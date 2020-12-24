https://ria.ru/20201224/klub-1590691903.html

Московский клуб опечатали за нарушения по COVID на концерте "Кровостока"

Московский клуб опечатали за нарушения по COVID на концерте "Кровостока"

Помещения клуба ГлавClub в Москве опечатали из-за нарушений мер по COVID-19 в ходе концерта группы "Кровосток", сообщается на официальном сайте управления... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T10:57

2020-12-24T10:57

2020-12-24T10:57

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Помещения клуба ГлавClub в Москве опечатали из-за нарушений мер по COVID-19 в ходе концерта группы "Кровосток", сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве.Ранее главный инспектор столичного объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский сообщал журналистам, что клубу ГлавClub грозит штраф до миллиона рублей за нарушения перчаточно-масочного режима в ходе концерта группы "Кровосток" 19 декабря.Отмечается, что Роспотребнадзор также выявил нарушения в ходе концерта.Управление Роспотребнадзора заявило об ужесточении контроля за соблюдением санитарно-противоэпидемических мероприятий в преддверии новогодних праздников, чтобы избежать массовых заражений."В случае установления нарушений будут приниматься меры в соответствии с полномочиями, предоставленными действующим законодательством органам Роспотребнадзора. Ситуация находится на строгом контроле", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201207/bonya-1588083332.html

https://ria.ru/20201201/kontsert-1587193902.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, происшествия