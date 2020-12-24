Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201224/klub-1590691903.html
Московский клуб опечатали за нарушения по COVID на концерте "Кровостока"
Московский клуб опечатали за нарушения по COVID на концерте "Кровостока"
Помещения клуба ГлавClub в Москве опечатали из-за нарушений мер по COVID-19 в ходе концерта группы "Кровосток", сообщается на официальном сайте управления... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T10:57
2020-12-24T10:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/99407/01/994070166_0:203:1712:1166_1920x0_80_0_0_43f236cca3e3e0130137230f26bfbbb7.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Помещения клуба ГлавClub в Москве опечатали из-за нарушений мер по COVID-19 в ходе концерта группы "Кровосток", сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве.Ранее главный инспектор столичного объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский сообщал журналистам, что клубу ГлавClub грозит штраф до миллиона рублей за нарушения перчаточно-масочного режима в ходе концерта группы "Кровосток" 19 декабря.Отмечается, что Роспотребнадзор также выявил нарушения в ходе концерта.Управление Роспотребнадзора заявило об ужесточении контроля за соблюдением санитарно-противоэпидемических мероприятий в преддверии новогодних праздников, чтобы избежать массовых заражений."В случае установления нарушений будут приниматься меры в соответствии с полномочиями, предоставленными действующим законодательством органам Роспотребнадзора. Ситуация находится на строгом контроле", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201207/bonya-1588083332.html
https://ria.ru/20201201/kontsert-1587193902.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/99407/01/994070166_0:42:1712:1326_1920x0_80_0_0_b3edd98daed4e63808761573d2ceaaf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, происшествия

Московский клуб опечатали за нарушения по COVID на концерте "Кровостока"

10:57 24.12.2020
 
© Fotolia / Anatoly VartanovНочной клуб
Ночной клуб - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Fotolia / Anatoly Vartanov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Помещения клуба ГлавClub в Москве опечатали из-за нарушений мер по COVID-19 в ходе концерта группы "Кровосток", сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве.
Ранее главный инспектор столичного объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский сообщал журналистам, что клубу ГлавClub грозит штраф до миллиона рублей за нарушения перчаточно-масочного режима в ходе концерта группы "Кровосток" 19 декабря.
Телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 18:34Распространение нового коронавируса
Ресторану, где праздновали день рождения Виктории Бони, грозит штраф
Отмечается, что Роспотребнадзор также выявил нарушения в ходе концерта.
"…Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Москве в Южном административном округе 19 декабря … было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. В соответствии с требованиями норм КоАП РФ руководство клуба официально уведомлено о явке для составления протоколов об административном правонарушении, о временном запрете деятельности клуба и проведении опечатывания помещений клуба, 22 декабря … помещения клуба были опечатаны. Административные материалы направлены в Симоновский районный суд для приостановления деятельности клуба", - говорится в сообщении.
Управление Роспотребнадзора заявило об ужесточении контроля за соблюдением санитарно-противоэпидемических мероприятий в преддверии новогодних праздников, чтобы избежать массовых заражений.
"В случае установления нарушений будут приниматься меры в соответствии с полномочиями, предоставленными действующим законодательством органам Роспотребнадзора. Ситуация находится на строгом контроле", - говорится в сообщении.
Рэпер Василий Вакуленко (Баста) - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 16:51
Ледовому дворцу грозит штраф до 500 тысяч из-за концерта Басты
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:15МИД пообещал ответные меры на притеснения российских СМИ в Латвии
16:11В МИД рассчитывают на прогресс в вопросе возвращения США в СВПД
16:11Текслер рассказал, когда сделает прививку от COVID-19
16:10Патриарх: пастыри в пандемию должны быть особенно осторожными в словах
16:10Вирусолог назвал причины антирекорда по количеству зараженных в России
16:07Патриарх: священник не должен превращаться в тренера личностного роста
16:07Приморье объявило 31 декабря выходным днем
16:06Госдума предложила продлить "пандемийные" льготы для социальных НКО
16:06Эксперты рассказали, кто выбирает Занзибар для отдыха
16:04Патриарх рассказал о разнице психического расстройства и беснования
16:03Москалькова не увидела снижения цен на продукты
16:01Патриарх Кирилл обеспокоен дистанционным обучением
16:01В ЕР опровергли сообщения о переговорах с Пугачевой по выборам в Госдуму
16:00Таджикистан ведет с Россией переговоры о поставках "Спутника V"
16:00Физики вывели формулы для описания процессов в квантовых точках
15:59Алиев инициировал увеличение военных расходов Азербайджана на 2021 год
15:55Экс-глава Клинского района получил 15 лет за взятку
15:52МИД возмутили новые санкции США
15:51Названа неожиданная опасность бенгальских огней
15:51МГУ займется испытанием новых антибиотиков
Лента новостейМолния