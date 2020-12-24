Московский клуб опечатали за нарушения по COVID на концерте "Кровостока"
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Помещения клуба ГлавClub в Москве опечатали из-за нарушений мер по COVID-19 в ходе концерта группы "Кровосток", сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве.
Ранее главный инспектор столичного объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский сообщал журналистам, что клубу ГлавClub грозит штраф до миллиона рублей за нарушения перчаточно-масочного режима в ходе концерта группы "Кровосток" 19 декабря.
Отмечается, что Роспотребнадзор также выявил нарушения в ходе концерта.
"…Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Москве в Южном административном округе 19 декабря … было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. В соответствии с требованиями норм КоАП РФ руководство клуба официально уведомлено о явке для составления протоколов об административном правонарушении, о временном запрете деятельности клуба и проведении опечатывания помещений клуба, 22 декабря … помещения клуба были опечатаны. Административные материалы направлены в Симоновский районный суд для приостановления деятельности клуба", - говорится в сообщении.
Управление Роспотребнадзора заявило об ужесточении контроля за соблюдением санитарно-противоэпидемических мероприятий в преддверии новогодних праздников, чтобы избежать массовых заражений.
"В случае установления нарушений будут приниматься меры в соответствии с полномочиями, предоставленными действующим законодательством органам Роспотребнадзора. Ситуация находится на строгом контроле", - говорится в сообщении.
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