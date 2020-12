https://ria.ru/20201224/kiberataka-1590665306.html

СМИ: США обсуждали "российскую кибератаку" в рамках альянса спецслужб

СМИ: США обсуждали "российскую кибератаку" в рамках альянса спецслужб

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен обсуждал с коллегами из альянса спецслужб Five Eyes ("Пять глаз")... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T06:26

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен обсуждал с коллегами из альянса спецслужб Five Eyes ("Пять глаз") приписываемую России кибератаку на ряд ведомств США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.Согласно источникам, О'Брайен провел во вторник телефонный разговор с коллегами из Five Eyes, в который, помимо США, также входят разведки Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии, с целью обсудить приписываемую РФ кибератаку и предложить сделать совместное заявление, осуждающее взлом.Один из источников в Five Eyes сообщил, что предложенное советником Трампа совместное заявление находится на рассмотрении. Он добавил, что пока неясно, будут ли в случае публикации заявления упоминать Россию в осуждении.Ранее сообщалось о масштабном вторжении хакеров в США через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Власти США считают, что основными целями атаки были правительственные учреждения. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также госдепартамент. Кроме того, могли пострадать минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности, хотя минэнерго заявляет, что управление по ядерной безопасности не пострадало.Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что "достаточно четко" можно сказать об участии РФ в крупномасштабных кибератаках на системы государственных ведомств в США. Однако позднее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что за хакерской атакой на ряд ведомств США могла стоять не Россия, как утверждает ряд СМИ, а Китай, и подчеркнул, что масштаб кибератаки был преувеличен в СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил о непричастности Москвы к кибератакам.

россия, роберт о'брайен, майк помпео, five eyes, кибератаки, дональд трамп, москва, китай, сша, в мире