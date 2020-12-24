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На Урале отменили приговор экс-полицейским за групповое изнасилование
На Урале отменили приговор экс-полицейским за групповое изнасилование
Свердловский облсуд отменил приговор экс-полицейским, приговоренным ранее к срокам от 6 до 6,5 лет колонии за изнасилование девушки в служебном автомобиле. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T15:05
2020-12-24T15:05
валерий горелых
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Свердловский облсуд отменил приговор экс-полицейским, приговоренным ранее к срокам от 6 до 6,5 лет колонии за изнасилование девушки в служебном автомобиле.Трансляция заседания суда велась на странице облсуда в соцсети "ВКонтакте".Она добавила, что осужденным назначена избранная ранее мера пресечения в виде запрета определенных действий, а именно запрета подсудимым общаться между собой, с потерпевшей и свидетелями по данному уголовному делу. Также на них возложена обязанность самостоятельно являться по вызовам суда.По версии следствия, в ночь на 18 августа 2019 года трое сотрудников ППС около здания по улице Чайковского в Екатеринбурге, угрожая потерпевшей 1997 года рождения, надругались над ней в служебном автомобиле. Дело расследовалось по ч. 2 ст. 131 УК РФ и ч. 2 ст. 132 УК РФ (изнасилование и иные действия сексуального характера, с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, совершенные группой лиц по предварительному сговору).Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых ранее сообщал, что работники ППС уволены из полиции за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД. Всего же по итогам служебной проверки, по его словам, строгое наказание понесли 17 полицейских.
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валерий горелых, екатеринбург, происшествия

На Урале отменили приговор экс-полицейским за групповое изнасилование

15:05 24.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Свердловский облсуд отменил приговор экс-полицейским, приговоренным ранее к срокам от 6 до 6,5 лет колонии за изнасилование девушки в служебном автомобиле.
Трансляция заседания суда велась на странице облсуда в соцсети "ВКонтакте".
"Судебная коллегия определила: приговор Ленинского районного суда города Екатеринбурга от 15 июля в отношении Бессарабова, Мустафина, Тропина отменить, дело направить на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе суда. Меру пресечения осужденным в виде содержания под стражей отменить, осужденных из-под стражи освободить", - сказала судья.
Она добавила, что осужденным назначена избранная ранее мера пресечения в виде запрета определенных действий, а именно запрета подсудимым общаться между собой, с потерпевшей и свидетелями по данному уголовному делу. Также на них возложена обязанность самостоятельно являться по вызовам суда.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 19:08
Мужчину осудили на 24 года за изнасилование девяти детей
По версии следствия, в ночь на 18 августа 2019 года трое сотрудников ППС около здания по улице Чайковского в Екатеринбурге, угрожая потерпевшей 1997 года рождения, надругались над ней в служебном автомобиле. Дело расследовалось по ч. 2 ст. 131 УК РФ и ч. 2 ст. 132 УК РФ (изнасилование и иные действия сексуального характера, с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, совершенные группой лиц по предварительному сговору).
Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых ранее сообщал, что работники ППС уволены из полиции за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД. Всего же по итогам служебной проверки, по его словам, строгое наказание понесли 17 полицейских.
 
Валерий ГорелыхЕкатеринбургПроисшествия
 
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