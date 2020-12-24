https://ria.ru/20201224/inoagenty-1590786010.html

В Совфеде напомнили иноагентам об ответственности за нарушение закона

В Совфеде напомнили иноагентам об ответственности за нарушение закона

Ряд структур, которые являются иноагентами, забывают маркировать соответствующим образом свою продукцию, поправки в КОАП и УК направлены на выполнение... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T16:51

2020-12-24T16:51

2020-12-24T16:51

россия

госдума рф

андрей климов

общество

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Ряд структур, которые являются иноагентами, забывают маркировать соответствующим образом свою продукцию, поправки в КОАП и УК направлены на выполнение требования законодательства в этой сфере, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Парламентарии ранее внесли в Госдуму пакет законопроектов, по которому физические и юридические лица, а также НКО, не выполняющие требования законодательства об иноагентах, могут в соответствии с КОАП подвергнуться штрафам. Злостное нарушение административного кодекса ведет к уголовной ответственности."Поступает информация, что различного рода структуры, которые уже являются иноагентами, они забывают себя маркировать", - сказал Климов в четверг на заседании комиссии.Такое поведение он сравнил с игрой в прятки.По словам законодателя, поправки в административный и уголовный кодекс преследует одну цель - "наш закон должны все выполнять"."Надеюсь, что правоприменительная практика (после принятие пакета законов) будет набирать обороты", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20201223/inoagenty-1590513268.html

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россия, госдума рф, андрей климов, общество