Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201224/inoagenty-1590786010.html
В Совфеде напомнили иноагентам об ответственности за нарушение закона
В Совфеде напомнили иноагентам об ответственности за нарушение закона
Ряд структур, которые являются иноагентами, забывают маркировать соответствующим образом свою продукцию, поправки в КОАП и УК направлены на выполнение... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T16:51
2020-12-24T16:51
россия
госдума рф
андрей климов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155173/05/1551730577_0:0:3014:1695_1920x0_80_0_0_870fce37f3f2c1b88d9cb22249fe3e2f.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Ряд структур, которые являются иноагентами, забывают маркировать соответствующим образом свою продукцию, поправки в КОАП и УК направлены на выполнение требования законодательства в этой сфере, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Парламентарии ранее внесли в Госдуму пакет законопроектов, по которому физические и юридические лица, а также НКО, не выполняющие требования законодательства об иноагентах, могут в соответствии с КОАП подвергнуться штрафам. Злостное нарушение административного кодекса ведет к уголовной ответственности."Поступает информация, что различного рода структуры, которые уже являются иноагентами, они забывают себя маркировать", - сказал Климов в четверг на заседании комиссии.Такое поведение он сравнил с игрой в прятки.По словам законодателя, поправки в административный и уголовный кодекс преследует одну цель - "наш закон должны все выполнять"."Надеюсь, что правоприменительная практика (после принятие пакета законов) будет набирать обороты", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20201223/inoagenty-1590513268.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155173/05/1551730577_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_3e20bbfde8bec5f49d85f5e71f0b2635.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, госдума рф, андрей климов, общество

В Совфеде напомнили иноагентам об ответственности за нарушение закона

16:51 24.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве. 12 марта 2019
Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 12 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Ряд структур, которые являются иноагентами, забывают маркировать соответствующим образом свою продукцию, поправки в КОАП и УК направлены на выполнение требования законодательства в этой сфере, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Парламентарии ранее внесли в Госдуму пакет законопроектов, по которому физические и юридические лица, а также НКО, не выполняющие требования законодательства об иноагентах, могут в соответствии с КОАП подвергнуться штрафам. Злостное нарушение административного кодекса ведет к уголовной ответственности.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря, 10:46
Госдума приняла закон о регулировании деятельности иноагентов
"Поступает информация, что различного рода структуры, которые уже являются иноагентами, они забывают себя маркировать", - сказал Климов в четверг на заседании комиссии.
Такое поведение он сравнил с игрой в прятки.
По словам законодателя, поправки в административный и уголовный кодекс преследует одну цель - "наш закон должны все выполнять".
"Надеюсь, что правоприменительная практика (после принятие пакета законов) будет набирать обороты", - заключил парламентарий.
 
РоссияГосдума РФАндрей КлимовОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:51На Москву надвигается циклон "Грета"
07:42Назван новый отличительный симптом болеющих COVID-19 на дому
07:39В Тобольске семья с двумя детьми погибла при пожаре в частном доме
07:39Число погибших в ДТП с автобусом под Рязанью выросло до четырех
07:24Диетологи рассказали, как выбрать сладкий новогодний подарок для детей
07:14Врач раскритиковала Рижскую детскую больницу из-за русского языка
07:07Эксперт рассказал, как уберечь тринадцатую зарплату от "ухода в пустоту"
07:02В ДТП под Рязанью пострадали пять детей
06:25В полиции рассказали о причинах ДТП с автобусом в Рязанской области
06:22МЧС открыло горячую линию после ДТП с автобусом в Рязанской области
06:18Новейший корвет "Алдар Цыденжапов" включили в состав Тихоокеанского флота
06:14Трое пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью находятся в реанимации
06:06Глава Гознака перечислил популярные способы подделки российских паспортов
05:55В ДТП с участием автобуса в Рязанской области пострадали трое детей
05:41В Рязанской области в ДТП с автобусом погибли четыре человека
05:34Конгрессмен проиграл иск к Washington Post по "российскому делу"
05:26В Якутии начнут проверку после замечания депутата о декольте министра
05:11Суд в Висконсине отказал Трампу в пересмотре итогов выборов в штате
05:03Миротворцы завершают разминирование северной окраины Степанакерта
05:00Счетная палата дала рекомендации по сокращению уровня бедности
Лента новостейМолния