https://ria.ru/20201224/ikra-1590683741.html

Роскачество выявило дрожжи и консерванты в черной икре

Роскачество выявило дрожжи и консерванты в черной икре

Роскачество провело исследование черной икры, выявив запрещенный консервант, нарушения по микробной безопасности и контрафакт, сообщается в материалах... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T10:22

2020-12-24T10:22

2020-12-24T10:24

роскачество

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

белоруссия

армения

общество

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Роскачество провело исследование черной икры, выявив запрещенный консервант, нарушения по микробной безопасности и контрафакт, сообщается в материалах организации.Роскачество совместно с Россельхознадзором и Росрыболовством исследовали осетровую икру 14 торговых марок российского производства и по одной — из Белоруссии и Армении. "Замечаний не возникло только к одной торговой марке из 16 исследованных", - говорится в сообщении.Превышения общей микробной обсемененности (КМАФАнМ) и дрожжи были выявлены в трех образцах, консервант тетраборат натрия, не разрешенный к применению в России - в пяти образцах, а разрешенные к использованию сорбиновая или бензойная кислоты, также являющиеся консервантами, не были указаны в маркировке продукции девяти торговых марок.Были и нарушения ГОСТа: в одном образце был обнаружен краситель "бриллиантовый зеленый", еще в одном - икра была изготовлена по утратившим силу госстандартам. Антибиотики в количестве, не превышающем предельно допустимого уровня, выявлены у трех торговых марок.Нареканий не возникло в отношении вкуса, запаха, цвета и внешнего вида икры, а также ее консистенции и наличия посторонних примесей. Но проверка возможной фальсификации показала видовое несоответствие, которое можно отнести к одному из вариантов фальсификации продукции: зоологический вид рыбы не совпадал с заявленным у пяти торговых марок, говорится в материалах.Два изготовителя заявили, что не производили икру, в маркировке которой указаны их данные. "Роскачество направило данную информацию в контрольный орган Роспотребнадзора и Росрыболовство для дальнейшей проверки договоров поставок и прослеживания товаропроводящей цепочки", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20201223/ikra-1590406638.html

https://ria.ru/20201222/ikra-1590423433.html

белоруссия

армения

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роскачество, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), белоруссия, армения, общество