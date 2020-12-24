https://ria.ru/20201224/ikra-1590683741.html
Роскачество выявило дрожжи и консерванты в черной икре
Роскачество выявило дрожжи и консерванты в черной икре
Роскачество провело исследование черной икры, выявив запрещенный консервант, нарушения по микробной безопасности и контрафакт, сообщается в материалах... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T10:22
2020-12-24T10:22
2020-12-24T10:24
роскачество
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
белоруссия
армения
общество
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Роскачество провело исследование черной икры, выявив запрещенный консервант, нарушения по микробной безопасности и контрафакт, сообщается в материалах организации.Роскачество совместно с Россельхознадзором и Росрыболовством исследовали осетровую икру 14 торговых марок российского производства и по одной — из Белоруссии и Армении. "Замечаний не возникло только к одной торговой марке из 16 исследованных", - говорится в сообщении.Превышения общей микробной обсемененности (КМАФАнМ) и дрожжи были выявлены в трех образцах, консервант тетраборат натрия, не разрешенный к применению в России - в пяти образцах, а разрешенные к использованию сорбиновая или бензойная кислоты, также являющиеся консервантами, не были указаны в маркировке продукции девяти торговых марок.Были и нарушения ГОСТа: в одном образце был обнаружен краситель "бриллиантовый зеленый", еще в одном - икра была изготовлена по утратившим силу госстандартам. Антибиотики в количестве, не превышающем предельно допустимого уровня, выявлены у трех торговых марок.Нареканий не возникло в отношении вкуса, запаха, цвета и внешнего вида икры, а также ее консистенции и наличия посторонних примесей. Но проверка возможной фальсификации показала видовое несоответствие, которое можно отнести к одному из вариантов фальсификации продукции: зоологический вид рыбы не совпадал с заявленным у пяти торговых марок, говорится в материалах.Два изготовителя заявили, что не производили икру, в маркировке которой указаны их данные. "Роскачество направило данную информацию в контрольный орган Роспотребнадзора и Росрыболовство для дальнейшей проверки договоров поставок и прослеживания товаропроводящей цепочки", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20201223/ikra-1590406638.html
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роскачество, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), белоруссия, армения, общество
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Роскачество
провело исследование черной икры, выявив запрещенный консервант, нарушения по микробной безопасности и контрафакт, сообщается в материалах организации.
Роскачество совместно с Россельхознадзором
и Росрыболовством исследовали осетровую икру 14 торговых марок российского производства и по одной — из Белоруссии
и Армении. "Замечаний не возникло только к одной торговой марке из 16 исследованных", - говорится в сообщении.
Превышения общей микробной обсемененности (КМАФАнМ) и дрожжи были выявлены в трех образцах, консервант тетраборат натрия, не разрешенный к применению в России - в пяти образцах, а разрешенные к использованию сорбиновая или бензойная кислоты, также являющиеся консервантами, не были указаны в маркировке продукции девяти торговых марок.
Были и нарушения ГОСТа: в одном образце был обнаружен краситель "бриллиантовый зеленый", еще в одном - икра была изготовлена по утратившим силу госстандартам. Антибиотики в количестве, не превышающем предельно допустимого уровня, выявлены у трех торговых марок.
Нареканий не возникло в отношении вкуса, запаха, цвета и внешнего вида икры, а также ее консистенции и наличия посторонних примесей. Но проверка возможной фальсификации показала видовое несоответствие, которое можно отнести к одному из вариантов фальсификации продукции: зоологический вид рыбы не совпадал с заявленным у пяти торговых марок, говорится в материалах.
"Обнаружены различия в видах заявленного осетра (осетровых рыб 19 видов - некоторые из них более ценные, другие — относительно дешевые). Поэтому по законодательству в маркировке икры указывается зоологический вид рыбы — не просто "осетровая икра", а какого именно осетра: русского, сибирского, стерляди и другие", - указывает организация.
Два изготовителя заявили, что не производили икру, в маркировке которой указаны их данные. "Роскачество направило данную информацию в контрольный орган Роспотребнадзора
и Росрыболовство для дальнейшей проверки договоров поставок и прослеживания товаропроводящей цепочки", - говорится в сообщении.