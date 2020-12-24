https://ria.ru/20201224/gospitalizatsiya-1590805967.html
В Москве госпитализируют около двух тысяч пациентов с COVID-19 в сутки
В Москве госпитализируют около двух тысяч пациентов с COVID-19 в сутки
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице в сутки происходит около 2 тысяч госпитализаций пациентов, больных коронавирусом. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T18:16
2020-12-24T18:16
2020-12-24T18:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
сергей собянин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585780284_0:68:3072:1796_1920x0_80_0_0_cbf15693ba9296e2ebe5319b399332fd.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице в сутки происходит около 2 тысяч госпитализаций пациентов, больных коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585780284_503:121:3072:2048_1920x0_80_0_0_8b94cd680b70a35c438e4ff84463f283.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сергей собянин, москва