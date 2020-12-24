https://ria.ru/20201224/gosizmena-1590815364.html

В Калининграде суд приговорил супругов к 12,5 и 13 годам за госизмену

В Калининграде суд приговорил супругов к 12,5 и 13 годам за госизмену

В Калининграде супругов осудили за многолетнюю работу на латвийские спецслужбы, сообщила Федеральная служба безопасности. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T18:59

2020-12-24T18:59

2020-12-24T18:59

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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калининград

происшествия

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В Калининграде супругов осудили за многолетнюю работу на латвийские спецслужбы, сообщила Федеральная служба безопасности.Их сочли виновными по статье о госизмене. Антонина Зимина получила 13 лет колонии общего режима, ее муж Константин Антонец — 12 с половиной лет колонии строгого режима. Кроме того, их обязали выплатить по 100 тысяч рублей штрафа.Пока это решение не вступило в силу, так как все приговоры вступают в силу после апелляционной инстанции.Адвокат Зиминой отметил, что его подзащитная не признает себя виновной.Как установил суд, россиянку завербовали в 2012 году, когда она находилась за границей. После этого она собирала и передавала иностранным спецслужбам сведения, составляющие гостайну.Отмечается, что через несколько лет она привлекла к сотрудничеству с латвийскими спецслужбами своего мужа. Мужчина работал юристом в Министерстве экономики Калининградской области, а его супруга возглавляла некоммерческий "Балтийский центр диалога культур"."Коммерсант", ссылаясь на материалы дела, ранее писал что супругов обвинили в передаче сведений, связанных с особой экономической зоной Калининграда. Также им инкриминировали раскрытие личности оперативника местного управления ФСБ, который был приглашен к ним на свадьбу в 2015 году.

https://ria.ru/20201217/gosizmena-1589657067.html

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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), калининградская область, калининград, происшествия