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В Калининграде суд приговорил супругов к 12,5 и 13 годам за госизмену
В Калининграде суд приговорил супругов к 12,5 и 13 годам за госизмену
В Калининграде супругов осудили за многолетнюю работу на латвийские спецслужбы, сообщила Федеральная служба безопасности. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T18:59
2020-12-24T18:59
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
калининградская область
калининград
происшествия
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В Калининграде супругов осудили за многолетнюю работу на латвийские спецслужбы, сообщила Федеральная служба безопасности.Их сочли виновными по статье о госизмене. Антонина Зимина получила 13 лет колонии общего режима, ее муж Константин Антонец — 12 с половиной лет колонии строгого режима. Кроме того, их обязали выплатить по 100 тысяч рублей штрафа.Пока это решение не вступило в силу, так как все приговоры вступают в силу после апелляционной инстанции.Адвокат Зиминой отметил, что его подзащитная не признает себя виновной.Как установил суд, россиянку завербовали в 2012 году, когда она находилась за границей. После этого она собирала и передавала иностранным спецслужбам сведения, составляющие гостайну.Отмечается, что через несколько лет она привлекла к сотрудничеству с латвийскими спецслужбами своего мужа. Мужчина работал юристом в Министерстве экономики Калининградской области, а его супруга возглавляла некоммерческий "Балтийский центр диалога культур"."Коммерсант", ссылаясь на материалы дела, ранее писал что супругов обвинили в передаче сведений, связанных с особой экономической зоной Калининграда. Также им инкриминировали раскрытие личности оперативника местного управления ФСБ, который был приглашен к ним на свадьбу в 2015 году.
https://ria.ru/20201217/gosizmena-1589657067.html
россия
калининградская область
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), калининградская область, калининград, происшествия

В Калининграде суд приговорил супругов к 12,5 и 13 годам за госизмену

18:59 24.12.2020
 
© Фото : страница Антонины Зиминой в FacebookАнтонина Зимина
Антонина Зимина - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Фото : страница Антонины Зиминой в Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В Калининграде супругов осудили за многолетнюю работу на латвийские спецслужбы, сообщила Федеральная служба безопасности.
Их сочли виновными по статье о госизмене. Антонина Зимина получила 13 лет колонии общего режима, ее муж Константин Антонец — 12 с половиной лет колонии строгого режима. Кроме того, их обязали выплатить по 100 тысяч рублей штрафа.
© Фото : страница Константина Антонца в FacebookКонстантин Антонец
Константин Антонец - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Фото : страница Константина Антонца в Facebook
Константин Антонец
Пока это решение не вступило в силу, так как все приговоры вступают в силу после апелляционной инстанции.
Адвокат Зиминой отметил, что его подзащитная не признает себя виновной.
Как установил суд, россиянку завербовали в 2012 году, когда она находилась за границей. После этого она собирала и передавала иностранным спецслужбам сведения, составляющие гостайну.
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Отмечается, что через несколько лет она привлекла к сотрудничеству с латвийскими спецслужбами своего мужа. Мужчина работал юристом в Министерстве экономики Калининградской области, а его супруга возглавляла некоммерческий "Балтийский центр диалога культур".
"Коммерсант", ссылаясь на материалы дела, ранее писал что супругов обвинили в передаче сведений, связанных с особой экономической зоной Калининграда. Также им инкриминировали раскрытие личности оперативника местного управления ФСБ, который был приглашен к ним на свадьбу в 2015 году.
 
РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Калининградская областьКалининградПроисшествия
 
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