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Двое экс-полицейских признали вину по делу Голунова
Двое экс-полицейских признали вину по делу Голунова
Двое из пяти бывших полицейских, фигурантов дела о подброшенных Ивану Голунову наркотиках, полностью или частично признали вину в суде, передает корреспондент... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T15:46
2020-12-24T15:50
денис коновалов
иван голунов
дело журналиста ивана голунова
юрий девяткин
андрей пучков
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владимир колокольцев
москва
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Двое из пяти бывших полицейских, фигурантов дела о подброшенных Ивану Голунову наркотиках, полностью или частично признали вину в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.Таким образом, сенсаций не произошло: фигуранты придерживались тех же позиций и на стадии предварительного следствия.Виновным себя без каких-либо оговорок признал Денис Коновалов. "Да, признаю", - кратко ответил он на вопрос.Его экс-коллега Максим Уметбаев тоже признал вину, но только частично: "Я признаю вину только в том, что дал пощечину Голунову".Наиболее высокопоставленный из фигурантов Игорь Ляховец, которого СК РФ считает организатором провокации, назвал обвинение "нагромождением обстоятельств и событий" и "полетом фантазии".Акбар Сергалиев в свою очередь сделал упор на категорическом несогласии "с тем, что вступил в преступную группу"."Я пришел служить в полицию, получается, контакт подписал с организованной преступной группой!" – возмущался бывший блюститель закона. По его словам, он лишь выполнял свои обязанности и закон не нарушал.Пятый фигурант, Роман Феофанов, кратко обозначил, что виновным ни в чем себя не считает.Голунова задержали в Москве в июне прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.Впоследствии ряд сотрудников полиции, включая двух генералов - главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова - уволили по решению министра внутренних дел Владимира Колокольцева, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.Бывшие борцы с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец обвиняются в превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков в составе группы.Согласно обвинению, заказчика у преступления не было - наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы "повысить показатели".
https://ria.ru/20201224/golunov-1590755997.html
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денис коновалов, иван голунов, дело журналиста ивана голунова, юрий девяткин, андрей пучков, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир колокольцев, москва, происшествия

Двое экс-полицейских признали вину по делу Голунова

15:46 24.12.2020 (обновлено: 15:50 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБывший полицейский Денис Коновалов в суде
Бывший полицейский Денис Коновалов в суде - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Двое из пяти бывших полицейских, фигурантов дела о подброшенных Ивану Голунову наркотиках, полностью или частично признали вину в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
Таким образом, сенсаций не произошло: фигуранты придерживались тех же позиций и на стадии предварительного следствия.
Виновным себя без каких-либо оговорок признал Денис Коновалов. "Да, признаю", - кратко ответил он на вопрос.
Его экс-коллега Максим Уметбаев тоже признал вину, но только частично: "Я признаю вину только в том, что дал пощечину Голунову".
Наиболее высокопоставленный из фигурантов Игорь Ляховец, которого СК РФ считает организатором провокации, назвал обвинение "нагромождением обстоятельств и событий" и "полетом фантазии".
Акбар Сергалиев в свою очередь сделал упор на категорическом несогласии "с тем, что вступил в преступную группу".
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
14:43
Прокурор: Голунову приписали распространение наркотиков в двух клубах
"Я пришел служить в полицию, получается, контакт подписал с организованной преступной группой!" – возмущался бывший блюститель закона. По его словам, он лишь выполнял свои обязанности и закон не нарушал.
Пятый фигурант, Роман Феофанов, кратко обозначил, что виновным ни в чем себя не считает.
Голунова задержали в Москве в июне прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.
Впоследствии ряд сотрудников полиции, включая двух генералов - главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова - уволили по решению министра внутренних дел Владимира Колокольцева, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.
Бывшие борцы с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец обвиняются в превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков в составе группы.
Согласно обвинению, заказчика у преступления не было - наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы "повысить показатели".
Иван Голунов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября, 11:44
Мосгорсуд отказался закрывать от СМИ процесс по делу Голунова
 
Денис КоноваловИван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваЮрий ДевяткинАндрей ПучковСледственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Владимир КолокольцевМоскваПроисшествия
 
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