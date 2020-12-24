Прокурор: Голунову приписали распространение наркотиков в двух клубах
14:43 24.12.2020 (обновлено: 14:54 24.12.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкЖурналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов в Мосгорсуде
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Экс-полицейский Игорь Ляховец выставил журналиста Ивана Голунова распространителем наркотиков в двух московских клубах, заявила прокурор на заседании в Мосгорсуде.
"Ляховец фальсифицировал результаты оперативно-розыскных мероприятий, указав Голунова распространителем наркотиков в клубах "Микс" и "Магадан", - отметила прокурор Татьяна Паршенцева, зачитывая обвинительное заключение.
Голунова задержали в Москве в июне прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.
Впоследствии ряд сотрудников полиции, включая двух генералов - главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова - уволили по решению министра внутренних дел Владимира Колокольцева, а против пятерых из них возбудили уголовное дело. Бывшие борцы с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец обвиняются в превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков в составе группы.
Все, кроме давшего показания на коллег Коновалова, находятся в СИЗО. Виновными себя признают двое: Коновалов – в том, что подбросил наркотики, Уметбаев – в применении физической силы к журналисту. Согласно обвинению, заказчика у преступления не было - наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы "повысить показатели".