https://ria.ru/20201224/golunov-1590755997.html

Прокурор: Голунову приписали распространение наркотиков в двух клубах

Прокурор: Голунову приписали распространение наркотиков в двух клубах

Экс-полицейский Игорь Ляховец выставил журналиста Ивана Голунова распространителем наркотиков в двух московских клубах, заявила прокурор на заседании в... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T14:43

2020-12-24T14:43

2020-12-24T14:54

иван голунов

дело журналиста ивана голунова

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Экс-полицейский Игорь Ляховец выставил журналиста Ивана Голунова распространителем наркотиков в двух московских клубах, заявила прокурор на заседании в Мосгорсуде.Голунова задержали в Москве в июне прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.Впоследствии ряд сотрудников полиции, включая двух генералов - главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова - уволили по решению министра внутренних дел Владимира Колокольцева, а против пятерых из них возбудили уголовное дело. Бывшие борцы с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец обвиняются в превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков в составе группы.Все, кроме давшего показания на коллег Коновалова, находятся в СИЗО. Виновными себя признают двое: Коновалов – в том, что подбросил наркотики, Уметбаев – в применении физической силы к журналисту. Согласно обвинению, заказчика у преступления не было - наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы "повысить показатели".

https://ria.ru/20201224/golunov-1590755752.html

https://ria.ru/20201029/golunov-1582193829.html

москва

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иван голунов, дело журналиста ивана голунова, москва, происшествия