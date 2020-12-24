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Прокурор: Голунову приписали распространение наркотиков в двух клубах
Прокурор: Голунову приписали распространение наркотиков в двух клубах
Экс-полицейский Игорь Ляховец выставил журналиста Ивана Голунова распространителем наркотиков в двух московских клубах, заявила прокурор на заседании в... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T14:43
2020-12-24T14:54
иван голунов
дело журналиста ивана голунова
москва
происшествия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Экс-полицейский Игорь Ляховец выставил журналиста Ивана Голунова распространителем наркотиков в двух московских клубах, заявила прокурор на заседании в Мосгорсуде.Голунова задержали в Москве в июне прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.Впоследствии ряд сотрудников полиции, включая двух генералов - главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова - уволили по решению министра внутренних дел Владимира Колокольцева, а против пятерых из них возбудили уголовное дело. Бывшие борцы с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец обвиняются в превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков в составе группы.Все, кроме давшего показания на коллег Коновалова, находятся в СИЗО. Виновными себя признают двое: Коновалов – в том, что подбросил наркотики, Уметбаев – в применении физической силы к журналисту. Согласно обвинению, заказчика у преступления не было - наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы "повысить показатели".
https://ria.ru/20201224/golunov-1590755752.html
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иван голунов, дело журналиста ивана голунова, москва, происшествия

Прокурор: Голунову приписали распространение наркотиков в двух клубах

14:43 24.12.2020 (обновлено: 14:54 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкЖурналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов в Мосгорсуде
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Экс-полицейский Игорь Ляховец выставил журналиста Ивана Голунова распространителем наркотиков в двух московских клубах, заявила прокурор на заседании в Мосгорсуде.
"Ляховец фальсифицировал результаты оперативно-розыскных мероприятий, указав Голунова распространителем наркотиков в клубах "Микс" и "Магадан", - отметила прокурор Татьяна Паршенцева, зачитывая обвинительное заключение.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
14:40
Прокурор: задержавшие Голунова полицейские нарушили его право на защиту
Голунова задержали в Москве в июне прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.
Впоследствии ряд сотрудников полиции, включая двух генералов - главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова - уволили по решению министра внутренних дел Владимира Колокольцева, а против пятерых из них возбудили уголовное дело. Бывшие борцы с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец обвиняются в превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков в составе группы.
Все, кроме давшего показания на коллег Коновалова, находятся в СИЗО. Виновными себя признают двое: Коновалов – в том, что подбросил наркотики, Уметбаев – в применении физической силы к журналисту. Согласно обвинению, заказчика у преступления не было - наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы "повысить показатели".
Бывший полицейский Игорь Ляховец, обвиняемый в превышении полномочий и фальсификации доказательств в отношении журналиста Ивана Голунова, в суде - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября, 23:46
Адвоката экс-полицейского по делу Голунова лишили статуса на два года
 
Иван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваМоскваПроисшествия
 
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