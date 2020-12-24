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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201224/epitimi-1590805048.html
Патриарх призвал решать проблему "епитимий" монастырских священников
Патриарх призвал решать проблему "епитимий" монастырских священников
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал архиереев решить проблему с наложением чрезмерных епитимий (церковных наказаний) монастырскими священниками на... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T18:11
2020-12-24T18:11
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал архиереев решить проблему с наложением чрезмерных епитимий (церковных наказаний) монастырскими священниками на паломников-мирян, это, по его словам, зачастую только отталкивает недавно крестившихся людей от Церкви.Во время ежегодного епархиального собрания Москвы, которое прошло в четверг в онлайн-формате, патриарху задали вопрос о том, не следует ли ограничить практику монастырских священнослужителей-иеромонахов по наложению епитимий на паломников. По словам автора записки с вопросом, чье имя не называлось, участились случаи обращений к приходским священникам со стороны людей с вопросами, связанными с тем, что иеромонахи, не до конца разобравшись в ситуации, накладывали чрезмерно тяжелые церковные наказания на человека, порой недавно пришедшего к Богу."Существует это явление, его невероятно тяжело контролировать, ведь речь идет об индивидуальном, личном контакте какого-то священнослужителя с паломником, пришедшим в ту или иную обитель. И никакими инструкциями, никакими даже пожеланиями патриарха невозможно каждого научить правильному общению с прихожанами, с паломниками. Поэтому в первую очередь эта проблема должна стать предметом озабоченности епархиальных архиереев, которые лучше знают богословский, культурный уровень своего духовенства", - ответил патриарх.По его словам, отталкиваться нужно в данном случае, "в первую очередь, от реакции, которую правящий архиерей получает от верующих людей, когда они пишут письма с жалобами или делятся достаточно негативными впечатлениями от какого-то опыта соприкосновения с церковной жизнью".По его словам, делаемые отсюда выводы нужно "включить в систему воспитания современного священнослужителя". В целом нужно быть "более открытым к проблемам современных людей, в том числе и только пришедших в храм", отметил патриарх."Мы должны быть очень внимательны к тем прихожанам, которые еще не являются собственно прихожанами, которые делают первые шаги навстречу Церкви. Никто не должен уйти неутешенным, и, тем более, никто не должен уйти разочарованным, обескураженным или возмущенным, как это иногда бывает и как это доходит до меня в письмах таких людей", - сказал патриарх, обращаясь к епископам и священникам.Сами священнослужители должны исповедоваться регулярно, хотя бы несколько раз в год, добавил первоиерарх РПЦ.
https://ria.ru/20201224/propoved-1590777111.html
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новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь

Патриарх призвал решать проблему "епитимий" монастырских священников

18:11 24.12.2020
 
© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в фотобанкВид на Свято-Введенский монастырь Оптина пустынь
Вид на Свято-Введенский монастырь Оптина пустынь - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Юрий Кавер
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал архиереев решить проблему с наложением чрезмерных епитимий (церковных наказаний) монастырскими священниками на паломников-мирян, это, по его словам, зачастую только отталкивает недавно крестившихся людей от Церкви.
Во время ежегодного епархиального собрания Москвы, которое прошло в четверг в онлайн-формате, патриарху задали вопрос о том, не следует ли ограничить практику монастырских священнослужителей-иеромонахов по наложению епитимий на паломников. По словам автора записки с вопросом, чье имя не называлось, участились случаи обращений к приходским священникам со стороны людей с вопросами, связанными с тем, что иеромонахи, не до конца разобравшись в ситуации, накладывали чрезмерно тяжелые церковные наказания на человека, порой недавно пришедшего к Богу.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принимает участие в освящении Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви) - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
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"Существует это явление, его невероятно тяжело контролировать, ведь речь идет об индивидуальном, личном контакте какого-то священнослужителя с паломником, пришедшим в ту или иную обитель. И никакими инструкциями, никакими даже пожеланиями патриарха невозможно каждого научить правильному общению с прихожанами, с паломниками. Поэтому в первую очередь эта проблема должна стать предметом озабоченности епархиальных архиереев, которые лучше знают богословский, культурный уровень своего духовенства", - ответил патриарх.
По его словам, отталкиваться нужно в данном случае, "в первую очередь, от реакции, которую правящий архиерей получает от верующих людей, когда они пишут письма с жалобами или делятся достаточно негативными впечатлениями от какого-то опыта соприкосновения с церковной жизнью".
"Вот эти письма не следует пропускать мимо своего внимания. Даже если они, может быть, неумело, жестко написаны, иногда стилистика не подобает и не соответствует принятой в церковном общении – ко всему этому нужно со снисхождением относиться и вычленять самое важное из такого рода сигналов", - отметил предстоятель РПЦ.
По его словам, делаемые отсюда выводы нужно "включить в систему воспитания современного священнослужителя". В целом нужно быть "более открытым к проблемам современных людей, в том числе и только пришедших в храм", отметил патриарх.
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"Мы должны быть очень внимательны к тем прихожанам, которые еще не являются собственно прихожанами, которые делают первые шаги навстречу Церкви. Никто не должен уйти неутешенным, и, тем более, никто не должен уйти разочарованным, обескураженным или возмущенным, как это иногда бывает и как это доходит до меня в письмах таких людей", - сказал патриарх, обращаясь к епископам и священникам.
Сами священнослужители должны исповедоваться регулярно, хотя бы несколько раз в год, добавил первоиерарх РПЦ.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
 
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