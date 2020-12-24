https://ria.ru/20201224/epitimi-1590805048.html

Патриарх призвал решать проблему "епитимий" монастырских священников

Патриарх призвал решать проблему "епитимий" монастырских священников

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал архиереев решить проблему с наложением чрезмерных епитимий (церковных наказаний) монастырскими священниками на... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T18:11

2020-12-24T18:11

2020-12-24T18:11

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/39641/10/396411026_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_649a462d5ac403737d1960c72eff28de.jpg

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал архиереев решить проблему с наложением чрезмерных епитимий (церковных наказаний) монастырскими священниками на паломников-мирян, это, по его словам, зачастую только отталкивает недавно крестившихся людей от Церкви.Во время ежегодного епархиального собрания Москвы, которое прошло в четверг в онлайн-формате, патриарху задали вопрос о том, не следует ли ограничить практику монастырских священнослужителей-иеромонахов по наложению епитимий на паломников. По словам автора записки с вопросом, чье имя не называлось, участились случаи обращений к приходским священникам со стороны людей с вопросами, связанными с тем, что иеромонахи, не до конца разобравшись в ситуации, накладывали чрезмерно тяжелые церковные наказания на человека, порой недавно пришедшего к Богу."Существует это явление, его невероятно тяжело контролировать, ведь речь идет об индивидуальном, личном контакте какого-то священнослужителя с паломником, пришедшим в ту или иную обитель. И никакими инструкциями, никакими даже пожеланиями патриарха невозможно каждого научить правильному общению с прихожанами, с паломниками. Поэтому в первую очередь эта проблема должна стать предметом озабоченности епархиальных архиереев, которые лучше знают богословский, культурный уровень своего духовенства", - ответил патриарх.По его словам, отталкиваться нужно в данном случае, "в первую очередь, от реакции, которую правящий архиерей получает от верующих людей, когда они пишут письма с жалобами или делятся достаточно негативными впечатлениями от какого-то опыта соприкосновения с церковной жизнью".По его словам, делаемые отсюда выводы нужно "включить в систему воспитания современного священнослужителя". В целом нужно быть "более открытым к проблемам современных людей, в том числе и только пришедших в храм", отметил патриарх."Мы должны быть очень внимательны к тем прихожанам, которые еще не являются собственно прихожанами, которые делают первые шаги навстречу Церкви. Никто не должен уйти неутешенным, и, тем более, никто не должен уйти разочарованным, обескураженным или возмущенным, как это иногда бывает и как это доходит до меня в письмах таких людей", - сказал патриарх, обращаясь к епископам и священникам.Сами священнослужители должны исповедоваться регулярно, хотя бы несколько раз в год, добавил первоиерарх РПЦ.

https://ria.ru/20201224/propoved-1590777111.html

https://ria.ru/20201224/svyaschennik-1590776690.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь