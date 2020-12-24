https://ria.ru/20201224/ekologiya-1590798287.html

Специалисты Мосводостока устраняют следы радужной пленки на реке Яузе

Специалисты Мосводостока устраняют следы радужной пленки на реке Яузе

Специалисты Мосводостока устраняют следы радужной пленки на реке Яузе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосводостока. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T17:43

2020-12-24T17:43

2020-12-24T17:43

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

мосводосток

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/21618/10/216181097_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_5017ffce20c7fbe2cb9eaa74a8ccc51e.jpg

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Специалисты Мосводостока устраняют следы радужной пленки на реке Яузе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосводостока.Ранее в сети появилась информация, что в районе Госпитального моста в Москве на водной глади появилась радужная пленка."Сотрудники ГУП "Мосводосток" оперативно прибыли на место для устранения следов радужной пленки в реке Яуза в районе Госпитального моста. В настоящее время судно ГУП "Мосводосток" выполняет обработку реки Яуза сорбентом гидробрейк, который добавляют в струю воды для увеличения пощади распространения. В кратчайшие сроки работы будут выполнены", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20200826/zatoplenie-1576531376.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, мосводосток, москва