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Специалисты Мосводостока устраняют следы радужной пленки на реке Яузе
Специалисты Мосводостока устраняют следы радужной пленки на реке Яузе
Специалисты Мосводостока устраняют следы радужной пленки на реке Яузе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосводостока. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T17:43
2020-12-24T17:43
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
мосводосток
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Специалисты Мосводостока устраняют следы радужной пленки на реке Яузе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосводостока.Ранее в сети появилась информация, что в районе Госпитального моста в Москве на водной глади появилась радужная пленка."Сотрудники ГУП "Мосводосток" оперативно прибыли на место для устранения следов радужной пленки в реке Яуза в районе Госпитального моста. В настоящее время судно ГУП "Мосводосток" выполняет обработку реки Яуза сорбентом гидробрейк, который добавляют в струю воды для увеличения пощади распространения. В кратчайшие сроки работы будут выполнены", - рассказали в пресс-службе.
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городское хозяйство москвы, мосводосток, москва

Специалисты Мосводостока устраняют следы радужной пленки на реке Яузе

17:43 24.12.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Жданович / Перейти в фотобанкМасляная пленка неизвестного происхождения обнаружена на Москве-реке
Масляная пленка неизвестного происхождения обнаружена на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Жданович
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Специалисты Мосводостока устраняют следы радужной пленки на реке Яузе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосводостока.
Ранее в сети появилась информация, что в районе Госпитального моста в Москве на водной глади появилась радужная пленка.
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"Сотрудники ГУП "Мосводосток" оперативно прибыли на место для устранения следов радужной пленки в реке Яуза в районе Госпитального моста. В настоящее время судно ГУП "Мосводосток" выполняет обработку реки Яуза сорбентом гидробрейк, который добавляют в струю воды для увеличения пощади распространения. В кратчайшие сроки работы будут выполнены", - рассказали в пресс-службе.
 
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