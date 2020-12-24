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Специалисты Мосводостока устраняют следы радужной пленки на реке Яузе
Специалисты Мосводостока устраняют следы радужной пленки на реке Яузе
Специалисты Мосводостока устраняют следы радужной пленки на реке Яузе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосводостока. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T17:43
2020-12-24T17:43
2020-12-24T17:43
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Специалисты Мосводостока устраняют следы радужной пленки на реке Яузе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосводостока.Ранее в сети появилась информация, что в районе Госпитального моста в Москве на водной глади появилась радужная пленка."Сотрудники ГУП "Мосводосток" оперативно прибыли на место для устранения следов радужной пленки в реке Яуза в районе Госпитального моста. В настоящее время судно ГУП "Мосводосток" выполняет обработку реки Яуза сорбентом гидробрейк, который добавляют в струю воды для увеличения пощади распространения. В кратчайшие сроки работы будут выполнены", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20200826/zatoplenie-1576531376.html
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