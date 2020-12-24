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Диета Дюкана: плюсы, противопоказания и примерное меню
Диета Дюкана: плюсы, противопоказания и примерное меню
Диета Дюкана - это популярный метод похудения, основанный на преобладании в рационе белковой пищи. О принципах питания, достоинствах и недостатках - в материале РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T15:12
2020-12-24T15:12
витамины
продукты
диета
еда
в мире
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Диета Дюкана - это популярный метод похудения, основанный на преобладании в рационе белковой пищи. О принципах питания, достоинствах и недостатках - в материале РИА Новости. Диета Дюкана: принцип питанияЭтот режим питания более 30 лет назад разработал французский врач-терапевт Пьер Дюкан. В его основе лежит белковая диета с низким содержанием углеводов. Из-за их отсутствия организму приходится перестроиться и получать энергию из собственных жировых запасов. Благодаря протеину в рационе насыщение возникает быстрее, а чувство голода ощущается не так остро. Диета по Дюкану длится несколько месяцев. Чтобы приступить к ней, нужно рассчитать свой “правильный” вес с помощью специального калькулятора. Он зависит от возраста, роста и особенностей телосложения. Всего диета Пьера Дюкана разрешает употребление 100 продуктов. Она разделена на четыре этапа: - атака;- чередование;- закрепление;- стабилизация.Начальные две фазы диеты Дюкана помогают похудеть, а последние - закрепить результат. При этом уже в первую неделю можно скинуть 2-3 килограмма за счет обезвоживания. Атака предполагает употребление только белковых продуктов. Длится фаза, как правило, от двух до семи дней. В рационе разрешены мясо, птица, морепродукты, обезжиренные молочные продукты и яйца. Также в меню обязательно добавляется 1,5 столовых ложки овсяных отрубей. Для достижения максимальных результатов необходимо выполнять физические нагрузки и выпивать 1,5 л воды ежедневно. Чередование может продолжаться от месяца до года. На этом этапе меню первой фазы комбинируется с 28 видами овощей - томатами, огурцами, свеклой, спаржей, сельдереем, брокколи и так далее. Для заправки салатов можно использовать оливковое масло. Тренировки должны длиться 30 минут в день. Закрепление разработано, чтобы избежать накопления лишнего веса в будущем. В рацион включаются фрукты, хлеб, сыр и продукты с высоким содержанием крахмала. Несмотря на это, один день в неделю нужно питаться по схеме атаки. Периодически разрешается устраивать праздничные дни и есть калорийные блюда.Фаза стабилизации направлена на поддержание веса и не предполагает жестких ограничений, однако есть некоторые правила, которых стоит придерживаться. Раз в неделю нужно устраивать белковый день, желательно сохранить меню из третьего этапа. Также в рационе должны присутствовать овсяные отруби, а на физическую активность следует выделять 20-30 минут ежедневно. Основные правила диеты Дюкана для всех этапов: - отказ от лифта;- обильное питье;- употребление отрубей; - занятия спортом;- можно использовать заменители сахара.Плюсы диеты ДюканаМетод прославился по всему миру благодаря быстрой потере веса. Кроме этого, в отличие от многих других диет, он имеет довольно разнообразное меню. В первые две недели не нужно считать калории, как и ограничивать себя в пище и времени ее приема. К плюсам относится и ежедневная физическая активность - прогулки, занятия фитнесом, плаванием и прочее. Белковая диета Дюкана подходит тем, кто не любит строгие методики сбрасывания веса. Минусы диеты ДюканаВ научном сообществе этот способ похудения часто критикуют за избыточность белка, который может навредить почкам и привести к почечной недостаточности и необходимости диализа. Также медики отмечают, что рацион несбалансированный, в результате чего в организме возникает дефицит важных витаминов и минералов. Несмотря на то, что метод предполагает довольно быстрое похудение, есть большая вероятность “срывов” и возвращения прежнего веса. “Выраженный дефицит микроэлементов и витаминов ведет к проблемам не только с внешним видом, но и с нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной системами. В результате все это может стать причиной гормонального сбоя", — сообщила РИА Новости член Национального общества диетологов Ольга Деккер.Пример меню на 7 дней по диете ДюканаДля фазы атаки разрешены только белки, поэтому примерный рацион может выглядеть следующим образом.Понедельник. Завтрак: омлет с чаем или кофе. Обед состоит из куриного супа и мятного чая. На полдник можно употребить нежирные сырники, а на ужин - запеченную скумбрию и кефир с отрубями.Вторник. Завтрак: каша из овсяных отрубей, чай или кофе. На обед можно съесть отбивные, а на полдник - кефир с отрубями. Ужин состоит из фрикаделек из индейки и ромашкового чая. Среда. Завтрак: отварные яйца, чай или кофе. Обед: курица в отрубях, чай. Полдник: вареные морепродукты. Ужин: запеченные в духовке кусочки индейки и йогурт.Четверг. Завтрак: яичница с мясом или ветчиной, чашка кофе. На обед можно съесть уху с отварными яйцами, на полдник - сырники из духовки. На ужин следует приготовить рулет из омлета с красной рыбой, выпить кефир с отрубями.Пятница. Завтрак: бутерброд из лепешки на отрубях и ветчины, чай или кофе. Обед: запеченная курица и имбирный чай. Полдник: блины по рецепту Дюкана из отрубей. Ужин: рыбный пирог, зеленый чай. Суббота. Завтрак: яичница, чай или кофе. На обед - стейк из говядины, чай с лимоном. На полдник можно употребить лепешку из отрубей и йогурт, а на ужин - рыбный салат и мятный чай. Воскресенье. Завтрак: омлет с плавленым сыром, чай или кофе. Обед: рыбное ассорти, кефир с отрубями. Полдник: десерт из взбитых белков. Ужин: запеченная в томатном соусе курица. Рецепты по Дюкану разнообразны и включают множество блюд, в том числе десерты, но без сахара.
https://rsport.ria.ru/20201224/myaso-1590644453.html
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витамины, продукты, диета, еда, в мире

Диета Дюкана: плюсы, противопоказания и примерное меню

15:12 24.12.2020
 
© Фото : Pixabay/ JillWellingtonСалат и овощи
Салат и овощи - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Фото : Pixabay/ JillWellington
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Диета Дюкана - это популярный метод похудения, основанный на преобладании в рационе белковой пищи. О принципах питания, достоинствах и недостатках - в материале РИА Новости.

Диета Дюкана: принцип питания

Этот режим питания более 30 лет назад разработал французский врач-терапевт Пьер Дюкан. В его основе лежит белковая диета с низким содержанием углеводов. Из-за их отсутствия организму приходится перестроиться и получать энергию из собственных жировых запасов. Благодаря протеину в рационе насыщение возникает быстрее, а чувство голода ощущается не так остро. Диета по Дюкану длится несколько месяцев. Чтобы приступить к ней, нужно рассчитать свой “правильный” вес с помощью специального калькулятора. Он зависит от возраста, роста и особенностей телосложения. Всего диета Пьера Дюкана разрешает употребление 100 продуктов.
Она разделена на четыре этапа:
- атака;
- чередование;
- закрепление;
- стабилизация.
Начальные две фазы диеты Дюкана помогают похудеть, а последние - закрепить результат. При этом уже в первую неделю можно скинуть 2-3 килограмма за счет обезвоживания.
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Атака предполагает употребление только белковых продуктов. Длится фаза, как правило, от двух до семи дней. В рационе разрешены мясо, птица, морепродукты, обезжиренные молочные продукты и яйца. Также в меню обязательно добавляется 1,5 столовых ложки овсяных отрубей. Для достижения максимальных результатов необходимо выполнять физические нагрузки и выпивать 1,5 л воды ежедневно.
Чередование может продолжаться от месяца до года. На этом этапе меню первой фазы комбинируется с 28 видами овощей - томатами, огурцами, свеклой, спаржей, сельдереем, брокколи и так далее. Для заправки салатов можно использовать оливковое масло. Тренировки должны длиться 30 минут в день.
Закрепление разработано, чтобы избежать накопления лишнего веса в будущем. В рацион включаются фрукты, хлеб, сыр и продукты с высоким содержанием крахмала. Несмотря на это, один день в неделю нужно питаться по схеме атаки. Периодически разрешается устраивать праздничные дни и есть калорийные блюда.
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Фаза стабилизации направлена на поддержание веса и не предполагает жестких ограничений, однако есть некоторые правила, которых стоит придерживаться. Раз в неделю нужно устраивать белковый день, желательно сохранить меню из третьего этапа. Также в рационе должны присутствовать овсяные отруби, а на физическую активность следует выделять 20-30 минут ежедневно.
Основные правила диеты Дюкана для всех этапов:
- отказ от лифта;
- обильное питье;
- употребление отрубей;
- занятия спортом;
- можно использовать заменители сахара.

Плюсы диеты Дюкана

Метод прославился по всему миру благодаря быстрой потере веса. Кроме этого, в отличие от многих других диет, он имеет довольно разнообразное меню. В первые две недели не нужно считать калории, как и ограничивать себя в пище и времени ее приема. К плюсам относится и ежедневная физическая активность - прогулки, занятия фитнесом, плаванием и прочее. Белковая диета Дюкана подходит тем, кто не любит строгие методики сбрасывания веса.

Минусы диеты Дюкана

В научном сообществе этот способ похудения часто критикуют за избыточность белка, который может навредить почкам и привести к почечной недостаточности и необходимости диализа. Также медики отмечают, что рацион несбалансированный, в результате чего в организме возникает дефицит важных витаминов и минералов. Несмотря на то, что метод предполагает довольно быстрое похудение, есть большая вероятность “срывов” и возвращения прежнего веса.
“Выраженный дефицит микроэлементов и витаминов ведет к проблемам не только с внешним видом, но и с нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной системами. В результате все это может стать причиной гормонального сбоя", — сообщила РИА Новости член Национального общества диетологов Ольга Деккер.
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Пример меню на 7 дней по диете Дюкана

Для фазы атаки разрешены только белки, поэтому примерный рацион может выглядеть следующим образом.
Понедельник. Завтрак: омлет с чаем или кофе. Обед состоит из куриного супа и мятного чая. На полдник можно употребить нежирные сырники, а на ужин - запеченную скумбрию и кефир с отрубями.
Вторник. Завтрак: каша из овсяных отрубей, чай или кофе. На обед можно съесть отбивные, а на полдник - кефир с отрубями. Ужин состоит из фрикаделек из индейки и ромашкового чая.
Среда. Завтрак: отварные яйца, чай или кофе. Обед: курица в отрубях, чай. Полдник: вареные морепродукты. Ужин: запеченные в духовке кусочки индейки и йогурт.
Четверг. Завтрак: яичница с мясом или ветчиной, чашка кофе. На обед можно съесть уху с отварными яйцами, на полдник - сырники из духовки. На ужин следует приготовить рулет из омлета с красной рыбой, выпить кефир с отрубями.
Пятница. Завтрак: бутерброд из лепешки на отрубях и ветчины, чай или кофе. Обед: запеченная курица и имбирный чай. Полдник: блины по рецепту Дюкана из отрубей. Ужин: рыбный пирог, зеленый чай.
Суббота. Завтрак: яичница, чай или кофе. На обед - стейк из говядины, чай с лимоном. На полдник можно употребить лепешку из отрубей и йогурт, а на ужин - рыбный салат и мятный чай.
Воскресенье. Завтрак: омлет с плавленым сыром, чай или кофе. Обед: рыбное ассорти, кефир с отрубями. Полдник: десерт из взбитых белков. Ужин: запеченная в томатном соусе курица.
Рецепты по Дюкану разнообразны и включают множество блюд, в том числе десерты, но без сахара.
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