https://ria.ru/20201224/blagosostoyanie-1590793749.html

Более половины россиян оценивают свое материальное положение как среднее

Более половины россиян оценивают свое материальное положение как среднее

Более половины россиян в настоящее время оценивают свое материальное положение как среднее, 38% гражданам хватает денег на продукты и одежду, но покупка... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T17:22

2020-12-24T17:22

2020-12-24T17:22

вциом

общество

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Более половины россиян в настоящее время оценивают свое материальное положение как среднее, 38% гражданам хватает денег на продукты и одежду, но покупка холодильника, телевизора, мебели – для них проблема, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.По данным исследования, более половины опрошенных (60%) в настоящее время оценивают свое материальное положение как среднее, 25% - как плохое, лишь 14% - как хорошее.Отмечается, что почти две трети респондентов (65%) считают, что в течение последнего месяца-двух инфляция очень высокая, 21% оценивают ее как умеренную, 9% - как незначительную. Среди тех, кто ответил, что цены выросли хотя бы на одну из категорий товаров или услуг, 40% россиян отметили, что для их семьи это очень существенно, им приходится ограничивать себя в тратах на продукты, 34% рассказали, что это наносит урон их бюджету, но на питании это не отражается, для 17% инфляция несущественно влияет на их бюджет, а для 5% она значения не имеет, 3% затруднились ответить.Среди причин роста инфляции в России чаще всего граждане называли политику властей - бездействие, коррупция, отсутствие контроля за ценами со стороны правительства (30%), а также различные экономические факторы - снижение курса рубля, развал сельского хозяйства (19%), пандемию (11%), необоснованное завышение цен (8%), затруднились ответить 49%.Как указано в опросе, 38% респондентов указали, что им хватает денег на продукты и одежду, но покупка холодильника, телевизора, мебели – для них проблема, 28% на продукты деньги хватает, но покупка одежды уже затруднительна, 6% едва сводят концы с концами, денег не хватает даже на продукты, 4% могут без труда купить автомобиль, но на большее – квартиру, дачу денег нет, 2% могут позволить себе практически все: машину, квартиру, дачу и многое другое.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился в ноябре-декабре. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20201223/vaktsina-1590519794.html

https://ria.ru/20201218/prazdnik-1589856691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вциом, общество