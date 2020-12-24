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Исследование показало, как компании оценивают бизнес-климат в России
Исследование показало, как компании оценивают бизнес-климат в России
Более половины руководителей крупных компаний в России считают, что бизнес-климат в России уже восстановился от последствий, связанных с пандемией коронавируса, РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T00:36
2020-12-24T00:36
pwc
бизнес
общество
экономика
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Более половины руководителей крупных компаний в России считают, что бизнес-климат в России уже восстановился от последствий, связанных с пандемией коронавируса, говорится в исследовании международной консалтинговой компании PwC и Аналитического центра НАФИ "Российский бизнес в коронавирусные времена", которое есть в распоряжении РИА Новости.Компания провела 1001 интервью с руководителями различных российских компаний в два этапа. Первый состоялся в период с начала сентября по начало октября 2020 года, а дополнительное исследование было проведено в конце ноября – начале декабря этого года. Выборка была структурирована по размеру бизнеса.Спектр мненийВ целом, согласно данным исследования, COVID-19 спровоцировал инвестиционный спад: большинство опрошенных предпринимателей (81%) сошлись во мнении, что пандемия привела к ухудшению инвестклимата в России. При этом 70% из них считают, что ситуация в инвестировании пока не вернулась к докризисной. Каждый десятый опрошенный руководитель отметил, что кризис не повлиял на инвестиционный климат вовсе (10%), а 3% считают, что климат даже улучшился.Представители среднего и крупного бизнеса чаще объясняют рост оптимизма общим улучшением инвестиционного климата в России (15%), а также развитием бизнеса в новом направлении и стабилизацией эпидемиологической обстановки (по 8%).В целом обеспокоенность текущей ситуацией значительно ярче выражена у представителей малого бизнеса. Финансовые потери (21%), отсутствие поддерживающих мер (18%), задолженность и ухудшение ряда других бизнес-показателей (21% и 19%) в большей мере коснулись предприятий этого сектора. При этом представители крупного и среднего бизнеса выражают озабоченность более глобальными вопросами – тяжелая эпидемиологическая ситуация (11%) и общая неопределенность (11%)."Малый бизнес опять-таки настроен наиболее пессимистично. Ему, кажется, все труднее выживать. Но он продолжает надеяться, что государство поможет как-нибудь. Впрочем, не только он. Половина всех компаний (52%) рассчитывают на поддержку государства", - комментирует данные управляющий партнер PwC в России Игорь Лотаков.Подход к инвестициямАвторы исследования не обнаружили единства мнений относительно уменьшения или увеличения объемов инвестиций. Так, треть компаний вкладывает больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (31%), немногим менее трети – меньше (28%), еще треть не отметила изменений (34%). Подобный разброс характерен, прежде всего, для компаний малого бизнеса."Что касается крупного бизнеса, только 10% отметили, что сократили инвестиции в собственный бизнес, в то время как 35% сохранили инвестиции на прежнем уровне, а 28% – вкладывают даже больше, чем в прошлом году. При этом доля тех, кто инвестирует больше, чем в прошлом году, наиболее высока среди представителей среднего бизнеса (38%)", - отмечают в PwC.Около половины компаний не планируют расширять бизнес в течение следующих шести месяцев, в то время как каждая третья рассматривает такие планы (31%). О сокращении бизнеса заявили 10% компаний, причем в первую очередь это касается малых и средних предприятий, тогда как среди представителей крупного бизнеса планирующих сокращение не оказалось."При этом о планах расширения бизнеса существенно чаще заявляли представители малых компаний (33%) по сравнению со средними и крупными (16% и 18% соответственно). Практически каждая третья компания планирует выход на новые рынки и диверсификацию бизнеса (35%). Особенно оптимистичны в этом вопросе малые предприятия", - заключили авторы исследования.
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pwc, бизнес, общество, экономика

Исследование показало, как компании оценивают бизнес-климат в России

00:36 24.12.2020
 
© Фото : Pixabay / Free-PhotosБизнесмены
Бизнесмены - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Фото : Pixabay / Free-Photos
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Более половины руководителей крупных компаний в России считают, что бизнес-климат в России уже восстановился от последствий, связанных с пандемией коронавируса, говорится в исследовании международной консалтинговой компании PwC и Аналитического центра НАФИ "Российский бизнес в коронавирусные времена", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Компания провела 1001 интервью с руководителями различных российских компаний в два этапа. Первый состоялся в период с начала сентября по начало октября 2020 года, а дополнительное исследование было проведено в конце ноября – начале декабря этого года. Выборка была структурирована по размеру бизнеса.
"Представители крупного и среднего бизнеса оценивают инвестиционный климат более позитивно, чем руководители малого бизнеса. Каждый второй руководитель крупной компании считает, что климат ухудшился, но уже восстановился (55%). Среди руководителей малого бизнеса только 7% считают, что ситуация вернулась к докризисным показателям, в то время как большинство (74%) представителей данного сегмента отмечают, что инвестиционный климат стал еще хуже, чем был до пандемии COVID-19", - говорится в исследовании.

Спектр мнений

В целом, согласно данным исследования, COVID-19 спровоцировал инвестиционный спад: большинство опрошенных предпринимателей (81%) сошлись во мнении, что пандемия привела к ухудшению инвестклимата в России. При этом 70% из них считают, что ситуация в инвестировании пока не вернулась к докризисной. Каждый десятый опрошенный руководитель отметил, что кризис не повлиял на инвестиционный климат вовсе (10%), а 3% считают, что климат даже улучшился.
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Представители среднего и крупного бизнеса чаще объясняют рост оптимизма общим улучшением инвестиционного климата в России (15%), а также развитием бизнеса в новом направлении и стабилизацией эпидемиологической обстановки (по 8%).
В целом обеспокоенность текущей ситуацией значительно ярче выражена у представителей малого бизнеса. Финансовые потери (21%), отсутствие поддерживающих мер (18%), задолженность и ухудшение ряда других бизнес-показателей (21% и 19%) в большей мере коснулись предприятий этого сектора. При этом представители крупного и среднего бизнеса выражают озабоченность более глобальными вопросами – тяжелая эпидемиологическая ситуация (11%) и общая неопределенность (11%).
"Малый бизнес опять-таки настроен наиболее пессимистично. Ему, кажется, все труднее выживать. Но он продолжает надеяться, что государство поможет как-нибудь. Впрочем, не только он. Половина всех компаний (52%) рассчитывают на поддержку государства", - комментирует данные управляющий партнер PwC в России Игорь Лотаков.
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Подход к инвестициям

Авторы исследования не обнаружили единства мнений относительно уменьшения или увеличения объемов инвестиций. Так, треть компаний вкладывает больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (31%), немногим менее трети – меньше (28%), еще треть не отметила изменений (34%). Подобный разброс характерен, прежде всего, для компаний малого бизнеса.
"Что касается крупного бизнеса, только 10% отметили, что сократили инвестиции в собственный бизнес, в то время как 35% сохранили инвестиции на прежнем уровне, а 28% – вкладывают даже больше, чем в прошлом году. При этом доля тех, кто инвестирует больше, чем в прошлом году, наиболее высока среди представителей среднего бизнеса (38%)", - отмечают в PwC.
Около половины компаний не планируют расширять бизнес в течение следующих шести месяцев, в то время как каждая третья рассматривает такие планы (31%). О сокращении бизнеса заявили 10% компаний, причем в первую очередь это касается малых и средних предприятий, тогда как среди представителей крупного бизнеса планирующих сокращение не оказалось.
"При этом о планах расширения бизнеса существенно чаще заявляли представители малых компаний (33%) по сравнению со средними и крупными (16% и 18% соответственно). Практически каждая третья компания планирует выход на новые рынки и диверсификацию бизнеса (35%). Особенно оптимистичны в этом вопросе малые предприятия", - заключили авторы исследования.
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