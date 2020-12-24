Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20201224/belaya-kniga-1590783854.html
В Китае выпустили Белую книгу о развитии транспортного сектора страны
В Китае выпустили Белую книгу о развитии транспортного сектора страны
В Китае издана Белая книга о развитии транспортного сектора страны. В документе отмечается, что Китай будет всеми усилиями претворять в жизнь повестку дня в... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T16:52
2020-12-24T16:52
россия-китай: главное
международная морская организация
китай
азия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/144895/42/1448954263_0:255:4896:3009_1920x0_80_0_0_3f88a4d7b5211c7f8c723464a6846f3b.jpg
МОСКВА, 24 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае издана Белая книга о развитии транспортного сектора страны. В документе отмечается, что Китай будет всеми усилиями претворять в жизнь повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, укреплять международное сотрудничество и обмены, внося надлежащий вклад в содействие устойчивому развитию и создание сообщества единой судьбы человечества.В Белой книге отмечено, что на конец 2019 года общая протяженность функционирующих железнодорожных линий в стране составила 139 тысяч километров, включая свыше 35 тысяч километров высокоскоростных железных дорог. По этому показателю Китай занимает первое место в мире. Общая протяженность автомагистралей - 5 миллионов 13 тысяч километров. В частности, Китай поднялся на первое место в мире по протяженности скоростных автострад – 150 тысяч километров. Более того, страна лидирует по протяженности эксплуатируемых мостов и туннелей и по объемам грузооборота и контейнеров в портах.Одновременно КНР активизирует международное транспортное сотрудничество в рамках "Одного пояса и одного пути", стимулируя совместное развитие на фоне улучшения инфраструктурных условий. При поддержке китайских компаний были построены железнодорожные магистрали между Момбасой и Найроби (в Кении) и между Эфиопией и Джибути. Грузовые составы Китай-Европа соединяют 92 города из 21 европейских стран. Совместно с местными партнерами китайские компании реализовали ряд проектов по строительству автострад и мостов. Например, на днях была введена в эксплуатацию высокоскоростная дорога в Пакистане, соединяющая города Суккур и Мултан, которая позволяет сократить время в пути с 11 до 4 часов. Китайские компании также принимают активное участие в строительстве и управлении портами в Греции, Пакистане и других странах.Будучи важным сторонником мультилатерализма, Китай активно продвигает реформирование мировой транспортной системы. Страна присоединилась примерно к 120 многосторонним договорам в сфере транспорта, активно участвуя в деятельности таких международных организаций, как Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Организация сотрудничества железных дорог (ОСЖД) и Международная организация гражданской авиации (ИКАО). Помимо того, Китай неоднократно был избран или переизбран государством-членом Международной морской организации (ИМО) категории А и государством-членом соответствующего совета Всемирного почтового союза (ВПС).На фоне распространения коронавирусной инфекции Китай принял ряд мер для обеспечения перевозок противоэпидемических средств, что в значительной степени поспособствовало международному противоэпидемическому сотрудничеству и восстановлению мировой экономики.
https://ria.ru/20201218/svyaz-1589873879.html
китай
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/144895/42/1448954263_272:0:4624:3264_1920x0_80_0_0_c54aad4d9a7b4d9822cf04bee4d29b50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
международная морская организация, китай, азия

В Китае выпустили Белую книгу о развитии транспортного сектора страны

16:52 24.12.2020
 
© Fotolia / karelnoppeСкоростная автомагистраль
Скоростная автомагистраль - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Fotolia / karelnoppe
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае издана Белая книга о развитии транспортного сектора страны. В документе отмечается, что Китай будет всеми усилиями претворять в жизнь повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, укреплять международное сотрудничество и обмены, внося надлежащий вклад в содействие устойчивому развитию и создание сообщества единой судьбы человечества.
В Белой книге отмечено, что на конец 2019 года общая протяженность функционирующих железнодорожных линий в стране составила 139 тысяч километров, включая свыше 35 тысяч километров высокоскоростных железных дорог. По этому показателю Китай занимает первое место в мире. Общая протяженность автомагистралей - 5 миллионов 13 тысяч километров.
В частности, Китай поднялся на первое место в мире по протяженности скоростных автострад – 150 тысяч километров. Более того, страна лидирует по протяженности эксплуатируемых мостов и туннелей и по объемам грузооборота и контейнеров в портах.
Одновременно КНР активизирует международное транспортное сотрудничество в рамках "Одного пояса и одного пути", стимулируя совместное развитие на фоне улучшения инфраструктурных условий. При поддержке китайских компаний были построены железнодорожные магистрали между Момбасой и НайробиКении) и между Эфиопией и Джибути. Грузовые составы Китай-Европа соединяют 92 города из 21 европейских стран. Совместно с местными партнерами китайские компании реализовали ряд проектов по строительству автострад и мостов. Например, на днях была введена в эксплуатацию высокоскоростная дорога в Пакистане, соединяющая города Суккур и Мултан, которая позволяет сократить время в пути с 11 до 4 часов. Китайские компании также принимают активное участие в строительстве и управлении портами в Греции, Пакистане и других странах.
Мужчина проходит мимо вывески рекламирующей связь 5G - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 12:56Россия-Китай: Главное
Более 700 тысяч базовых станций стандарта 5G появилось по всему Китаю
Будучи важным сторонником мультилатерализма, Китай активно продвигает реформирование мировой транспортной системы. Страна присоединилась примерно к 120 многосторонним договорам в сфере транспорта, активно участвуя в деятельности таких международных организаций, как Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Организация сотрудничества железных дорог (ОСЖД) и Международная организация гражданской авиации (ИКАО). Помимо того, Китай неоднократно был избран или переизбран государством-членом Международной морской организации (ИМО) категории А и государством-членом соответствующего совета Всемирного почтового союза (ВПС).
На фоне распространения коронавирусной инфекции Китай принял ряд мер для обеспечения перевозок противоэпидемических средств, что в значительной степени поспособствовало международному противоэпидемическому сотрудничеству и восстановлению мировой экономики.
 
Россия-Китай: ГлавноеМеждународная морская организацияКитайАзия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:51На Москву надвигается циклон "Грета"
07:42Назван новый отличительный симптом болеющих COVID-19 на дому
07:39В Тобольске семья с двумя детьми погибла при пожаре в частном доме
07:39Число погибших в ДТП с автобусом под Рязанью выросло до четырех
07:24Диетологи рассказали, как выбрать сладкий новогодний подарок для детей
07:14Врач раскритиковала Рижскую детскую больницу из-за русского языка
07:07Эксперт рассказал, как уберечь тринадцатую зарплату от "ухода в пустоту"
07:02В ДТП под Рязанью пострадали пять детей
06:25В полиции рассказали о причинах ДТП с автобусом в Рязанской области
06:22МЧС открыло горячую линию после ДТП с автобусом в Рязанской области
06:18Новейший корвет "Алдар Цыденжапов" включили в состав Тихоокеанского флота
06:14Трое пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью находятся в реанимации
06:06Глава Гознака перечислил популярные способы подделки российских паспортов
05:55В ДТП с участием автобуса в Рязанской области пострадали трое детей
05:41В Рязанской области в ДТП с автобусом погибли четыре человека
05:34Конгрессмен проиграл иск к Washington Post по "российскому делу"
05:26В Якутии начнут проверку после замечания депутата о декольте министра
05:11Суд в Висконсине отказал Трампу в пересмотре итогов выборов в штате
05:03Миротворцы завершают разминирование северной окраины Степанакерта
05:00Счетная палата дала рекомендации по сокращению уровня бедности
Лента новостейМолния