https://ria.ru/20201224/belaya-kniga-1590783854.html

В Китае выпустили Белую книгу о развитии транспортного сектора страны

В Китае выпустили Белую книгу о развитии транспортного сектора страны

В Китае издана Белая книга о развитии транспортного сектора страны. В документе отмечается, что Китай будет всеми усилиями претворять в жизнь повестку дня в... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T16:52

2020-12-24T16:52

2020-12-24T16:52

россия-китай: главное

международная морская организация

китай

азия

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МОСКВА, 24 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае издана Белая книга о развитии транспортного сектора страны. В документе отмечается, что Китай будет всеми усилиями претворять в жизнь повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, укреплять международное сотрудничество и обмены, внося надлежащий вклад в содействие устойчивому развитию и создание сообщества единой судьбы человечества.В Белой книге отмечено, что на конец 2019 года общая протяженность функционирующих железнодорожных линий в стране составила 139 тысяч километров, включая свыше 35 тысяч километров высокоскоростных железных дорог. По этому показателю Китай занимает первое место в мире. Общая протяженность автомагистралей - 5 миллионов 13 тысяч километров. В частности, Китай поднялся на первое место в мире по протяженности скоростных автострад – 150 тысяч километров. Более того, страна лидирует по протяженности эксплуатируемых мостов и туннелей и по объемам грузооборота и контейнеров в портах.Одновременно КНР активизирует международное транспортное сотрудничество в рамках "Одного пояса и одного пути", стимулируя совместное развитие на фоне улучшения инфраструктурных условий. При поддержке китайских компаний были построены железнодорожные магистрали между Момбасой и Найроби (в Кении) и между Эфиопией и Джибути. Грузовые составы Китай-Европа соединяют 92 города из 21 европейских стран. Совместно с местными партнерами китайские компании реализовали ряд проектов по строительству автострад и мостов. Например, на днях была введена в эксплуатацию высокоскоростная дорога в Пакистане, соединяющая города Суккур и Мултан, которая позволяет сократить время в пути с 11 до 4 часов. Китайские компании также принимают активное участие в строительстве и управлении портами в Греции, Пакистане и других странах.Будучи важным сторонником мультилатерализма, Китай активно продвигает реформирование мировой транспортной системы. Страна присоединилась примерно к 120 многосторонним договорам в сфере транспорта, активно участвуя в деятельности таких международных организаций, как Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Организация сотрудничества железных дорог (ОСЖД) и Международная организация гражданской авиации (ИКАО). Помимо того, Китай неоднократно был избран или переизбран государством-членом Международной морской организации (ИМО) категории А и государством-членом соответствующего совета Всемирного почтового союза (ВПС).На фоне распространения коронавирусной инфекции Китай принял ряд мер для обеспечения перевозок противоэпидемических средств, что в значительной степени поспособствовало международному противоэпидемическому сотрудничеству и восстановлению мировой экономики.

https://ria.ru/20201218/svyaz-1589873879.html

китай

азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная морская организация, китай, азия