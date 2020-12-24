https://ria.ru/20201224/aviasoobschenie-1590747570.html

Депутат объяснил свою идею приостановить авиасообщение со всеми странами

Депутат объяснил свою идею приостановить авиасообщение со всеми странами

Депутат Госдумы Иван Сухарев заявил телеканалу "360", что на фоне новостей о мутации коронавируса нельзя рисковать жизнями россиян. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T14:10

2020-12-24T14:10

2020-12-24T14:10

распространение нового коронавируса

иван сухарев

анна попова

здоровье - общество

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

великобритания

общество

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы Иван Сухарев заявил телеканалу "360", что на фоне новостей о мутации коронавируса нельзя рисковать жизнями россиян. Свое предложение по закрытию авиасообщения Сухарев ранее направил главе правительства Михаилу Мишустину. В декабре стало известно об обнаружении в Великобритании нового штамма SARS-CoV-2, который, по предварительным оценкам, может быть на 70 процентов заразнее обычного. Однако не доказано, что мутация более опасна с точки зрения течения болезни. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия со вторника остановила авиасообщение с Великобританией на неделю.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590695995.html

великобритания

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иван сухарев, анна попова, здоровье - общество, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, великобритания, общество