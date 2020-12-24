https://ria.ru/20201224/aviasoobschenie-1590747570.html
Депутат объяснил свою идею приостановить авиасообщение со всеми странами
Депутат объяснил свою идею приостановить авиасообщение со всеми странами
Депутат Госдумы Иван Сухарев заявил телеканалу "360", что на фоне новостей о мутации коронавируса нельзя рисковать жизнями россиян. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T14:10
2020-12-24T14:10
2020-12-24T14:10
распространение нового коронавируса
иван сухарев
анна попова
здоровье - общество
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
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общество
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы Иван Сухарев заявил телеканалу "360", что на фоне новостей о мутации коронавируса нельзя рисковать жизнями россиян. Свое предложение по закрытию авиасообщения Сухарев ранее направил главе правительства Михаилу Мишустину. В декабре стало известно об обнаружении в Великобритании нового штамма SARS-CoV-2, который, по предварительным оценкам, может быть на 70 процентов заразнее обычного. Однако не доказано, что мутация более опасна с точки зрения течения болезни. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия со вторника остановила авиасообщение с Великобританией на неделю.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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иван сухарев, анна попова, здоровье - общество, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, великобритания, общество