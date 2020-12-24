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Матвиенко: у России нет иллюзий по поводу улучшения отношений с США
Матвиенко: у России нет иллюзий по поводу улучшения отношений с США
Россия не питает иллюзий по поводу возможного улучшения двухсторонних отношений с США при новой администрации, заявила спикер СФ РФ Валентина Матвиенко. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T12:04
2020-12-24T12:15
выборы президента сша — 2020
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валентина матвиенко
сша
политика
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия не питает иллюзий по поводу возможного улучшения двухсторонних отношений с США при новой администрации, заявила спикер СФ РФ Валентина Матвиенко.Матвиенко выразила надежду, что тревожная ситуация в мире и формирующееся новое мироустройство подвигнут этих людей к ответственности."На кону стоят не только российско-американские отношения - это понятно и очевидно. Сегодня они в значительной мере определяют в целом ситуацию в мире", - добавила Матвиенко.
https://ria.ru/20201224/alyans-1590625729.html
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россия, валентина матвиенко, сша, политика

Матвиенко: у России нет иллюзий по поводу улучшения отношений с США

12:04 24.12.2020 (обновлено: 12:15 24.12.2020)
 
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия не питает иллюзий по поводу возможного улучшения двухсторонних отношений с США при новой администрации, заявила спикер СФ РФ Валентина Матвиенко.
"Сегодня уже практически обнародована часть команды вновь избранного президента США господина Байдена. Все эти люди неслучайны, они известны, в том числе и в России, взгляды их известны. Пока у нас никаких иллюзий, зная взгляды этих людей", - сказала она в ходе итоговой пресс-конференции.
Матвиенко выразила надежду, что тревожная ситуация в мире и формирующееся новое мироустройство подвигнут этих людей к ответственности.
"На кону стоят не только российско-американские отношения - это понятно и очевидно. Сегодня они в значительной мере определяют в целом ситуацию в мире", - добавила Матвиенко.
Участники российской и китайской команд на церемонии закрытия международного конкурса Отличники войсковой разведки - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
08:00
Чем сильнее США сеют хаос, тем крепче будет российско-китайский альянс
 
Выборы президента США — 2020РоссияВалентина МатвиенкоСШАПолитика
 
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