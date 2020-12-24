https://ria.ru/20201224/amerika-1590707727.html

Матвиенко: у России нет иллюзий по поводу улучшения отношений с США

Матвиенко: у России нет иллюзий по поводу улучшения отношений с США

Россия не питает иллюзий по поводу возможного улучшения двухсторонних отношений с США при новой администрации, заявила спикер СФ РФ Валентина Матвиенко. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T12:04

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия не питает иллюзий по поводу возможного улучшения двухсторонних отношений с США при новой администрации, заявила спикер СФ РФ Валентина Матвиенко.Матвиенко выразила надежду, что тревожная ситуация в мире и формирующееся новое мироустройство подвигнут этих людей к ответственности."На кону стоят не только российско-американские отношения - это понятно и очевидно. Сегодня они в значительной мере определяют в целом ситуацию в мире", - добавила Матвиенко.

https://ria.ru/20201224/alyans-1590625729.html

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россия, валентина матвиенко, сша, политика