Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201224/aksenov-1590730225.html
Аксенов допустил появление в Госдуме новых представителей от Крыма
Аксенов допустил появление в Госдуме новых представителей от Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов допустил, что в следующем составе Госдумы РФ могут появиться новые представители от крымского региона. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T13:06
2020-12-24T13:06
сергей аксенов (политик)
владимир константинов
госдума рф
единая россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155889/90/1558899014_0:0:2647:1490_1920x0_80_0_0_4d8d8b24a00cf8ebbcaf842aa35ccf17.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов допустил, что в следующем составе Госдумы РФ могут появиться новые представители от крымского региона.Выборы депутатов Государственной думы нового созыва запланированы на единый день голосования 19 сентября 2021 года.Он подчеркнул, что в январе совместно с главой крымского парламента, секретарем регионального отделения партии "Единая Россия" Владимиром Константиновым определятся, кто будет представлять республику в высших законодательных органах страны.
https://ria.ru/20201224/bezopasnost-1590700702.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155889/90/1558899014_0:0:2647:1986_1920x0_80_0_0_296e0e9f7053579b21adb3d8a3571b01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов (политик), владимир константинов, госдума рф, единая россия, политика

Аксенов допустил появление в Госдуме новых представителей от Крыма

13:06 24.12.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов допустил, что в следующем составе Госдумы РФ могут появиться новые представители от крымского региона.
Выборы депутатов Государственной думы нового созыва запланированы на единый день голосования 19 сентября 2021 года.
Пленарное заседание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
11:32Распространение нового коронавируса
Госдума приняла закон о биологической безопасности
"Сенаторы и депутаты Госдумы работают системно. Со всеми регулярно на связи… Депутаты и сенаторы справляются, однако это не значит, что у нас не могут появиться новые лица в депутатском корпусе", - сказал Аксенов  на итоговой пресс-конференции.
Он подчеркнул, что в январе совместно с главой крымского парламента, секретарем регионального отделения партии "Единая Россия" Владимиром Константиновым определятся, кто будет представлять республику в высших законодательных органах страны.
"Пока конкретной позиции нет", - подчеркнул Аксенов.
 
Сергей Аксенов (политик)Владимир КонстантиновГосдума РФЕдиная РоссияПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:07Патриарх: священник не должен превращаться в тренера личностного роста
16:07Приморье объявило 31 декабря выходным днем
16:06Госдума предложила продлить "пандемийные" льготы для социальных НКО
16:06Эксперты рассказали, кто выбирает Занзибар для отдыха
16:04Патриарх рассказал о разнице психического расстройства и беснования
16:03Москалькова не увидела снижения цен на продукты
16:01Патриарх Кирилл обеспокоен дистанционным обучением
16:01В ЕР опровергли сообщения о переговорах с Пугачевой по выборам в Госдуму
16:00Таджикистан ведет с Россией переговоры о поставках "Спутника V"
16:00Физики вывели формулы для описания процессов в квантовых точках
15:59Алиев инициировал увеличение военных расходов Азербайджана на 2021 год
15:55Экс-глава Клинского района получил 15 лет за взятку
15:52МИД возмутили новые санкции США
15:51Названа неожиданная опасность бенгальских огней
15:51МГУ займется испытанием новых антибиотиков
15:46Двое экс-полицейских признали вину по делу Голунова
15:44В МИД ответили на обвинения в причастности России к хакерской атаке в США
15:44МИД ответил на обвинения в поддержке наступления Хафтара в 2019 году
15:43СМИ: США провалили испытания гиперзвукового оружия из-за "глупых ошибок"
15:39Аксенов призвал Киев брать пример в языковой политике с Крыма
Лента новостейМолния