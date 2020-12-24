https://ria.ru/20201224/aksenov-1590730225.html
Аксенов допустил появление в Госдуме новых представителей от Крыма
Аксенов допустил появление в Госдуме новых представителей от Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов допустил, что в следующем составе Госдумы РФ могут появиться новые представители от крымского региона. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T13:06
2020-12-24T13:06
2020-12-24T13:06
сергей аксенов (политик)
владимир константинов
госдума рф
единая россия
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов допустил, что в следующем составе Госдумы РФ могут появиться новые представители от крымского региона.Выборы депутатов Государственной думы нового созыва запланированы на единый день голосования 19 сентября 2021 года.Он подчеркнул, что в январе совместно с главой крымского парламента, секретарем регионального отделения партии "Единая Россия" Владимиром Константиновым определятся, кто будет представлять республику в высших законодательных органах страны.
https://ria.ru/20201224/bezopasnost-1590700702.html
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сергей аксенов (политик), владимир константинов, госдума рф, единая россия, политика