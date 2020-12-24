Аксенов допустил появление в Госдуме новых представителей от Крыма

"Сенаторы и депутаты Госдумы работают системно. Со всеми регулярно на связи… Депутаты и сенаторы справляются, однако это не значит, что у нас не могут появиться новые лица в депутатском корпусе", - сказал Аксенов на итоговой пресс-конференции.