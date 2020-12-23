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В Госдуме предложили обменивать российских журналистов на латвийских
В Госдуме предложили обменивать российских журналистов на латвийских
Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР) предложил арестовывать латвийских журналистов и обменивать на российских, если те получат в... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T11:17
2020-12-23T11:18
андрей свинцов
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госдума рф
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР) предложил арестовывать латвийских журналистов и обменивать на российских, если те получат в Латвии реальные сроки.Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что высылки, лишение аккредитации и прочие "репрессивные" меры по отношению к журналистам не свойственны Москве.По его мнению, в данной ситуации ответ может быть только жесткий.Как ранее сообщалось, русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik.Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik.Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве РФ отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
https://ria.ru/20201209/ugrozy-1588486847.html
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андрей свинцов, мария захарова, лдпр, госдума рф, евросоюз, маргарита симоньян, латвия, в мире

В Госдуме предложили обменивать российских журналистов на латвийских

11:17 23.12.2020 (обновлено: 11:18 23.12.2020)
 
© Depositphotos / macorЖурналисты за работой
Журналисты за работой - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Depositphotos / macor
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР) предложил арестовывать латвийских журналистов и обменивать на российских, если те получат в Латвии реальные сроки.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что высылки, лишение аккредитации и прочие "репрессивные" меры по отношению к журналистам не свойственны Москве.
"Мы от ЛДПР будем требовать их освобождения, если они будут арестованы и преданы суду, и понесут уголовное наказание - вы знаете, что им вменяется статья Уголовного кодекса, которая может иметь последствие - реальные сроки заключения под стражу - конечно, если это произойдет, мы от ЛДПР будем требовать ареста всех журналистов на территории Российской Федерации, латвийских журналистов. И будем требовать обмена между нашими странами журналистов. Потому что такого гадкого и мерзкого отношения к нашим журналистам мы не простим никак", - сказал Свинцов журналистам.
По его мнению, в данной ситуации ответ может быть только жесткий.
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Как ранее сообщалось, русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik.Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik.Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.
МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве РФ отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
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Андрей СвинцовМария ЗахароваЛДПРГосдума РФЕвросоюзМаргарита СимоньянЛатвияВ мире
 
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