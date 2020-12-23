https://ria.ru/20201223/zhurnalisty-1590520812.html

В Госдуме предложили обменивать российских журналистов на латвийских

В Госдуме предложили обменивать российских журналистов на латвийских

Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР) предложил арестовывать латвийских журналистов и обменивать на российских, если те получат в... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T11:17

2020-12-23T11:17

2020-12-23T11:18

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР) предложил арестовывать латвийских журналистов и обменивать на российских, если те получат в Латвии реальные сроки.Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что высылки, лишение аккредитации и прочие "репрессивные" меры по отношению к журналистам не свойственны Москве.По его мнению, в данной ситуации ответ может быть только жесткий.Как ранее сообщалось, русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik.Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik.Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве РФ отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

https://ria.ru/20201209/ugrozy-1588486847.html

https://ria.ru/20201204/zaderzhanie-1587597211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей свинцов, мария захарова, лдпр, госдума рф, евросоюз, маргарита симоньян, латвия, в мире