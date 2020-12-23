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Лопоухий Табаки: на Камчатке показали, как звери меняют шубы
Лопоухий Табаки: на Камчатке показали, как звери меняют шубы
Кроноцкий заповедник опубликовал в инстаграме фотографии животных, меняющих шубы. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T02:28
2020-12-23T02:28
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кроноцкий заповедник
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Кроноцкий заповедник опубликовал в инстаграме фотографии животных, меняющих шубы."Камчатский соболь – короткошерстный и лопоухий летом и осенью, к зиме наращивает мех и приобретает более светлый окрас", — поясняют эксперты.Еще интереснее с волками. Если этот хищник летом внешне похож на трусоватого шакала Табаки – приспешника тигра Шерхана из "Книги джунглей" Редьярда Киплинга, то к зиме он— вылитый Акела – вожак стаи, чей авторитет не подвергается сомнениям.Неперелинявшие "летние" лисицы, которые проводят каждый день в поисках корма для себя и потомства или скрываясь от более крупных хищников, выглядят совсем не так респектабельно, как зимой, проводив отпрысков во взрослую жизнь и отрастив пушистый оранжевый мех."Мастера перевоплощения – горностай и заяц-беляк, — говорят эксперты. — И если первый в полной мере использует свою способность к мимикрии, то второй (особенно мартовский) зачастую искренне верит, что черные кончики его ушей совершенно незаметны на белоснежном снегу, а поэтому не спешит укрыться от посторонних взглядов".
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туризм, новости - туризм, кроноцкий заповедник, камчатский край, животные

Лопоухий Табаки: на Камчатке показали, как звери меняют шубы

02:28 23.12.2020
 
© Фото : Кроноцкий заповедник/Сергей Габов, Наталья СеменоваСоболь в Кроноцком заповеднике
Соболь в Кроноцком заповеднике - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Фото : Кроноцкий заповедник/Сергей Габов, Наталья Семенова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Кроноцкий заповедник опубликовал в инстаграме фотографии животных, меняющих шубы.
"Камчатский соболь – короткошерстный и лопоухий летом и осенью, к зиме наращивает мех и приобретает более светлый окрас", — поясняют эксперты.
Еще интереснее с волками. Если этот хищник летом внешне похож на трусоватого шакала Табаки – приспешника тигра Шерхана из "Книги джунглей" Редьярда Киплинга, то к зиме он— вылитый Акела – вожак стаи, чей авторитет не подвергается сомнениям.
Неперелинявшие "летние" лисицы, которые проводят каждый день в поисках корма для себя и потомства или скрываясь от более крупных хищников, выглядят совсем не так респектабельно, как зимой, проводив отпрысков во взрослую жизнь и отрастив пушистый оранжевый мех.
"Мастера перевоплощения – горностай и заяц-беляк, — говорят эксперты. — И если первый в полной мере использует свою способность к мимикрии, то второй (особенно мартовский) зачастую искренне верит, что черные кончики его ушей совершенно незаметны на белоснежном снегу, а поэтому не спешит укрыться от посторонних взглядов".
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