https://ria.ru/20201223/zhivotnye-1590441765.html

Лопоухий Табаки: на Камчатке показали, как звери меняют шубы

Лопоухий Табаки: на Камчатке показали, как звери меняют шубы

Кроноцкий заповедник опубликовал в инстаграме фотографии животных, меняющих шубы. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T02:28

2020-12-23T02:28

2020-12-23T02:28

туризм

туризм

новости - туризм

кроноцкий заповедник

камчатский край

животные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155190/49/1551904980_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_789952b6034e6d9545165f59e9f05685.jpg

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Кроноцкий заповедник опубликовал в инстаграме фотографии животных, меняющих шубы."Камчатский соболь – короткошерстный и лопоухий летом и осенью, к зиме наращивает мех и приобретает более светлый окрас", — поясняют эксперты.Еще интереснее с волками. Если этот хищник летом внешне похож на трусоватого шакала Табаки – приспешника тигра Шерхана из "Книги джунглей" Редьярда Киплинга, то к зиме он— вылитый Акела – вожак стаи, чей авторитет не подвергается сомнениям.Неперелинявшие "летние" лисицы, которые проводят каждый день в поисках корма для себя и потомства или скрываясь от более крупных хищников, выглядят совсем не так респектабельно, как зимой, проводив отпрысков во взрослую жизнь и отрастив пушистый оранжевый мех."Мастера перевоплощения – горностай и заяц-беляк, — говорят эксперты. — И если первый в полной мере использует свою способность к мимикрии, то второй (особенно мартовский) зачастую искренне верит, что черные кончики его ушей совершенно незаметны на белоснежном снегу, а поэтому не спешит укрыться от посторонних взглядов".

https://ria.ru/20201207/zapovednik-1587797544.html

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, кроноцкий заповедник, камчатский край, животные