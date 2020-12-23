https://ria.ru/20201223/zhivotnye-1590441765.html
Лопоухий Табаки: на Камчатке показали, как звери меняют шубы
Лопоухий Табаки: на Камчатке показали, как звери меняют шубы
Кроноцкий заповедник опубликовал в инстаграме фотографии животных, меняющих шубы. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T02:28
2020-12-23T02:28
2020-12-23T02:28
туризм
туризм
новости - туризм
кроноцкий заповедник
камчатский край
животные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155190/49/1551904980_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_789952b6034e6d9545165f59e9f05685.jpg
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Кроноцкий заповедник опубликовал в инстаграме фотографии животных, меняющих шубы."Камчатский соболь – короткошерстный и лопоухий летом и осенью, к зиме наращивает мех и приобретает более светлый окрас", — поясняют эксперты.Еще интереснее с волками. Если этот хищник летом внешне похож на трусоватого шакала Табаки – приспешника тигра Шерхана из "Книги джунглей" Редьярда Киплинга, то к зиме он— вылитый Акела – вожак стаи, чей авторитет не подвергается сомнениям.Неперелинявшие "летние" лисицы, которые проводят каждый день в поисках корма для себя и потомства или скрываясь от более крупных хищников, выглядят совсем не так респектабельно, как зимой, проводив отпрысков во взрослую жизнь и отрастив пушистый оранжевый мех."Мастера перевоплощения – горностай и заяц-беляк, — говорят эксперты. — И если первый в полной мере использует свою способность к мимикрии, то второй (особенно мартовский) зачастую искренне верит, что черные кончики его ушей совершенно незаметны на белоснежном снегу, а поэтому не спешит укрыться от посторонних взглядов".
https://ria.ru/20201207/zapovednik-1587797544.html
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155190/49/1551904980_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_f1a8dcfa8723736e245ba1cd7a94f598.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, кроноцкий заповедник, камчатский край, животные
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости.
Кроноцкий заповедник опубликовал
в инстаграме фотографии животных, меняющих шубы.
"Камчатский соболь – короткошерстный и лопоухий летом и осенью, к зиме наращивает мех и приобретает более светлый окрас", — поясняют эксперты.
Еще интереснее с волками. Если этот хищник летом внешне похож на трусоватого шакала Табаки – приспешника тигра Шерхана из "Книги джунглей" Редьярда Киплинга, то к зиме он— вылитый Акела – вожак стаи, чей авторитет не подвергается сомнениям.
Неперелинявшие "летние" лисицы, которые проводят каждый день в поисках корма для себя и потомства или скрываясь от более крупных хищников, выглядят совсем не так респектабельно, как зимой, проводив отпрысков во взрослую жизнь и отрастив пушистый оранжевый мех.
"Мастера перевоплощения – горностай и заяц-беляк, — говорят эксперты. — И если первый в полной мере использует свою способность к мимикрии, то второй (особенно мартовский) зачастую искренне верит, что черные кончики его ушей совершенно незаметны на белоснежном снегу, а поэтому не спешит укрыться от посторонних взглядов".