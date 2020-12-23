Путин попросил Жириновского не обижаться на "Единую Россию"
17:22 23.12.2020 (обновлено: 17:51 23.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит видеоконференцию о сотрудничестве в области профилактики коронавирусной инфекции
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил лидера ЛДПР Владимира Жириновского не обижаться на партию "Единая Россия", предложившую сделать 31 декабря выходным, а порадоваться, несмотря на то, что ЛДПР давно настаивала на этой инициативе.
Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам предложил Путину сделать 31 декабря всероссийским выходным. Жириновский, выступавший чуть позже, посетовал, что предложение о всероссийском выходном 31 декабря поддержали, только когда его озвучила "Единая Россия", а ЛДПР об этом говорит на протяжении 10 лет.
"Вы начали с того, что некоторые ваши коллеги в Госдуме присваивают хорошие предложения ЛДПР. Я думаю, что не нужно на них обижаться за это. Нужно порадоваться, что ваши идеи находят отражение в предложениях ваших коллег", - сказал Путин.
Глава государства отметил, что "никогда не постесняется" сказать, что это была инициатива именно ЛДПР.
Ранее депутаты от фракции ЛДПР неоднократно вносили в Госдуму законопроект о выходном 31 декабря, однако правительство их отклоняло.
В ходе заседания Жириновский также выразил недовольство широким распространением слов иностранного происхождения - таких, как "локдаун", "онлайн", "селфи".
"Обращаю ваше внимание на то, что вы сами употребили словечко "локдаун". Так вот жизнь заставляет", - прокомментировал его слова Путин.