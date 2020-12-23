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Путин попросил Жириновского не обижаться на "Единую Россию"
Путин попросил Жириновского не обижаться на "Единую Россию"
Президент РФ Владимир Путин попросил лидера ЛДПР Владимира Жириновского не обижаться на партию "Единая Россия", предложившую сделать 31 декабря выходным, а... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T17:22
2020-12-23T17:51
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госдума рф
единая россия
сергей неверов
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил лидера ЛДПР Владимира Жириновского не обижаться на партию "Единая Россия", предложившую сделать 31 декабря выходным, а порадоваться, несмотря на то, что ЛДПР давно настаивала на этой инициативе.Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам предложил Путину сделать 31 декабря всероссийским выходным. Жириновский, выступавший чуть позже, посетовал, что предложение о всероссийском выходном 31 декабря поддержали, только когда его озвучила "Единая Россия", а ЛДПР об этом говорит на протяжении 10 лет.Глава государства отметил, что "никогда не постесняется" сказать, что это была инициатива именно ЛДПР.Ранее депутаты от фракции ЛДПР неоднократно вносили в Госдуму законопроект о выходном 31 декабря, однако правительство их отклоняло.В ходе заседания Жириновский также выразил недовольство широким распространением слов иностранного происхождения - таких, как "локдаун", "онлайн", "селфи".
https://ria.ru/20201222/vytrezviteli-1590345143.html
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россия, лдпр, госдума рф, единая россия, сергей неверов, владимир путин, владимир жириновский, политика

Путин попросил Жириновского не обижаться на "Единую Россию"

17:22 23.12.2020 (обновлено: 17:51 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит видеоконференцию о сотрудничестве в области профилактики коронавирусной инфекции
Президент РФ Владимир Путин проводит видеоконференцию о сотрудничестве в области профилактики коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил лидера ЛДПР Владимира Жириновского не обижаться на партию "Единая Россия", предложившую сделать 31 декабря выходным, а порадоваться, несмотря на то, что ЛДПР давно настаивала на этой инициативе.
Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам предложил Путину сделать 31 декабря всероссийским выходным. Жириновский, выступавший чуть позже, посетовал, что предложение о всероссийском выходном 31 декабря поддержали, только когда его озвучила "Единая Россия", а ЛДПР об этом говорит на протяжении 10 лет.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
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"Вы начали с того, что некоторые ваши коллеги в Госдуме присваивают хорошие предложения ЛДПР. Я думаю, что не нужно на них обижаться за это. Нужно порадоваться, что ваши идеи находят отражение в предложениях ваших коллег", - сказал Путин.

Глава государства отметил, что "никогда не постесняется" сказать, что это была инициатива именно ЛДПР.
Ранее депутаты от фракции ЛДПР неоднократно вносили в Госдуму законопроект о выходном 31 декабря, однако правительство их отклоняло.
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В ходе заседания Жириновский также выразил недовольство широким распространением слов иностранного происхождения - таких, как "локдаун", "онлайн", "селфи".

"Обращаю ваше внимание на то, что вы сами употребили словечко "локдаун". Так вот жизнь заставляет", - прокомментировал его слова Путин.

 
РоссияЛДПРГосдума РФЕдиная РоссияСергей НеверовВладимир ПутинВладимир ЖириновскийПолитика
 
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