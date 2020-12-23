https://ria.ru/20201223/zhirinovskiy-1590609251.html

Путин попросил Жириновского не обижаться на "Единую Россию"

Путин попросил Жириновского не обижаться на "Единую Россию"

Президент РФ Владимир Путин попросил лидера ЛДПР Владимира Жириновского не обижаться на партию "Единая Россия", предложившую сделать 31 декабря выходным, а... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T17:22

2020-12-23T17:22

2020-12-23T17:51

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лдпр

госдума рф

единая россия

сергей неверов

владимир путин

владимир жириновский

политика

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил лидера ЛДПР Владимира Жириновского не обижаться на партию "Единая Россия", предложившую сделать 31 декабря выходным, а порадоваться, несмотря на то, что ЛДПР давно настаивала на этой инициативе.Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам предложил Путину сделать 31 декабря всероссийским выходным. Жириновский, выступавший чуть позже, посетовал, что предложение о всероссийском выходном 31 декабря поддержали, только когда его озвучила "Единая Россия", а ЛДПР об этом говорит на протяжении 10 лет.Глава государства отметил, что "никогда не постесняется" сказать, что это была инициатива именно ЛДПР.Ранее депутаты от фракции ЛДПР неоднократно вносили в Госдуму законопроект о выходном 31 декабря, однако правительство их отклоняло.В ходе заседания Жириновский также выразил недовольство широким распространением слов иностранного происхождения - таких, как "локдаун", "онлайн", "селфи".

https://ria.ru/20201222/vytrezviteli-1590345143.html

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россия, лдпр, госдума рф, единая россия, сергей неверов, владимир путин, владимир жириновский, политика