Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201223/zhenschina-1590485783.html
СМИ: в центре Москвы обнаружили тело "светской львицы"
СМИ: в центре Москвы обнаружили тело "светской львицы"
В центре Москвы обнаружили тело женщины с травмами, характерными для падения с большой высоты, пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на источник в... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T01:51
2020-12-23T01:51
россия
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
В центре Москвы нашли тело обезглавленной светской львицы
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_98:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_2f667a809236a5045944e6cf499b9a58.jpg
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В центре Москвы обнаружили тело женщины с травмами, характерными для падения с большой высоты, пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Как уточняет издание, труп нашли 22 декабря в 13:00 около дома № 3 в Ружейном переулке.По информации "Пятого канала", погибшая — 46-летняя "светская львица" Ирина Шафирова, супруга бизнесмена Бориса Шафирова. Как указывается в материале, у пары были проблемы в семейной жизни, они решили развестись, что тяжело сказалось на психологическом состоянии женщины.Также телеканал сообщил, что в результате случившегося погибшая получила серьезные травмы головы.
https://ria.ru/20200929/telo-1577963827.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_1008:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_bb7aec76d35fbdacd658613cd7a682e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, москва, происшествия

СМИ: в центре Москвы обнаружили тело "светской львицы"

01:51 23.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В центре Москвы обнаружили тело женщины с травмами, характерными для падения с большой высоты, пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как уточняет издание, труп нашли 22 декабря в 13:00 около дома № 3 в Ружейном переулке.
По информации "Пятого канала", погибшая — 46-летняя "светская львица" Ирина Шафирова, супруга бизнесмена Бориса Шафирова. Как указывается в материале, у пары были проблемы в семейной жизни, они решили развестись, что тяжело сказалось на психологическом состоянии женщины.
Также телеканал сообщил, что в результате случившегося погибшая получила серьезные травмы головы.
Полиция - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 18:30
В Петербурге нашли обезглавленное тело
 
РоссияМоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:13Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в среду
08:10Биолог рассказала, каких пациентов с COVID-19 нельзя выписывать домой
08:07В Кузбассе продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет
08:01Один из районов Китая снял транспортные ограничения с Россией
07:55Москвичей ожидает облачная погода и до минус четырех
07:49"Ъ": Россия может запретить ввоз с Украины несколько видов ж/д продукции
07:26В Приамурье врачи извлекли из сердца пациента два обломка иглы
07:22В кабмине Японии раскрыли подробности новых ограничений на въезд
07:12Российские врачи помогли ста детям в госпитале Минобороны в Карабахе
07:02В Якутии вновь ищут живодеров из-за нового жестокого видео с лисой
07:00В Якутии возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с лисой
06:52Врачи рассказали, как обезопасить себя после установки искусственной елки
06:40Южная Корея приостановит авиасообщение с Великобританией до конца года
06:36Врачи назвали новогодние подарки, через которые легче передается COVID-19
06:32Закрытые границы не остановят новый штамм коронавируса, рассказала биолог
06:26Эксперт рассказал, как не потерять деньги в период новогодних распродаж
06:19Эксперты рассказали, кто может убедить людей привиться от COVID-19
06:11Исследование показало, сколько россиян останутся без премии на Новый год
06:09В "ВСМПО-Ависма" прокомментировали санкции США против компании
05:42Япония закрывает въезд из Британии для всех, кроме своих граждан
Лента новостейМолния