https://ria.ru/20201223/zhenschina-1590485783.html
СМИ: в центре Москвы обнаружили тело "светской львицы"
СМИ: в центре Москвы обнаружили тело "светской львицы"
В центре Москвы обнаружили тело женщины с травмами, характерными для падения с большой высоты, пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на источник в... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T01:51
2020-12-23T01:51
2020-12-23T01:51
россия
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
В центре Москвы нашли тело обезглавленной светской львицы
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_98:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_2f667a809236a5045944e6cf499b9a58.jpg
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В центре Москвы обнаружили тело женщины с травмами, характерными для падения с большой высоты, пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Как уточняет издание, труп нашли 22 декабря в 13:00 около дома № 3 в Ружейном переулке.По информации "Пятого канала", погибшая — 46-летняя "светская львица" Ирина Шафирова, супруга бизнесмена Бориса Шафирова. Как указывается в материале, у пары были проблемы в семейной жизни, они решили развестись, что тяжело сказалось на психологическом состоянии женщины.Также телеканал сообщил, что в результате случившегося погибшая получила серьезные травмы головы.
https://ria.ru/20200929/telo-1577963827.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_1008:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_bb7aec76d35fbdacd658613cd7a682e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, происшествия