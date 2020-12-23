https://ria.ru/20201223/zhenschina-1590485783.html

СМИ: в центре Москвы обнаружили тело "светской львицы"

СМИ: в центре Москвы обнаружили тело "светской львицы"

В центре Москвы обнаружили тело женщины с травмами, характерными для падения с большой высоты, пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на источник в... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T01:51

2020-12-23T01:51

2020-12-23T01:51

россия

москва

происшествия

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В центре Москвы нашли тело обезглавленной светской львицы

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В центре Москвы обнаружили тело женщины с травмами, характерными для падения с большой высоты, пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Как уточняет издание, труп нашли 22 декабря в 13:00 около дома № 3 в Ружейном переулке.По информации "Пятого канала", погибшая — 46-летняя "светская львица" Ирина Шафирова, супруга бизнесмена Бориса Шафирова. Как указывается в материале, у пары были проблемы в семейной жизни, они решили развестись, что тяжело сказалось на психологическом состоянии женщины.Также телеканал сообщил, что в результате случившегося погибшая получила серьезные травмы головы.

https://ria.ru/20200929/telo-1577963827.html

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, происшествия