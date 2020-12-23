Депутат Рады оценил шансы Зеленского на переизбрание
КИЕВ, 23 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский вряд сможет переизбраться на второй срок, для него главная задача - с честью и достоинством пройти первый, считает глава фракции партии "Голос" в Верховной раде Сергей Рахманин.
Согласно последним данным соцопроса, опубликованным фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, Зеленского назвали "неудачником года" почти 30% жителей страны, около 15% считают его "политиком года". Ранее в декабре центр Разумкова провел похожий опрос. Согласно ему, "разочарованием 2020 года" Зеленского назвали 42% респондентов, а 20% - "политиком года" (в 2019 году показатель был 46%).
"Если мы исходим из реалий, я думаю, что вряд ли (сможет переизбраться – ред.). Я не вижу сейчас, что должно произойти, чтобы он переизбрался. Дай Бог, чтобы я ошибался, но для него самая главная задача - с честью и достоинством пройти этот срок. Что может заставить избирателя, в хорошем смысле этого слова, проголосовать за него во второй раз, я не знаю", - сказал Рахманин в интервью интернет-изданию "Украинская правда", опубликованном в среду.
По его мнению, несмотря на то, что экс-президент Украины Петр Порошенко занимает вторую строчку в электоральном рейтинге, он также не сможет быть избран вновь, поскольку такие "возможности уже упущены".
Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем действующий на тот момент президент Порошенко. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%.