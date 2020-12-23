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Госдума приняла закон о наказании за сбор данных о нацбезопасности
Госдума приняла закон о наказании за сбор данных о нацбезопасности
Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон о наказании за злостные нарушения порядка деятельности физлиц и организаций-иноагентов, в... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T12:48
2020-12-23T12:48
василий пискарев
госдума рф
андрей климов
общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон о наказании за злостные нарушения порядка деятельности физлиц и организаций-иноагентов, в частности за сбор данных о нацбезопасности им может грозить до 5 лет лишения свободы.Авторами инициативы стала группа депутатов и сенаторов во главе с Василием Пискаревым и Андреем Климовым. Изменения предлагаются в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ. К уголовной ответственности будут привлекать иностранных агентов, которые после привлечения к административной продолжат нарушать установленные для них правила.Согласно инициативе, за непредоставление документов для включения в соответствующий реестр НКО-иноагентов по УК будет грозить штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.Аналогичные санкции будут грозить за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иноагента, если его ранее наказывали за такое же нарушение по КоАП.Кроме того, за злостное уклонение от предоставления документов, которые необходимы для решения вопроса о включении их в соответствующий реестр, НКО и физлицам-иноагентам, осуществляющим на территории РФ в интересах иностранного государства, его государственных органов, международной или иностранной организации, иностранных граждан, лиц без гражданства целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, получение которых указанными субъектами может быть использовано против безопасности РФ, будет грозить штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.Предполагается, что этот закон вступит в силу с 1 марта 2021 года.Ранее группа депутатов и сенаторов во главе с Василием Пискаревым и Андреем Климовым внесли в Госдуму проект о штрафах за нарушения освещения деятельности НКО и физлиц, признанных иноагентами. Согласно предложенным новеллам, распространение информации об НКО и физлицах-иноагентах и их материалов без упоминания этого статуса будет грозить штрафом до 50 тысяч рублей. Также парламентарии предложили увеличить штрафы для юрлиц за деятельность НКО-иноагента без регистрации в соответствующем реестре до 5 миллионов рублей. Кроме того, НКО-иноагентам будут грозить штрафы до 500 тысяч рублей за производство материалов без метки о том, что они произведены иноагентом.
https://ria.ru/20201215/inoagenty-1589363275.html
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василий пискарев, госдума рф, андрей климов, общество

Госдума приняла закон о наказании за сбор данных о нацбезопасности

12:48 23.12.2020
 
© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФПленарное заседание Государственной Думы РФ
Пленарное заседание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон о наказании за злостные нарушения порядка деятельности физлиц и организаций-иноагентов, в частности за сбор данных о нацбезопасности им может грозить до 5 лет лишения свободы.
Авторами инициативы стала группа депутатов и сенаторов во главе с Василием Пискаревым и Андреем Климовым. Изменения предлагаются в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ. К уголовной ответственности будут привлекать иностранных агентов, которые после привлечения к административной продолжат нарушать установленные для них правила.
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Согласно инициативе, за непредоставление документов для включения в соответствующий реестр НКО-иноагентов по УК будет грозить штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Аналогичные санкции будут грозить за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иноагента, если его ранее наказывали за такое же нарушение по КоАП.
Кроме того, за злостное уклонение от предоставления документов, которые необходимы для решения вопроса о включении их в соответствующий реестр, НКО и физлицам-иноагентам, осуществляющим на территории РФ в интересах иностранного государства, его государственных органов, международной или иностранной организации, иностранных граждан, лиц без гражданства целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, получение которых указанными субъектами может быть использовано против безопасности РФ, будет грозить штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.
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Предполагается, что этот закон вступит в силу с 1 марта 2021 года.
Ранее группа депутатов и сенаторов во главе с Василием Пискаревым и Андреем Климовым внесли в Госдуму проект о штрафах за нарушения освещения деятельности НКО и физлиц, признанных иноагентами. Согласно предложенным новеллам, распространение информации об НКО и физлицах-иноагентах и их материалов без упоминания этого статуса будет грозить штрафом до 50 тысяч рублей. Также парламентарии предложили увеличить штрафы для юрлиц за деятельность НКО-иноагента без регистрации в соответствующем реестре до 5 миллионов рублей. Кроме того, НКО-иноагентам будут грозить штрафы до 500 тысяч рублей за производство материалов без метки о том, что они произведены иноагентом.
 
Василий ПискаревГосдума РФАндрей КлимовОбщество
 
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