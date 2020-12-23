https://ria.ru/20201223/zakon-1590529341.html
Госдума приняла закон о борьбе с ложной информацией в соцсетях
Госдума приняла закон о борьбе с ложной информацией в соцсетях
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в социальных сетях с учетом поправок о... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T11:52
2020-12-23T11:52
2020-12-23T11:52
сергей боярский
андрей альшевских
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в социальных сетях с учетом поправок о реестре соцсетей с количеством пользователей свыше полумиллиона ежедневно.Летом 2017 года депутаты от "Единой России" Андрей Альшевских и Сергей Боярский вносили в Госдуму законопроект об обязанности операторов социальной сети удалять по заявлению пользователей информацию, направленную на пропаганду войны, разжигание ненависти и вражды, а также недостоверные данные, порочащие честь и достоинство другого лица. После ряда замечаний было принято решение доработать этот проект и внести его заново.Позже Боярский рассказал РИА Новости, что он и Альшевских внесли проект закона, которым предлагается обязать владельцев социальных сетей удалять по заявлению пользователей информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность. По словам депутата, в новом проекте появились статьи, в которых авторы опираются на действующее законодательство в части распространения ложной информации, общественно значимых сведений под видом достоверных. Такая норма уже есть в законе, но раньше это распространялось на новостные агрегаторы, пояснял Боярский.Законом предусматривается введение понятия "владелец публичной сети", который признается организатором распространения информации в интернете. На владельца соцсети возлагается ряд обязанностей, среди которых - создать в РФ представительство публичной сети, вести реестр поступивших от пользователей сети заявлений и предоставлять его в контролирующие органы по первому требованию.Закон будет распространяться на владельцев социальных сетей с числом пользователей более 500 тысяч в сутки. Также вводятся обязательства соблюдать права и законные интересы граждан и организаций, в том числе честь, достоинство и деловую репутацию, вести мониторинг соцсети для выявления материалов с детской порнографией, информацией об изготовлении наркотиков, способах суицида, незаконных лотерей и нелегальной продажи алкоголя, экстремизмом и расизмом. Кроме того, соцсети будут обязаны разместить документ с правилами поведения пользователей. Также пользователей будут обязаны информировать о внесении изменений в эти правила. В случае, если владелец соцсети не в состоянии самостоятельно определить соответствие материалов правилам, он будет направлять его в Роскомнадзор. Также законопроектом устанавливается механизм обжалования решения в случае несогласия пользователя с блокировкой.После включения соцсети в соответствующий реестр, ее владелец будет обязан обеспечить приведение правил в соответствии с законом. Если количество пользователей соцсети в течение трех месяцев будет ниже 500 тысяч, то соцсети будут исключаться из реестра.Закон должен вступить в силу с 1 февраля 2021 года.
https://ria.ru/20201223/shtrafy-1590528433.html
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сергей боярский, андрей альшевских, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в социальных сетях с учетом поправок о реестре соцсетей с количеством пользователей свыше полумиллиона ежедневно.
Летом 2017 года депутаты от "Единой России" Андрей Альшевских
и Сергей Боярский
вносили в Госдуму законопроект об обязанности операторов социальной сети удалять по заявлению пользователей информацию, направленную на пропаганду войны, разжигание ненависти и вражды, а также недостоверные данные, порочащие честь и достоинство другого лица. После ряда замечаний было принято решение доработать этот проект и внести его заново.
Позже Боярский рассказал РИА Новости, что он и Альшевских внесли проект закона, которым предлагается обязать владельцев социальных сетей удалять по заявлению пользователей информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность. По словам депутата, в новом проекте появились статьи, в которых авторы опираются на действующее законодательство в части распространения ложной информации, общественно значимых сведений под видом достоверных. Такая норма уже есть в законе, но раньше это распространялось на новостные агрегаторы, пояснял Боярский.
Законом предусматривается введение понятия "владелец публичной сети", который признается организатором распространения информации в интернете. На владельца соцсети возлагается ряд обязанностей, среди которых - создать в РФ представительство публичной сети, вести реестр поступивших от пользователей сети заявлений и предоставлять его в контролирующие органы по первому требованию.
Закон будет распространяться на владельцев социальных сетей с числом пользователей более 500 тысяч в сутки. Также вводятся обязательства соблюдать права и законные интересы граждан и организаций, в том числе честь, достоинство и деловую репутацию, вести мониторинг соцсети для выявления материалов с детской порнографией, информацией об изготовлении наркотиков, способах суицида, незаконных лотерей и нелегальной продажи алкоголя, экстремизмом и расизмом. Кроме того, соцсети будут обязаны разместить документ с правилами поведения пользователей. Также пользователей будут обязаны информировать о внесении изменений в эти правила. В случае, если владелец соцсети не в состоянии самостоятельно определить соответствие материалов правилам, он будет направлять его в Роскомнадзор
. Также законопроектом устанавливается механизм обжалования решения в случае несогласия пользователя с блокировкой.
После включения соцсети в соответствующий реестр, ее владелец будет обязан обеспечить приведение правил в соответствии с законом. Если количество пользователей соцсети в течение трех месяцев будет ниже 500 тысяч, то соцсети будут исключаться из реестра.
Закон должен вступить в силу с 1 февраля 2021 года.