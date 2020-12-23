Вечорко рассказал о сопутствующих заболеваниях пациентов с COVID в Москве
© РИА Новости / Перейти в фотобанкГлавный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пациенты с разными сопутствующими коронавирусу заболеваниями - от болезней сердца до переломов - поступают в Филатовскую больницу, сообщил в интервью РИА Новости главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко.
"Трудно сказать, какие чаще всего. Поступают с разными заболеваниями: у нас и заболевания сердца, и заболевания аорты, которое требует экстренного кардиохирургического вмешательства, и острая хирургия живота, и переломы. Всё это коморбидные больные", - сказал Вечорко, отвечая на вопрос, какие сопутствующие заболевания чаще всего встречаются у больных коронавирусом.
Главврач отметил, что организму сложнее восстановиться после сочетанной болезни.
Также Вечорко рассказал, как в Москве лечат коронавирус при микст-инфекции.
"Мы упор при лечении делаем и на купирование гипертермии, и на работу по улучшению сатурации, и на отслеживание лабораторных показателей, и на недопущение наслоения бактериальной флоры. Тут много разных направлений", - сказал Вечорко, отвечая на вопрос, на что в первую очередь делается упор при лечении микст-инфекции.
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