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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201223/zabolevaniya-1590507754.html
Вечорко рассказал о сопутствующих заболеваниях пациентов с COVID в Москве
Вечорко рассказал о сопутствующих заболеваниях пациентов с COVID в Москве
Пациенты с разными сопутствующими коронавирусу заболеваниями - от болезней сердца до переломов - поступают в Филатовскую больницу, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T10:18
2020-12-23T10:18
распространение нового коронавируса
валерий вечорко
москва
общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пациенты с разными сопутствующими коронавирусу заболеваниями - от болезней сердца до переломов - поступают в Филатовскую больницу, сообщил в интервью РИА Новости главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко.Главврач отметил, что организму сложнее восстановиться после сочетанной болезни.Также Вечорко рассказал, как в Москве лечат коронавирус при микст-инфекции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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валерий вечорко, москва, общество

Вечорко рассказал о сопутствующих заболеваниях пациентов с COVID в Москве

10:18 23.12.2020
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкГлавный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко
Главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пациенты с разными сопутствующими коронавирусу заболеваниями - от болезней сердца до переломов - поступают в Филатовскую больницу, сообщил в интервью РИА Новости главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко.
"Трудно сказать, какие чаще всего. Поступают с разными заболеваниями: у нас и заболевания сердца, и заболевания аорты, которое требует экстренного кардиохирургического вмешательства, и острая хирургия живота, и переломы. Всё это коморбидные больные", - сказал Вечорко, отвечая на вопрос, какие сопутствующие заболевания чаще всего встречаются у больных коронавирусом.
Медицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
Вчера, 09:03Распространение нового коронавируса
В Москве 5228 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
Главврач отметил, что организму сложнее восстановиться после сочетанной болезни.
Также Вечорко рассказал, как в Москве лечат коронавирус при микст-инфекции.
"Мы упор при лечении делаем и на купирование гипертермии, и на работу по улучшению сатурации, и на отслеживание лабораторных показателей, и на недопущение наслоения бактериальной флоры. Тут много разных направлений", - сказал Вечорко, отвечая на вопрос, на что в первую очередь делается упор при лечении микст-инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВалерий ВечоркоМоскваОбщество
 
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