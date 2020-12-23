https://ria.ru/20201223/zabolevaniya-1590507754.html

Вечорко рассказал о сопутствующих заболеваниях пациентов с COVID в Москве

Вечорко рассказал о сопутствующих заболеваниях пациентов с COVID в Москве

Пациенты с разными сопутствующими коронавирусу заболеваниями - от болезней сердца до переломов - поступают в Филатовскую больницу, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T10:18

2020-12-23T10:18

2020-12-23T10:18

распространение нового коронавируса

валерий вечорко

москва

общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пациенты с разными сопутствующими коронавирусу заболеваниями - от болезней сердца до переломов - поступают в Филатовскую больницу, сообщил в интервью РИА Новости главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко.Главврач отметил, что организму сложнее восстановиться после сочетанной болезни.Также Вечорко рассказал, как в Москве лечат коронавирус при микст-инфекции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590497614.html

москва

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2020

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валерий вечорко, москва, общество