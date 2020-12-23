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Попова сравнила заболеваемость COVID-19 в России с другими странами
Попова сравнила заболеваемость COVID-19 в России с другими странами
Эпидемиологические показатели в России по ежесуточной заболеваемости COVID-19 отличаются от ряда других стран в лучшую сторону в несколько раз, сообщила глава... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T17:51
2020-12-23T17:51
2020-12-23T17:51
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Эпидемиологические показатели в России по ежесуточной заболеваемости COVID-19 отличаются от ряда других стран в лучшую сторону в несколько раз, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Я хочу сказать, что наши эпидемиологические показатели в части ежесуточной заболеваемости отличаются от целого ряда стран и отличаются в лучшую сторону. Мы имеем показатель 18, максимум 19 на 100 тысяч населения в сутки, и это в три, четыре и пять раз ниже, чем в тех странах, где мы видим высокие уровни заболеваемости, где есть подъем, и которые вынуждены принимать экстраординарные меры", - сказала Попова на брифинге.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество