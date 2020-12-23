https://ria.ru/20201223/zabolevaemost-1590617420.html

Попова сравнила заболеваемость COVID-19 в России с другими странами

Попова сравнила заболеваемость COVID-19 в России с другими странами

Эпидемиологические показатели в России по ежесуточной заболеваемости COVID-19 отличаются от ряда других стран в лучшую сторону в несколько раз, сообщила глава... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T17:51

2020-12-23T17:51

2020-12-23T17:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Эпидемиологические показатели в России по ежесуточной заболеваемости COVID-19 отличаются от ряда других стран в лучшую сторону в несколько раз, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Я хочу сказать, что наши эпидемиологические показатели в части ежесуточной заболеваемости отличаются от целого ряда стран и отличаются в лучшую сторону. Мы имеем показатель 18, максимум 19 на 100 тысяч населения в сутки, и это в три, четыре и пять раз ниже, чем в тех странах, где мы видим высокие уровни заболеваемости, где есть подъем, и которые вынуждены принимать экстраординарные меры", - сказала Попова на брифинге.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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