https://ria.ru/20201223/yaponiya-1590582376.html

В Японии выявили рекордные 3,2 тысячи случаев COVID-19

В Японии выявили рекордные 3,2 тысячи случаев COVID-19

Свыше 3,2 тысячи случаев коронавирусной инфекции выявлено в среду в Японии - рекордное число с начала года на фоне беспрецедентного роста статистики по COVID-19 РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T15:31

2020-12-23T15:31

2020-12-23T15:31

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

япония

токио

в мире

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ТОКИО, 23 дек - РИА Новости. Свыше 3,2 тысячи случаев коронавирусной инфекции выявлено в среду в Японии - рекордное число с начала года на фоне беспрецедентного роста статистики по COVID-19 в Токио и некоторых других районах страны, передало агентство Киодо.По его данным, в столице Японии отмечены 748 новых случаев коронавируса, хотя практически все японцы поголовно носят защитные маски в транспорте, общественных местах и на улице.Вместе с тем власти, в отличие от мер первой волны пандемии, когда было введено чрезвычайное положение при меньшем числе заражений, теперь лишь призывают граждан без необходимости не выходить из домов в новогодние праздники.Как передал телеканал NHK, в целом по Японии с начала года было зарегистрировано 207 677 случаев коронавирусной инфекции, из этого числа скончались 3058 человек. В тяжелом состоянии по всей стране находятся 619 человек. Полностью поправившимися считаются 172 774 человека.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201208/yaponiya-1588283078.html

япония

токио

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коронавирус covid-19, япония, токио, в мире