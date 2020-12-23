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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201223/yaponiya-1590582376.html
В Японии выявили рекордные 3,2 тысячи случаев COVID-19
В Японии выявили рекордные 3,2 тысячи случаев COVID-19
Свыше 3,2 тысячи случаев коронавирусной инфекции выявлено в среду в Японии - рекордное число с начала года на фоне беспрецедентного роста статистики по COVID-19 РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T15:31
2020-12-23T15:31
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
япония
токио
в мире
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ТОКИО, 23 дек - РИА Новости. Свыше 3,2 тысячи случаев коронавирусной инфекции выявлено в среду в Японии - рекордное число с начала года на фоне беспрецедентного роста статистики по COVID-19 в Токио и некоторых других районах страны, передало агентство Киодо.По его данным, в столице Японии отмечены 748 новых случаев коронавируса, хотя практически все японцы поголовно носят защитные маски в транспорте, общественных местах и на улице.Вместе с тем власти, в отличие от мер первой волны пандемии, когда было введено чрезвычайное положение при меньшем числе заражений, теперь лишь призывают граждан без необходимости не выходить из домов в новогодние праздники.Как передал телеканал NHK, в целом по Японии с начала года было зарегистрировано 207 677 случаев коронавирусной инфекции, из этого числа скончались 3058 человек. В тяжелом состоянии по всей стране находятся 619 человек. Полностью поправившимися считаются 172 774 человека.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, япония, токио, в мире

В Японии выявили рекордные 3,2 тысячи случаев COVID-19

15:31 23.12.2020
 
© AP Photo / Eugene HoshikoМужчина в защитной маске в Токио, Япония
Мужчина в защитной маске в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Читать ria.ru в
ТОКИО, 23 дек - РИА Новости. Свыше 3,2 тысячи случаев коронавирусной инфекции выявлено в среду в Японии - рекордное число с начала года на фоне беспрецедентного роста статистики по COVID-19 в Токио и некоторых других районах страны, передало агентство Киодо.
По его данным, в столице Японии отмечены 748 новых случаев коронавируса, хотя практически все японцы поголовно носят защитные маски в транспорте, общественных местах и на улице.
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Вместе с тем власти, в отличие от мер первой волны пандемии, когда было введено чрезвычайное положение при меньшем числе заражений, теперь лишь призывают граждан без необходимости не выходить из домов в новогодние праздники.
Как передал телеканал NHK, в целом по Японии с начала года было зарегистрировано 207 677 случаев коронавирусной инфекции, из этого числа скончались 3058 человек. В тяжелом состоянии по всей стране находятся 619 человек. Полностью поправившимися считаются 172 774 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЯпонияТокиоВ мире
 
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