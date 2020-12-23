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В Псковской области сделали 31 декабря выходным днем
В Псковской области сделали 31 декабря выходным днем
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил 31 декабря выходным днем после того, как президент России предложил принять такое решение во всех... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T22:51
2020-12-23T22:51
новый год—2021
россия
михаил ведерников
псковская область
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил 31 декабря выходным днем после того, как президент России предложил принять такое решение во всех регионах."Для всех остальных действуют соответствующие рекомендации", - добавил Ведерников.Как пояснил псковский губернатор, ранее власти региона не стали объявлять выходным для госслужащих последний день года, "так как половина области все равно бы работала, и была бы неразбериха и обиды". Также администрация области на тот момент исходила из того, что "в течение года и без этого было достаточно внеплановых нерабочих дней".
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россия, михаил ведерников, псковская область, общество

В Псковской области сделали 31 декабря выходным днем

22:51 23.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкМихаил Ведерников
Михаил Ведерников - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил 31 декабря выходным днем после того, как президент России предложил принять такое решение во всех регионах.

"Сегодня президент России предложил сделать 31 декабря выходным днем в каждом субъекте Российской Федерации… Исходя из того, что теперь рекомендация общая для всех регионов и организаций всех форм собственности, сегодня подписал указ о переносе выходного дня с 26 на 31 декабря (за счет рабочей субботы) для работников исполнительных органов власти области и региональных государственных и подведомственных организаций", - написал он в своем аккаунте в Instagram.

"Для всех остальных действуют соответствующие рекомендации", - добавил Ведерников.
Как пояснил псковский губернатор, ранее власти региона не стали объявлять выходным для госслужащих последний день года, "так как половина области все равно бы работала, и была бы неразбериха и обиды". Также администрация области на тот момент исходила из того, что "в течение года и без этого было достаточно внеплановых нерабочих дней".
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