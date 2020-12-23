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В Псковской области сделали 31 декабря выходным днем

В Псковской области сделали 31 декабря выходным днем

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил 31 декабря выходным днем после того, как президент России предложил принять такое решение во всех... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T22:51

2020-12-23T22:51

2020-12-23T22:51

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михаил ведерников

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил 31 декабря выходным днем после того, как президент России предложил принять такое решение во всех регионах."Для всех остальных действуют соответствующие рекомендации", - добавил Ведерников.Как пояснил псковский губернатор, ранее власти региона не стали объявлять выходным для госслужащих последний день года, "так как половина области все равно бы работала, и была бы неразбериха и обиды". Также администрация области на тот момент исходила из того, что "в течение года и без этого было достаточно внеплановых нерабочих дней".

https://ria.ru/20201222/telesetka-1590319945.html

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россия, михаил ведерников, псковская область, общество