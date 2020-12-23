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В Самарской области объявили 31 декабря выходным
В Самарской области объявили 31 декабря выходным
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление о выходном дне 31 декабря для чиновников. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T21:16
2020-12-23T21:16
новый год—2021
россия
владимир путин
дмитрий азаров
самарская область
общество
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САМАРА, 23 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление о выходном дне 31 декабря для чиновников.Ранее Азаров подписал обращение в союз работодателей Самарской области с рекомендацией сделать 31 декабря выходным днем.Согласно постановлению, аналогичные рекомендации даны руководителям муниципалитетов, предприятий Самарской области.Правительство РФ ранее приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года, однако регионы и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря. В среду президент РФ Владимир Путин рекомендовал всем регионам сделать 31 декабря в этом году выходным.
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россия, владимир путин, дмитрий азаров, самарская область, общество

В Самарской области объявили 31 декабря выходным

21:16 23.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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САМАРА, 23 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление о выходном дне 31 декабря для чиновников.
Ранее Азаров подписал обращение в союз работодателей Самарской области с рекомендацией сделать 31 декабря выходным днем.

"Привлечь к работе в выходной день, 26 декабря 2020 года, лиц, замещающих государственные должности Самарской области, с предоставлением дня отдыха 31 декабря 2020 года", - говорится в документе.

Согласно постановлению, аналогичные рекомендации даны руководителям муниципалитетов, предприятий Самарской области.
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Правительство РФ ранее приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года, однако регионы и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря. В среду президент РФ Владимир Путин рекомендовал всем регионам сделать 31 декабря в этом году выходным.
 
Новый год—2021РоссияВладимир ПутинДмитрий АзаровСамарская областьОбщество
 
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