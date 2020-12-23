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В Самарской области объявили 31 декабря выходным

В Самарской области объявили 31 декабря выходным

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление о выходном дне 31 декабря для чиновников. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T21:16

2020-12-23T21:16

2020-12-23T21:16

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САМАРА, 23 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление о выходном дне 31 декабря для чиновников.Ранее Азаров подписал обращение в союз работодателей Самарской области с рекомендацией сделать 31 декабря выходным днем.Согласно постановлению, аналогичные рекомендации даны руководителям муниципалитетов, предприятий Самарской области.Правительство РФ ранее приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года, однако регионы и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря. В среду президент РФ Владимир Путин рекомендовал всем регионам сделать 31 декабря в этом году выходным.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, дмитрий азаров, самарская область, общество