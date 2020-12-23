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В Нижегородской области 31 декабря объявили выходным
В Нижегородской области 31 декабря объявили выходным
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил 31 декабря 2020 года выходным днем в регионе, сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T20:45
2020-12-23T20:55
глеб никитин
владимир путин
новый год—2021
нижегородская область
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил 31 декабря 2020 года выходным днем в регионе, сообщает пресс-служба облправительства.Президент РФ Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам в среду рекомендовал всем регионам сделать 31 декабря в этом году выходным."Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в среду подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря в регионе", – говорится в сообщении.Отмечается, что предоставить сотрудникам выходной день рекомендовано всем органам власти и организациям, работающим на территории региона."Последние недели мы прорабатывали различные возможности, чтобы помочь людям максимально удобно подготовиться к празднику и сделать это с соблюдением текущих требований. Позиция президента России позволила принять такое решение для государственных служащих и рекомендовать это для муниципальных органов власти, а также других организаций", - цитирует пресс-служба слова Никитина.По его словам, это будет способствовать снижению нагрузки на торговую и транспортную инфраструктуру региона в последний день уходящего года. "Призываю всех работодателей принять соответствующие решения, чтобы сотрудники могли подготовиться к встрече Нового года в семейном кругу с соблюдением всех норм безопасности", - подчеркнул Никитин.Он отметил, что отдыхать 31 декабря будут не все. "Например, на своих постах будут врачи. Очень своевременное решение принято по двойной оплате их труда в праздничное время. А мы в регионе постараемся порадовать их праздничными ужинами в новогоднюю ночь, пусть и на рабочем месте", - заявил Никитин.Также, по его словам, будут работать и те госслужащие, кто взаимодействует с гражданами и предоставляет государственные услуги населению, кто задействован на "горячих линиях". "Главная цель дополнительного выходного – встретить праздник в максимально спокойном, размеренном и безопасном режиме", - добавил губернатор Нижегородской области.Согласно тексту распоряжения лицам, замещающим государственные должности Нижегородской области, государственным гражданским служащим, работникам будет предоставлен дополнительный оплачиваемый выходной день 31 декабря 2020 года.
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глеб никитин, владимир путин, нижегородская область, общество

В Нижегородской области 31 декабря объявили выходным

20:45 23.12.2020 (обновлено: 20:55 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУкрашение новогодней елки на Соборной площади Кремля
Украшение новогодней елки на Соборной площади Кремля - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил 31 декабря 2020 года выходным днем в регионе, сообщает пресс-служба облправительства.
Президент РФ Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам в среду рекомендовал всем регионам сделать 31 декабря в этом году выходным.
"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в среду подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря в регионе", – говорится в сообщении.
Отмечается, что предоставить сотрудникам выходной день рекомендовано всем органам власти и организациям, работающим на территории региона.
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"Последние недели мы прорабатывали различные возможности, чтобы помочь людям максимально удобно подготовиться к празднику и сделать это с соблюдением текущих требований. Позиция президента России позволила принять такое решение для государственных служащих и рекомендовать это для муниципальных органов власти, а также других организаций", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
По его словам, это будет способствовать снижению нагрузки на торговую и транспортную инфраструктуру региона в последний день уходящего года. "Призываю всех работодателей принять соответствующие решения, чтобы сотрудники могли подготовиться к встрече Нового года в семейном кругу с соблюдением всех норм безопасности", - подчеркнул Никитин.
Он отметил, что отдыхать 31 декабря будут не все. "Например, на своих постах будут врачи. Очень своевременное решение принято по двойной оплате их труда в праздничное время. А мы в регионе постараемся порадовать их праздничными ужинами в новогоднюю ночь, пусть и на рабочем месте", - заявил Никитин.
Также, по его словам, будут работать и те госслужащие, кто взаимодействует с гражданами и предоставляет государственные услуги населению, кто задействован на "горячих линиях". "Главная цель дополнительного выходного – встретить праздник в максимально спокойном, размеренном и безопасном режиме", - добавил губернатор Нижегородской области.
Согласно тексту распоряжения лицам, замещающим государственные должности Нижегородской области, государственным гражданским служащим, работникам будет предоставлен дополнительный оплачиваемый выходной день 31 декабря 2020 года.
 
Новый год—2021Глеб НикитинВладимир ПутинНижегородская областьОбщество
 
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