https://ria.ru/20201223/vykhodnoy-1590644687.html

В Нижегородской области 31 декабря объявили выходным

В Нижегородской области 31 декабря объявили выходным

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил 31 декабря 2020 года выходным днем в регионе, сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T20:45

2020-12-23T20:45

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глеб никитин

владимир путин

новый год—2021

нижегородская область

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил 31 декабря 2020 года выходным днем в регионе, сообщает пресс-служба облправительства.Президент РФ Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам в среду рекомендовал всем регионам сделать 31 декабря в этом году выходным."Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в среду подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря в регионе", – говорится в сообщении.Отмечается, что предоставить сотрудникам выходной день рекомендовано всем органам власти и организациям, работающим на территории региона."Последние недели мы прорабатывали различные возможности, чтобы помочь людям максимально удобно подготовиться к празднику и сделать это с соблюдением текущих требований. Позиция президента России позволила принять такое решение для государственных служащих и рекомендовать это для муниципальных органов власти, а также других организаций", - цитирует пресс-служба слова Никитина.По его словам, это будет способствовать снижению нагрузки на торговую и транспортную инфраструктуру региона в последний день уходящего года. "Призываю всех работодателей принять соответствующие решения, чтобы сотрудники могли подготовиться к встрече Нового года в семейном кругу с соблюдением всех норм безопасности", - подчеркнул Никитин.Он отметил, что отдыхать 31 декабря будут не все. "Например, на своих постах будут врачи. Очень своевременное решение принято по двойной оплате их труда в праздничное время. А мы в регионе постараемся порадовать их праздничными ужинами в новогоднюю ночь, пусть и на рабочем месте", - заявил Никитин.Также, по его словам, будут работать и те госслужащие, кто взаимодействует с гражданами и предоставляет государственные услуги населению, кто задействован на "горячих линиях". "Главная цель дополнительного выходного – встретить праздник в максимально спокойном, размеренном и безопасном режиме", - добавил губернатор Нижегородской области.Согласно тексту распоряжения лицам, замещающим государственные должности Нижегородской области, государственным гражданским служащим, работникам будет предоставлен дополнительный оплачиваемый выходной день 31 декабря 2020 года.

https://ria.ru/20201223/vykhodnoy-1590617798.html

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глеб никитин, владимир путин, нижегородская область, общество