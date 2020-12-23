https://ria.ru/20201223/vykhodnoy-1590644687.html
В Нижегородской области 31 декабря объявили выходным
В Нижегородской области 31 декабря объявили выходным
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил 31 декабря 2020 года выходным днем в регионе, сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T20:45
2020-12-23T20:45
2020-12-23T20:55
глеб никитин
владимир путин
новый год—2021
нижегородская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156272/28/1562722846_0:183:2990:1865_1920x0_80_0_0_7c2717f02d179fecec6105b356522afe.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил 31 декабря 2020 года выходным днем в регионе, сообщает пресс-служба облправительства.Президент РФ Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам в среду рекомендовал всем регионам сделать 31 декабря в этом году выходным."Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в среду подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря в регионе", – говорится в сообщении.Отмечается, что предоставить сотрудникам выходной день рекомендовано всем органам власти и организациям, работающим на территории региона."Последние недели мы прорабатывали различные возможности, чтобы помочь людям максимально удобно подготовиться к празднику и сделать это с соблюдением текущих требований. Позиция президента России позволила принять такое решение для государственных служащих и рекомендовать это для муниципальных органов власти, а также других организаций", - цитирует пресс-служба слова Никитина.По его словам, это будет способствовать снижению нагрузки на торговую и транспортную инфраструктуру региона в последний день уходящего года. "Призываю всех работодателей принять соответствующие решения, чтобы сотрудники могли подготовиться к встрече Нового года в семейном кругу с соблюдением всех норм безопасности", - подчеркнул Никитин.Он отметил, что отдыхать 31 декабря будут не все. "Например, на своих постах будут врачи. Очень своевременное решение принято по двойной оплате их труда в праздничное время. А мы в регионе постараемся порадовать их праздничными ужинами в новогоднюю ночь, пусть и на рабочем месте", - заявил Никитин.Также, по его словам, будут работать и те госслужащие, кто взаимодействует с гражданами и предоставляет государственные услуги населению, кто задействован на "горячих линиях". "Главная цель дополнительного выходного – встретить праздник в максимально спокойном, размеренном и безопасном режиме", - добавил губернатор Нижегородской области.Согласно тексту распоряжения лицам, замещающим государственные должности Нижегородской области, государственным гражданским служащим, работникам будет предоставлен дополнительный оплачиваемый выходной день 31 декабря 2020 года.
https://ria.ru/20201223/vykhodnoy-1590617798.html
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156272/28/1562722846_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_802ed45b9654d6dd37e0e8e0431e2087.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
глеб никитин, владимир путин, нижегородская область, общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
объявил 31 декабря 2020 года выходным днем в регионе, сообщает пресс-служба облправительства.
Президент РФ Владимир Путин
на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам в среду рекомендовал всем регионам сделать 31 декабря в этом году выходным.
"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в среду подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря в регионе", – говорится в сообщении.
Отмечается, что предоставить сотрудникам выходной день рекомендовано всем органам власти и организациям, работающим на территории региона.
"Последние недели мы прорабатывали различные возможности, чтобы помочь людям максимально удобно подготовиться к празднику и сделать это с соблюдением текущих требований. Позиция президента России позволила принять такое решение для государственных служащих и рекомендовать это для муниципальных органов власти, а также других организаций", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
По его словам, это будет способствовать снижению нагрузки на торговую и транспортную инфраструктуру региона в последний день уходящего года. "Призываю всех работодателей принять соответствующие решения, чтобы сотрудники могли подготовиться к встрече Нового года в семейном кругу с соблюдением всех норм безопасности", - подчеркнул Никитин.
Он отметил, что отдыхать 31 декабря будут не все. "Например, на своих постах будут врачи. Очень своевременное решение принято по двойной оплате их труда в праздничное время. А мы в регионе постараемся порадовать их праздничными ужинами в новогоднюю ночь, пусть и на рабочем месте", - заявил Никитин.
Также, по его словам, будут работать и те госслужащие, кто взаимодействует с гражданами и предоставляет государственные услуги населению, кто задействован на "горячих линиях". "Главная цель дополнительного выходного – встретить праздник в максимально спокойном, размеренном и безопасном режиме", - добавил губернатор Нижегородской области
.
Согласно тексту распоряжения лицам, замещающим государственные должности Нижегородской области, государственным гражданским служащим, работникам будет предоставлен дополнительный оплачиваемый выходной день 31 декабря 2020 года.