В ЕР заявили, что Госдума не успеет сделать 31 декабря выходным
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ Андрей Исаев
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Госдума физически не успеет законодательно на федеральном уровне объявить 31 декабря выходным, но у кабмина есть такие полномочия, заявил РИА Новости первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Ранее Госдума отклонила законопроект ЛДПР, которым предлагалось сделать 31 декабря выходным. Документом предполагалось определить, что правительство РФ осуществляет перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря являлся выходным днем, если этот день не является выходным согласно календарю. При этом отмечалось, что общее количество нерабочих праздничных дней сохранится в том же объеме, как это установлено Трудовым кодексом.
Позже парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму новый законопроект о выходном дне 31 декабря. Новым законопроектом предлагается внести изменение в Трудовой кодекса, согласно которому Новогодние каникулы включают 1, 2, 3, 4, 5, 6 января и 31 декабря. При этом общее количество дней Новогодних каникул, установленное Трудовым кодексом Российской Федерации, сохраняется. Сейчас он находится на рассмотрении Госдумы.
"Я пока не могу комментировать законопроект ЛДПР по поводу 31 декабря. В этом году мы уже физически не успеем принять никаких законодательных изменений, завтра последнее пленарное заседание, а Трудовой кодекс - это предмет совместного ведения. Но сейчас правительство может принять решение по поводу 31 декабря. Я уже об этом говорил, что мы в свое время, когда принимали решение о сокращении на два дня новогодних каникул, убирая правила переноса, дали два резервных дня правительству, которое оно может присоединить к любым другим праздникам, поэтому правительство может принять соответствующее решение в рамках баланса рабочего времени само без принятия законопроекта", - сказал Исаев.