https://ria.ru/20201223/vykhodnoy-1590611240.html

"Деловая Россия" предложила сделать 1 января выходным для ряда профессий

"Деловая Россия" предложила сделать 1 января выходным для ряда профессий

Выходным в России стоит сделать не только 31 декабря, но и 1 января для сотрудников непродовольственного ритейла и сферы услуг, чтобы люди имели возможность... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T17:27

2020-12-23T17:27

2020-12-23T22:27

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Выходным в России стоит сделать не только 31 декабря, но и 1 января для сотрудников непродовольственного ритейла и сферы услуг, чтобы люди имели возможность отдохнуть, заявил РИА Новости член координационного совета "Деловой России" Андрей Павлов.Президент РФ Владимир Путин призвал все регионы сделать 31 декабря в этом году выходным. По словам президента, работа 31 декабря "очень своеобразная", а по действующем закону в такие короткие сроки нельзя ввести выходной на федеральном уровне."Полностью согласен с рекомендацией президента объявить 31 декабря выходным днём. Считаю, что надо пойти дальше и 1 января тоже сделать выходным. Однозначно 1 января не должен работать непродовольственный ритейл. После бурной новогодней ночи всем необходимо отдохнуть в кругу семьи", - считает Павлов."Большое количество наших соотечественников работает в сфере ритейла и услуг. Они обязаны открывать свои торговые точки согласно договорам аренды с торговыми комплексами. Иначе получат серьёзные штрафы", - объяснил собеседник агентства.Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов предложил главе государства сделать 31 декабря всероссийским выходным.На 2021 год премьер-министр РФ Михаил Мишустин своим постановлением уже сделал 31 декабря выходным днем. Постановление о переносе выходных дней каждый год подписывается на следующий.Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил, что Госдума может уже в весеннюю сессию принять поправки в Трудовой кодекс РФ о выходном дне 31 декабря. Ранее Исаев пояснил РИА Новости, что Госдума физически не успеет законодательно на федеральном уровне объявить 31 декабря выходным, но у кабмина есть такие полномочия. Парламентарий выразил надежду, что для большинства россиян 31 декабря уже в этом году будет выходным днем.

https://ria.ru/20201223/vykhodnoy-1590548107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, деловая россия, госдума рф, единая россия, сергей неверов, владимир путин, общество