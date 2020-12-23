https://ria.ru/20201223/vykhodnoy-1590605324.html

Кузбасс объявил 31 декабря выходным днем

Кузбасс объявил 31 декабря выходным днем

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил 31 декабря выходным днем для сотрудников исполнительных органов государственной власти. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T17:07

2020-12-23T17:07

2020-12-23T17:28

сергей цивилев

владимир путин

новый год—2021

кемеровская область

общество

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КЕМЕРОВО, 23 дек - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил 31 декабря выходным днем для сотрудников исполнительных органов государственной власти.Сообщалось, что президент России Владимир Путин призвал все регионы сделать 31 декабря в этом году выходным.Во вторник губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рекомендовал предприятиям всех форм собственности, работающим на территории региона, сделать 31 декабря выходным днем.

https://ria.ru/20201223/vykhodnoy-1590548107.html

кемеровская область

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сергей цивилев, владимир путин, кемеровская область, общество