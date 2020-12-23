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Кузбасс объявил 31 декабря выходным днем
Кузбасс объявил 31 декабря выходным днем
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил 31 декабря выходным днем для сотрудников исполнительных органов государственной власти. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T17:07
2020-12-23T17:28
сергей цивилев
владимир путин
новый год—2021
кемеровская область
общество
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КЕМЕРОВО, 23 дек - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил 31 декабря выходным днем для сотрудников исполнительных органов государственной власти.Сообщалось, что президент России Владимир Путин призвал все регионы сделать 31 декабря в этом году выходным.Во вторник губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рекомендовал предприятиям всех форм собственности, работающим на территории региона, сделать 31 декабря выходным днем.
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сергей цивилев, владимир путин, кемеровская область, общество

Кузбасс объявил 31 декабря выходным днем

17:07 23.12.2020 (обновлено: 17:28 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМестные жители на улице Весенняя в Кемерово
Местные жители на улице Весенняя в Кемерово - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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КЕМЕРОВО, 23 дек - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил 31 декабря выходным днем для сотрудников исполнительных органов государственной власти.
Сообщалось, что президент России Владимир Путин призвал все регионы сделать 31 декабря в этом году выходным.

"31 декабря объявлен в Кузбассе выходным днём для сотрудников исполнительных органов государственной власти. Руководителям иных органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий всех форм собственности рекомендовано также объявить 31 декабря выходным днём", - написал Цивилев в своем Telegram-канале.

Во вторник губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рекомендовал предприятиям всех форм собственности, работающим на территории региона, сделать 31 декабря выходным днем.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
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Новый год—2021Сергей ЦивилевВладимир ПутинКемеровская областьОбщество
 
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