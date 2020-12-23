https://ria.ru/20201223/vykhodnoy-1590605324.html
Кузбасс объявил 31 декабря выходным днем
Кузбасс объявил 31 декабря выходным днем
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил 31 декабря выходным днем для сотрудников исполнительных органов государственной власти. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T17:07
2020-12-23T17:07
2020-12-23T17:28
сергей цивилев
владимир путин
новый год—2021
кемеровская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149201/16/1492011660_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_fbfa1bcea0a834f041a6ba0efaba9b80.jpg
КЕМЕРОВО, 23 дек - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил 31 декабря выходным днем для сотрудников исполнительных органов государственной власти.Сообщалось, что президент России Владимир Путин призвал все регионы сделать 31 декабря в этом году выходным.Во вторник губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рекомендовал предприятиям всех форм собственности, работающим на территории региона, сделать 31 декабря выходным днем.
https://ria.ru/20201223/vykhodnoy-1590548107.html
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/149201/16/1492011660_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_93136a3a31c125d715a11c2834682cf0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей цивилев, владимир путин, кемеровская область, общество