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ЕР предложила сделать 31 декабря всероссийским выходным днем

ЕР предложила сделать 31 декабря всероссийским выходным днем

Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов предложил президенту России Владимиру Путину сделать 31 декабря всероссийским выходным. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T16:25

2020-12-23T16:25

2020-12-23T16:30

госдума рф

владимир путин

единая россия

сергей неверов

политика

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов предложил президенту России Владимиру Путину сделать 31 декабря всероссийским выходным.В ходе заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам политик отметил, что многие регионы воспользовались уже своим правом и объявили 31 декабря выходным днем, что показало востребованность инициативы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, владимир путин, единая россия, сергей неверов, политика