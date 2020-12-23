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ЕР предложила сделать 31 декабря всероссийским выходным днем
ЕР предложила сделать 31 декабря всероссийским выходным днем
Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов предложил президенту России Владимиру Путину сделать 31 декабря всероссийским выходным. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T16:25
2020-12-23T16:30
госдума рф
владимир путин
единая россия
сергей неверов
политика
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов предложил президенту России Владимиру Путину сделать 31 декабря всероссийским выходным.В ходе заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам политик отметил, что многие регионы воспользовались уже своим правом и объявили 31 декабря выходным днем, что показало востребованность инициативы.
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госдума рф, владимир путин, единая россия, сергей неверов, политика

ЕР предложила сделать 31 декабря всероссийским выходным днем

16:25 23.12.2020 (обновлено: 16:30 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкРуководитель фракции партии "Единая Россия" в Государственной думе Сергей Неверов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным
Руководитель фракции партии Единая Россия в Государственной думе Сергей Неверов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов предложил президенту России Владимиру Путину сделать 31 декабря всероссийским выходным.
В ходе заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам политик отметил, что многие регионы воспользовались уже своим правом и объявили 31 декабря выходным днем, что показало востребованность инициативы.
"Во многих регионах уже принято решение сделать 31 декабря выходным днем. "Единая Россия" предлагает 31 декабря сделать выходным по всей стране. Все-таки это семейный праздник, и последний день года традиционно посвящен праздничным хлопотам", - предложил президенту Неверов.
 
Госдума РФВладимир ПутинЕдиная РоссияСергей НеверовПолитика
 
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