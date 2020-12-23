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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
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Памфилова рассказала, как ЦИК пытался разобраться в выборах в США
Памфилова рассказала, как ЦИК пытался разобраться в выборах в США
ЦИК России при попытках изучить опыт проведения выборов в США столкнулся с непрозрачностью системы и разночтениями в данных, заявила председатель ЦИК Элла... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T14:01
2020-12-23T14:01
выборы президента сша — 2020
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элла памфилова
цик рф
сша
в мире
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. ЦИК России при попытках изучить опыт проведения выборов в США столкнулся с непрозрачностью системы и разночтениями в данных, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.Она отметила, что данные об отправленных по почте бюллетенях и голосов по ним сильно расходятся."Оказывается, в каждых штатах они по-разному считают, огромное количество военнослужащих голосуют непонятно где и как. ...Оказывается, что в одних штатах считают, что они досрочно, а в других, что досрочно и очно. Путаница, смешано", - добавила председатель ЦИК.
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россия, элла памфилова, цик рф, сша, в мире

Памфилова рассказала, как ЦИК пытался разобраться в выборах в США

14:01 23.12.2020
 
© AP Photo / Matt SlocumПодсчет голосов на президентских выборах в в Филадельфии, США
Подсчет голосов на президентских выборах в в Филадельфии, США - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© AP Photo / Matt Slocum
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. ЦИК России при попытках изучить опыт проведения выборов в США столкнулся с непрозрачностью системы и разночтениями в данных, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Многие пытались понять, что происходит в США, мы долго искали на англоязычных ресурсах, сколько там проголосовали досрочно. Ни на одном ресурсе вы не найдете одну цифру. Мы искали, смотрели, просто было интересно, мы же тоже изучаем опыт, смотрим", - сказала она журналистам.
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Процедура выборов президента США
Она отметила, что данные об отправленных по почте бюллетенях и голосов по ним сильно расходятся.
"Оказывается, в каждых штатах они по-разному считают, огромное количество военнослужащих голосуют непонятно где и как. ...Оказывается, что в одних штатах считают, что они досрочно, а в других, что досрочно и очно. Путаница, смешано", - добавила председатель ЦИК.
"Мы пытались разобраться, настолько система сложна и непрозрачна, хоть чему-то научиться, посмотреть по нашей компетенции - и запутались. 50 с чем-то миллионов у них людей дееспособного возраста, потенциальных избирателей вообще поражены в правах. Представляете, что бы было у нас, если бы у нас такое было хоть частично, нас бы с грязью смешали, хотя и так смешивают", - резюмировала она.
 
Выборы президента США — 2020РоссияЭлла ПамфиловаЦИК РФСШАВ мире
 
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