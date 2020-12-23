https://ria.ru/20201223/vybory-1590559007.html

Памфилова рассказала, как ЦИК пытался разобраться в выборах в США

Памфилова рассказала, как ЦИК пытался разобраться в выборах в США

ЦИК России при попытках изучить опыт проведения выборов в США столкнулся с непрозрачностью системы и разночтениями в данных, заявила председатель ЦИК Элла... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T14:01

2020-12-23T14:01

2020-12-23T14:01

выборы президента сша — 2020

россия

элла памфилова

цик рф

сша

в мире

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. ЦИК России при попытках изучить опыт проведения выборов в США столкнулся с непрозрачностью системы и разночтениями в данных, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.Она отметила, что данные об отправленных по почте бюллетенях и голосов по ним сильно расходятся."Оказывается, в каждых штатах они по-разному считают, огромное количество военнослужащих голосуют непонятно где и как. ...Оказывается, что в одних штатах считают, что они досрочно, а в других, что досрочно и очно. Путаница, смешано", - добавила председатель ЦИК.

https://ria.ru/20201103/vybory-1582257306.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, элла памфилова, цик рф, сша, в мире