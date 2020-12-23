https://ria.ru/20201223/vospitanie-1590568047.html
Яровая предложила возобновить выпуск журнала "Семья и школа"
Яровая предложила возобновить выпуск журнала "Семья и школа"
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила вернуть такой опыт практической помощи родителям, как журнал "Семья и школа", с учетом новых информационных форматов РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T14:34
2020-12-23T14:34
2020-12-23T14:34
россия
сергей кравцов
ирина яровая
общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила вернуть такой опыт практической помощи родителям, как журнал "Семья и школа", с учетом новых информационных форматов и выпускать его, в том числе, в электронном виде.В среду Яровая с участием министра просвещения России Сергея Кравцова, учителями Камчатки и экспертами провела обсуждение вопросов качества общего образования на площадке Экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития.В своем выступления парламентарий, слова которой цитирует ее пресс-служба, отметила, что сегодня в школе есть психолог, но он работает уже с проблемами, с последствиями, которые возникли в силу недостатков воспитательной работы с ребенком в семье и в социуме."То есть, это уже последствия. И психологи, конечно, нужны. Но если мы будем вкладывать средства и ресурсы только в последствия, мы никогда не решим проблему", - добавила Яровая.Она напомнила, что разработанная министерством программа по воспитанию предполагает большие мероприятия с детьми общего формата, классного формата, общешкольного. Кроме того, снятие избыточной нагрузки с учителя освободит время для такой работы, а появление педагогов-воспитателей объединит работу всех педагогов и создаст реальную возможность для того, чтобы образование было не только обучением, но и воспитанием ребёнка, подчеркнула вице-спикер ГД.Говоря о теме воспитания, Яровая предложила вернуть такой опыт практической помощи родителям, как журнал "Семья и школа".Участники заседания и Кравцов поддержал данную инициативу и предложил проработать этот вопрос Институту изучения детства, семьи и воспитания РАО.
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россия, сергей кравцов, ирина яровая, общество
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая
предложила вернуть такой опыт практической помощи родителям, как журнал "Семья и школа", с учетом новых информационных форматов и выпускать его, в том числе, в электронном виде.
В среду Яровая с участием министра просвещения России Сергея Кравцова
, учителями Камчатки и экспертами провела обсуждение вопросов качества общего образования на площадке Экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития.
В своем выступления парламентарий, слова которой цитирует ее пресс-служба, отметила, что сегодня в школе есть психолог, но он работает уже с проблемами, с последствиями, которые возникли в силу недостатков воспитательной работы с ребенком в семье и в социуме.
"То есть, это уже последствия. И психологи, конечно, нужны. Но если мы будем вкладывать средства и ресурсы только в последствия, мы никогда не решим проблему", - добавила Яровая.
Она напомнила, что разработанная министерством программа по воспитанию предполагает большие мероприятия с детьми общего формата, классного формата, общешкольного. Кроме того, снятие избыточной нагрузки с учителя освободит время для такой работы, а появление педагогов-воспитателей объединит работу всех педагогов и создаст реальную возможность для того, чтобы образование было не только обучением, но и воспитанием ребёнка, подчеркнула вице-спикер ГД.
Говоря о теме воспитания, Яровая предложила вернуть такой опыт практической помощи родителям, как журнал "Семья и школа".
"Этот журнал был одним из самых популярных в своё время, в то время, когда в обществе даже не было таких проблем. Наверное, нужно возвращать тот опыт и те практики, которые помогут родителям. Предлагаю актуализировать издание с учётом новых информационных форматов и выпускать журнал, в том числе, в электронном виде. Само название объединяющее – "Семья и школа". Семья и школа, как доброжелательное и общее взаимодействие в интересах ребенка - эта магистраль движения в разных форматах, должна быть восстановлена", - предложила депутат.
Участники заседания и Кравцов поддержал данную инициативу и предложил проработать этот вопрос Институту изучения детства, семьи и воспитания РАО.