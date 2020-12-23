https://ria.ru/20201223/volontery-1590628552.html

В РФПИ заявили, что вакцина "Спутник V" доказала свою эффективность

В РФПИ заявили, что вакцина "Спутник V" доказала свою эффективность

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) приветствует решение Минздрава РФ о прекращении набора волонтеров для клинических испытаний вакцины "Спутник V" в связи РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T18:47

2020-12-23T18:47

2020-12-23T18:53

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) приветствует решение Минздрава РФ о прекращении набора волонтеров для клинических испытаний вакцины "Спутник V" в связи с доказанной высокой эффективностью вакцины на уровне выше 90%, заявил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.Минздрав России принял решение одобрить изменение числа участников пострегистрационных испытаний вакцины "Спутник V" - набор новых участников производиться не будет. В исследование включены более 31 тысячи человек. Набранная группа позволяет в полной мере исследовать профиль безопасности и профилактической эффективности вакцины на длительном промежутке времени, уточнили в пресс-службе министерства."РФПИ приветствует решение Минздрава о прекращении набора волонтеров клинических испытаний вакцины "Спутник V" в связи с доказанной высокой эффективностью вакцины выше 90%.В рамках пострегистрационных клинических испытаний "Спутник V" (фаза III) непосредственно вакцину, а не плацебо, получили больше волонтеров (более 23 тысяч человек), чем добровольцы компаний Moderna и Pfeizer (15 тысяч и 22 тысячи человек соответственно)", - сказал Дмитриев."Успешные данные клинических испытаний вакцины в России представлены во всемирные организации и национальным регуляторам, которые в ближайшее время будут одобрять применение "Спутник V" в своих странах. Такая регистрация вскоре ожидается в Аргентине и ряде других стран", - отметил глава фонда.Он также отметил, что Минздрав РФ следует международным стандартам: недавно компания Johnson&Johnson сократила количество волонтеров в своих клинических исследованиях с 60 тысяч до 40 тысяч.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201223/vaktsina-1590595677.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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