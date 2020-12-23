В РФПИ заявили, что вакцина "Спутник V" доказала свою эффективность
18:47 23.12.2020 (обновлено: 18:53 23.12.2020)
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины Sputnik V в Карагандинском фармацевтическом комплексе
© Sputnik / Абзал Калиев
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) приветствует решение Минздрава РФ о прекращении набора волонтеров для клинических испытаний вакцины "Спутник V" в связи с доказанной высокой эффективностью вакцины на уровне выше 90%, заявил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.
Минздрав России принял решение одобрить изменение числа участников пострегистрационных испытаний вакцины "Спутник V" - набор новых участников производиться не будет. В исследование включены более 31 тысячи человек. Набранная группа позволяет в полной мере исследовать профиль безопасности и профилактической эффективности вакцины на длительном промежутке времени, уточнили в пресс-службе министерства.
"РФПИ приветствует решение Минздрава о прекращении набора волонтеров клинических испытаний вакцины "Спутник V" в связи с доказанной высокой эффективностью вакцины выше 90%.
В рамках пострегистрационных клинических испытаний "Спутник V" (фаза III) непосредственно вакцину, а не плацебо, получили больше волонтеров (более 23 тысяч человек), чем добровольцы компаний Moderna и Pfeizer (15 тысяч и 22 тысячи человек соответственно)", - сказал Дмитриев.
"Успешные данные клинических испытаний вакцины в России представлены во всемирные организации и национальным регуляторам, которые в ближайшее время будут одобрять применение "Спутник V" в своих странах. Такая регистрация вскоре ожидается в Аргентине и ряде других стран", - отметил глава фонда.
Он также отметил, что Минздрав РФ следует международным стандартам: недавно компания Johnson&Johnson сократила количество волонтеров в своих клинических исследованиях с 60 тысяч до 40 тысяч.
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