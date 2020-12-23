https://ria.ru/20201223/voditel-1590503911.html

В Архангельске пьяный водитель врезался в столб, погибли три человека

В Архангельске пьяный водитель врезался в столб, погибли три человека

Три человека погибли в ночь на среду в Архангельске после того, как легковая Skoda, водитель которой, по предварительным данным, был пьян, врезалась в световую... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T09:50

2020-12-23T09:50

2020-12-23T09:58

skoda

архангельск

происшествия

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МУРМАНСК, 23 дек – РИА Новости. Три человека погибли в ночь на среду в Архангельске после того, как легковая Skoda, водитель которой, по предварительным данным, был пьян, врезалась в световую опору, сообщила пресс-служба УМВД по области.Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Ленинградском проспекте поступило в полицию около трех часов утра. "По предварительной информации, архангелогородец 1983 года рождения, управляя автомашиной Skoda, двигаясь в направлении улицы Красной Звезды, не справился с управлением и допустил столкновение со световой опорой. В результате ДТП погибли три пассажира автомобиля", - говорится в сообщении.Отмечается, что водитель получил незначительные травмы, в госпитализации не нуждался. "У него выявлены признаки алкогольного опьянения", - добавили в ведомстве.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

https://ria.ru/20201222/dtp-1590308520.html

архангельск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

skoda, архангельск, происшествия