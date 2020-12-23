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Власти Москвы закупят все вакцины от COVID, зарегистрированные в России
Власти Москвы закупят все вакцины от COVID, зарегистрированные в России
Власти Москвы закупят все вакцины от коронавируса, которые будут зарегистрированы в РФ, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T14:41
2020-12-23T14:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Власти Москвы закупят все вакцины от коронавируса, которые будут зарегистрированы в РФ, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в программе "Просто о сложном"."Мы будем приобретать все вакцины, которые будут официально зарегистрированы в Российской Федерации, которые будут поступать в гражданский оборот для того, чтобы обеспечить за максимально короткий период времени вакцинацию максимального количества людей, которые проживают в Москве. Для того, чтобы через такую искусственную иммунизацию добиться приостановления роста и желательно полной победы над пандемией", - сказала Ракова, отвечая на вопрос, планируют ли власти столицы закупать другие вакцины, в том числе зарубежные.По ее мнению, в январе желающих провакцинироваться станет больше."Я практически уверена, что в ближайшие дни мы увидим рост желающих привиться и изменение точки зрения по этой ситуации у москвичей. Я думаю, что количество желающих привиться и позитивно относящихся к вакцине в январе будет больше ", - сказала Ракова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество

Власти Москвы закупят все вакцины от COVID, зарегистрированные в России

14:41 23.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак"
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Власти Москвы закупят все вакцины от коронавируса, которые будут зарегистрированы в РФ, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в программе "Просто о сложном".
"Мы будем приобретать все вакцины, которые будут официально зарегистрированы в Российской Федерации, которые будут поступать в гражданский оборот для того, чтобы обеспечить за максимально короткий период времени вакцинацию максимального количества людей, которые проживают в Москве. Для того, чтобы через такую искусственную иммунизацию добиться приостановления роста и желательно полной победы над пандемией", - сказала Ракова, отвечая на вопрос, планируют ли власти столицы закупать другие вакцины, в том числе зарубежные.
По ее мнению, в январе желающих провакцинироваться станет больше.
"Я практически уверена, что в ближайшие дни мы увидим рост желающих привиться и изменение точки зрения по этой ситуации у москвичей. Я думаю, что количество желающих привиться и позитивно относящихся к вакцине в январе будет больше ", - сказала Ракова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАнастасия РаковаЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
 
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