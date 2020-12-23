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https://ria.ru/20201223/vaktsinatsiya-1590552263.html
В Алтайском крае хотят привить от коронавируса 700 тысяч человек за год
В Алтайском крае хотят привить от коронавируса 700 тысяч человек за год
Порядка 700 тысяч жителей Алтайского края хотят привить от коронавируса в течение 2021 года, до февраля в регион поступит 94 тысячи доз вакцины "Спутник V",... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T13:25
2020-12-23T13:25
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
виктор томенко
здоровье - общество
алтайский край
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БАРНАУЛ, 23 дек - РИА Новости. Порядка 700 тысяч жителей Алтайского края хотят привить от коронавируса в течение 2021 года, до февраля в регион поступит 94 тысячи доз вакцины "Спутник V", рассказал журналистам губернатор региона Виктор Томенко."В целом мы планируем вакцинировать в крае до 700 тысяч человек из 2 миллионов 300 тысяч человек, которые сейчас живут у нас в регионе", - отметил Томенко, уточнив, что властям хотелось бы это сделать до конца 2021 года.Однако губернатор подчеркнул, что все будет зависеть от скорости поставки вакцины, объемов и от готовности жителей прививаться."Тут все оказалось тоже не так просто. И из первых 3 тысяч вакцин … привито где-то порядка … 600 человек", - подчеркнул Томенко.По словам губернатора, к февралю в Алтайский край поступит 94 тысячи дозы вакцины от коронавируса. Томенко подчеркнул, что информация о том, что край не успел оформить соответствующую заявку, является слухом. Губернатор также отметил, что уже разработана система хранения препарата и вакцинации.В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 215 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за все время заразились 31 194 человек, 27 493 выздоровели, 1426 скончались.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор томенко, здоровье - общество, алтайский край

В Алтайском крае хотят привить от коронавируса 700 тысяч человек за год

13:25 23.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак"
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БАРНАУЛ, 23 дек - РИА Новости. Порядка 700 тысяч жителей Алтайского края хотят привить от коронавируса в течение 2021 года, до февраля в регион поступит 94 тысячи доз вакцины "Спутник V", рассказал журналистам губернатор региона Виктор Томенко.
"В целом мы планируем вакцинировать в крае до 700 тысяч человек из 2 миллионов 300 тысяч человек, которые сейчас живут у нас в регионе", - отметил Томенко, уточнив, что властям хотелось бы это сделать до конца 2021 года.
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Однако губернатор подчеркнул, что все будет зависеть от скорости поставки вакцины, объемов и от готовности жителей прививаться.
"Тут все оказалось тоже не так просто. И из первых 3 тысяч вакцин … привито где-то порядка … 600 человек", - подчеркнул Томенко.
По словам губернатора, к февралю в Алтайский край поступит 94 тысячи дозы вакцины от коронавируса. Томенко подчеркнул, что информация о том, что край не успел оформить соответствующую заявку, является слухом. Губернатор также отметил, что уже разработана система хранения препарата и вакцинации.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Виктор ТоменкоЗдоровье - ОбществоАлтайский край
 
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