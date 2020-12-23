https://ria.ru/20201223/vaktsinatsiya-1590552263.html
В Алтайском крае хотят привить от коронавируса 700 тысяч человек за год
В Алтайском крае хотят привить от коронавируса 700 тысяч человек за год
Порядка 700 тысяч жителей Алтайского края хотят привить от коронавируса в течение 2021 года, до февраля в регион поступит 94 тысячи доз вакцины "Спутник V",... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T13:25
2020-12-23T13:25
2020-12-23T13:25
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
виктор томенко
здоровье - общество
алтайский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588340787_0:18:3084:1753_1920x0_80_0_0_12a75c80fe2b323dc48ab09fa3e1232f.jpg
БАРНАУЛ, 23 дек - РИА Новости. Порядка 700 тысяч жителей Алтайского края хотят привить от коронавируса в течение 2021 года, до февраля в регион поступит 94 тысячи доз вакцины "Спутник V", рассказал журналистам губернатор региона Виктор Томенко."В целом мы планируем вакцинировать в крае до 700 тысяч человек из 2 миллионов 300 тысяч человек, которые сейчас живут у нас в регионе", - отметил Томенко, уточнив, что властям хотелось бы это сделать до конца 2021 года.Однако губернатор подчеркнул, что все будет зависеть от скорости поставки вакцины, объемов и от готовности жителей прививаться."Тут все оказалось тоже не так просто. И из первых 3 тысяч вакцин … привито где-то порядка … 600 человек", - подчеркнул Томенко.По словам губернатора, к февралю в Алтайский край поступит 94 тысячи дозы вакцины от коронавируса. Томенко подчеркнул, что информация о том, что край не успел оформить соответствующую заявку, является слухом. Губернатор также отметил, что уже разработана система хранения препарата и вакцинации.В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 215 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за все время заразились 31 194 человек, 27 493 выздоровели, 1426 скончались.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201223/vaktsina-1590519794.html
алтайский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588340787_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_b88fa5058a6bd25f4ba5b5da2968f04c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор томенко, здоровье - общество, алтайский край
БАРНАУЛ, 23 дек - РИА Новости.
Порядка 700 тысяч жителей Алтайского края
хотят привить от коронавируса в течение 2021 года, до февраля в регион поступит 94 тысячи доз вакцины "Спутник V", рассказал журналистам губернатор региона Виктор Томенко
.
"В целом мы планируем вакцинировать в крае до 700 тысяч человек из 2 миллионов 300 тысяч человек, которые сейчас живут у нас в регионе", - отметил Томенко, уточнив, что властям хотелось бы это сделать до конца 2021 года.
Однако губернатор подчеркнул, что все будет зависеть от скорости поставки вакцины, объемов и от готовности жителей прививаться.
"Тут все оказалось тоже не так просто. И из первых 3 тысяч вакцин … привито где-то порядка … 600 человек", - подчеркнул Томенко.
По словам губернатора, к февралю в Алтайский край поступит 94 тысячи дозы вакцины от коронавируса. Томенко подчеркнул, что информация о том, что край не успел оформить соответствующую заявку, является слухом. Губернатор также отметил, что уже разработана система хранения препарата и вакцинации.
В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 215 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за все время заразились 31 194 человек, 27 493 выздоровели, 1426 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.