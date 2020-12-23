https://ria.ru/20201223/vaktsinatsiya-1590552263.html

В Алтайском крае хотят привить от коронавируса 700 тысяч человек за год

В Алтайском крае хотят привить от коронавируса 700 тысяч человек за год

Порядка 700 тысяч жителей Алтайского края хотят привить от коронавируса в течение 2021 года, до февраля в регион поступит 94 тысячи доз вакцины "Спутник V",... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T13:25

2020-12-23T13:25

2020-12-23T13:25

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

виктор томенко

здоровье - общество

алтайский край

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БАРНАУЛ, 23 дек - РИА Новости. Порядка 700 тысяч жителей Алтайского края хотят привить от коронавируса в течение 2021 года, до февраля в регион поступит 94 тысячи доз вакцины "Спутник V", рассказал журналистам губернатор региона Виктор Томенко."В целом мы планируем вакцинировать в крае до 700 тысяч человек из 2 миллионов 300 тысяч человек, которые сейчас живут у нас в регионе", - отметил Томенко, уточнив, что властям хотелось бы это сделать до конца 2021 года.Однако губернатор подчеркнул, что все будет зависеть от скорости поставки вакцины, объемов и от готовности жителей прививаться."Тут все оказалось тоже не так просто. И из первых 3 тысяч вакцин … привито где-то порядка … 600 человек", - подчеркнул Томенко.По словам губернатора, к февралю в Алтайский край поступит 94 тысячи дозы вакцины от коронавируса. Томенко подчеркнул, что информация о том, что край не успел оформить соответствующую заявку, является слухом. Губернатор также отметил, что уже разработана система хранения препарата и вакцинации.В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 215 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за все время заразились 31 194 человек, 27 493 выздоровели, 1426 скончались.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201223/vaktsina-1590519794.html

алтайский край

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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор томенко, здоровье - общество, алтайский край