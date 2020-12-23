https://ria.ru/20201223/vaktsinatsiya-1590490759.html

Эксперты рассказали, кто может убедить людей привиться от COVID-19

Эксперты рассказали, кто может убедить людей привиться от COVID-19

Идея привлечения знаменитостей к программе вакцинации от коронавируса – рациональна и способна дать хороший результат, заявила РИА Новости британский... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T06:19

2020-12-23T06:19

2020-12-23T06:19

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

пол маккартни

елизавета ii

чарльз, принц уэльский

джо байден

владимир путин

биньямин нетаньяху

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ЛОНДОН, 23 дек – РИА Новости, Мария Табак. Идея привлечения знаменитостей к программе вакцинации от коронавируса – рациональна и способна дать хороший результат, заявила РИА Новости британский консультант по связям с общественностью Евгения Веренько.С момента начала прививочной кампании в США, России и Великобритании уже немало известных фигур объявили, что сделали прививку от COVID-19, некоторые даже согласились привиться в присутствии видеокамер. Так, на днях мировые телеканалы показывали, как вакцинируются избранный президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Президент РФ Владимир Путин во время недавней "Прямой линии" сообщил, что пока по возрасту не может сделать прививку, но обязательно привьется, когда врачи разрешат вакцинироваться его возрастной группе.О своем намерении привиться, как только вакцина будем им доступна, уже сообщили, в частности, принц Уэльский Чарльз и экс-участник группы Beatles сэр Пол Маккартни. Не исключено, что королева Елизавета Вторая и ее супруг принц Филипп, по возрасту находящиеся среди приоритетных групп, также привьются и официально об этом объявят."Как утверждает газета Guardian, минздрав Британии выберет "очень рассудительных" знаменитостей из разных областей, включая шоу-бизнес и спорт, а также звезд соцсетей. Членов королевской семьи также могут включить в список послов, а вот политиков - вряд ли. Несмотря на это, общественность в любых странах всегда пристально следит за отношением глав государств к вакцинации в целом и к имеющимся в этих странах вакцинам в частности. Принятые президентами и премьерами решения и совершенные публичные действия в этой связи, несомненно, окажут большое влияние на их сограждан", - убеждена консультант по PR.В целом, по мнению Веренько, "послов" для прививочной кампании подобрать будет не так уж сложно."Для проведения социальной кампании по убеждению как можно большего числа граждан привиться от COVID-19 государству вряд ли понадобится излишне тщательно подбирать послов. Исходя из имеющейся на данный момент информации, задача такова: показать людям, что прививка – самое разумное решение в сложившейся ситуации. Поэтому составление списка послов из звезд, известных своим здравомыслием, кажется весьма рациональным", - считает она.С тем, что привлечение знаменитостей, блогеров и прочих "инфлюэнсеров" к программе вакцинации – хорошая идея, согласна и семейный и системный психотерапевт, глава британской Ассоциации семейной терапии Рене Сингх."Я думаю, что это по-настоящему хорошая идея. Те, кто находится у власти, у кого есть влияние, должны использовать свою силу и влияние для того, чтобы убедить других людей принимать в отношении своего здоровья решения, способные защитить их, их семьи и общество в целом", - сказала Сингх РИА Новости.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201222/privivka-1590442499.html

https://ria.ru/20201222/vaktsiny-1590268778.html

лондон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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