https://ria.ru/20201223/vaktsina-1590636594.html
Власти Аргентины одобрили использование вакцины "Спутник V"
Власти Аргентины одобрили использование вакцины "Спутник V"
Власти Аргентины разрешили использовать в стране российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщил телеканал TN со ссылкой на Минздрав. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T19:47
2020-12-23T19:47
2020-12-23T21:23
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
здоровье - общество
аргентина
буэнос-айрес (город)
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 дек — РИА Новости. Власти Аргентины разрешили использовать в стране российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщил телеканал TN со ссылкой на Минздрав. В Москву прилетел самолет, который должен доставить первые дозы препарата в Аргентину. Ожидается, что борт вернется в Буэнос-Айрес в четверг в 10:00-10:30 (16:00-16:30 мск).В Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что Аргентина — первая страна Латинской Америки, официально зарегистрировавшая "Спутник V". Это произошло по ускоренной процедуре.Вакцина получила одобрение Национального управления по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями Аргентины (ANMAT) на основе результатов III фазы клинических исследований в России.Вакцину для поставок в Аргентину будут производить международные партнеры РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.РФПИ и правительство Аргентины подписали контракт на поставку десяти миллионов доз "Спутник V" 10 декабря. Представители ANMAT проинспектировали производственные площадки по выпуску препарата.Помимо этого, аргентинские власти также одобрили использование вакцины Pfizer.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201210/vaktsina-1588655613.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, здоровье - общество, аргентина, буэнос-айрес (город), в мире