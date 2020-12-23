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https://ria.ru/20201223/vaktsina-1590636594.html
Власти Аргентины одобрили использование вакцины "Спутник V"
Власти Аргентины одобрили использование вакцины "Спутник V"
Власти Аргентины разрешили использовать в стране российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщил телеканал TN со ссылкой на Минздрав. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T19:47
2020-12-23T21:23
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
здоровье - общество
аргентина
буэнос-айрес (город)
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 дек — РИА Новости. Власти Аргентины разрешили использовать в стране российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщил телеканал TN со ссылкой на Минздрав. В Москву прилетел самолет, который должен доставить первые дозы препарата в Аргентину. Ожидается, что борт вернется в Буэнос-Айрес в четверг в 10:00-10:30 (16:00-16:30 мск).В Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что Аргентина — первая страна Латинской Америки, официально зарегистрировавшая "Спутник V". Это произошло по ускоренной процедуре.Вакцина получила одобрение Национального управления по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями Аргентины (ANMAT) на основе результатов III фазы клинических исследований в России.Вакцину для поставок в Аргентину будут производить международные партнеры РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.РФПИ и правительство Аргентины подписали контракт на поставку десяти миллионов доз "Спутник V" 10 декабря. Представители ANMAT проинспектировали производственные площадки по выпуску препарата.Помимо этого, аргентинские власти также одобрили использование вакцины Pfizer.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, здоровье - общество, аргентина, буэнос-айрес (город), в мире

Власти Аргентины одобрили использование вакцины "Спутник V"

19:47 23.12.2020 (обновлено: 21:23 23.12.2020)
 
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины Sputnik V в Карагандинском фармацевтическом комплексе
Производство вакцины Sputnik V в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 дек — РИА Новости. Власти Аргентины разрешили использовать в стране российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщил телеканал TN со ссылкой на Минздрав.
В Москву прилетел самолет, который должен доставить первые дозы препарата в Аргентину. Ожидается, что борт вернется в Буэнос-Айрес в четверг в 10:00-10:30 (16:00-16:30 мск).
В Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что Аргентина — первая страна Латинской Америки, официально зарегистрировавшая "Спутник V". Это произошло по ускоренной процедуре.
Вакцина получила одобрение Национального управления по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями Аргентины (ANMAT) на основе результатов III фазы клинических исследований в России.
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
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Вакцину для поставок в Аргентину будут производить международные партнеры РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.
РФПИ и правительство Аргентины подписали контракт на поставку десяти миллионов доз "Спутник V" 10 декабря. Представители ANMAT проинспектировали производственные площадки по выпуску препарата.
Помимо этого, аргентинские власти также одобрили использование вакцины Pfizer.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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