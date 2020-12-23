https://ria.ru/20201223/vaktsina-1590636594.html

Власти Аргентины одобрили использование вакцины "Спутник V"

Власти Аргентины одобрили использование вакцины "Спутник V"

Власти Аргентины разрешили использовать в стране российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщил телеканал TN со ссылкой на Минздрав. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T19:47

2020-12-23T19:47

2020-12-23T21:23

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

здоровье - общество

аргентина

буэнос-айрес (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590365765_0:115:2335:1428_1920x0_80_0_0_105ee7ba0ab6559b1489fe8f4c6b970b.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 дек — РИА Новости. Власти Аргентины разрешили использовать в стране российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщил телеканал TN со ссылкой на Минздрав. В Москву прилетел самолет, который должен доставить первые дозы препарата в Аргентину. Ожидается, что борт вернется в Буэнос-Айрес в четверг в 10:00-10:30 (16:00-16:30 мск).В Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что Аргентина — первая страна Латинской Америки, официально зарегистрировавшая "Спутник V". Это произошло по ускоренной процедуре.Вакцина получила одобрение Национального управления по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями Аргентины (ANMAT) на основе результатов III фазы клинических исследований в России.Вакцину для поставок в Аргентину будут производить международные партнеры РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.РФПИ и правительство Аргентины подписали контракт на поставку десяти миллионов доз "Спутник V" 10 декабря. Представители ANMAT проинспектировали производственные площадки по выпуску препарата.Помимо этого, аргентинские власти также одобрили использование вакцины Pfizer.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201210/vaktsina-1588655613.html

аргентина

буэнос-айрес (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, здоровье - общество, аргентина, буэнос-айрес (город), в мире