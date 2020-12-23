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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201223/vaktsina-1590614189.html
В Москву прибыл самолет, который доставит вакцину "Спутник V" в Аргентину
В Москву прибыл самолет, который доставит вакцину "Спутник V" в Аргентину
Самолет, который доставит российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в Аргентину, приземлился в аэропорту в Москве, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T17:37
2020-12-23T17:37
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
аргентина
москва
буэнос-айрес (город)
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 дек – РИА Новости. Самолет, который доставит российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в Аргентину, приземлился в аэропорту в Москве, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании Aerolineas Argentinas."Самолет приземлился в Москве", - сказал собеседник агентства.Рейс Буэнос-Айрес-Москва-Буэнос-Айрес будет фактически непрерывным – время будет затрачено только на загрузку вакцины. Вся операция по доставке займет около 40 часов.Самолет вылетел накануне в 19.30 (01.30 мск) и вернется в Аргентину в четверг в 10.00 (16.00 мск).Вакцина будет упакована в термобоксы, которые поддерживают температуру минус 18 градусов. Сейчас идет финальная подготовка груза.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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аргентина
москва
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, аргентина, москва, буэнос-айрес (город), в мире

В Москву прибыл самолет, который доставит вакцину "Спутник V" в Аргентину

17:37 23.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкУпаковки с вакциной от коронавируса "Гам-Ковид-Вак"
Упаковки с вакциной от коронавируса Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 дек – РИА Новости. Самолет, который доставит российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в Аргентину, приземлился в аэропорту в Москве, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании Aerolineas Argentinas.
"Самолет приземлился в Москве", - сказал собеседник агентства.
Вакцинация врачей Краевой клинической больницы №2 в Краснодаре, работающих в красной зоне госпиталя COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября, 08:00Наука
Прививки от COVID-19 и последствия. Чего ждут ученые от новых вакцин
Рейс Буэнос-Айрес-Москва-Буэнос-Айрес будет фактически непрерывным – время будет затрачено только на загрузку вакцины. Вся операция по доставке займет около 40 часов.
Самолет вылетел накануне в 19.30 (01.30 мск) и вернется в Аргентину в четверг в 10.00 (16.00 мск).
Вакцина будет упакована в термобоксы, которые поддерживают температуру минус 18 градусов. Сейчас идет финальная подготовка груза.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19АргентинаМоскваБуэнос-Айрес (город)В мире
 
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