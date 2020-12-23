https://ria.ru/20201223/vaktsina-1590614189.html

В Москву прибыл самолет, который доставит вакцину "Спутник V" в Аргентину

В Москву прибыл самолет, который доставит вакцину "Спутник V" в Аргентину

Самолет, который доставит российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в Аргентину, приземлился в аэропорту в Москве, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T17:37

2020-12-23T17:37

2020-12-23T17:37

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

аргентина

москва

буэнос-айрес (город)

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 дек – РИА Новости. Самолет, который доставит российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в Аргентину, приземлился в аэропорту в Москве, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании Aerolineas Argentinas."Самолет приземлился в Москве", - сказал собеседник агентства.Рейс Буэнос-Айрес-Москва-Буэнос-Айрес будет фактически непрерывным – время будет затрачено только на загрузку вакцины. Вся операция по доставке займет около 40 часов.Самолет вылетел накануне в 19.30 (01.30 мск) и вернется в Аргентину в четверг в 10.00 (16.00 мск).Вакцина будет упакована в термобоксы, которые поддерживают температуру минус 18 градусов. Сейчас идет финальная подготовка груза.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201112/vaktsiny-1584126612.html

аргентина

москва

буэнос-айрес (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, аргентина, москва, буэнос-айрес (город), в мире