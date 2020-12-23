https://ria.ru/20201223/vaktsina-1590614189.html
В Москву прибыл самолет, который доставит вакцину "Спутник V" в Аргентину
В Москву прибыл самолет, который доставит вакцину "Спутник V" в Аргентину
Самолет, который доставит российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в Аргентину, приземлился в аэропорту в Москве, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T17:37
2020-12-23T17:37
2020-12-23T17:37
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
аргентина
москва
буэнос-айрес (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590414052_0:55:3445:1993_1920x0_80_0_0_d2070b4cd322a90ee0a48a99479f1f63.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 дек – РИА Новости. Самолет, который доставит российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в Аргентину, приземлился в аэропорту в Москве, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании Aerolineas Argentinas."Самолет приземлился в Москве", - сказал собеседник агентства.Рейс Буэнос-Айрес-Москва-Буэнос-Айрес будет фактически непрерывным – время будет затрачено только на загрузку вакцины. Вся операция по доставке займет около 40 часов.Самолет вылетел накануне в 19.30 (01.30 мск) и вернется в Аргентину в четверг в 10.00 (16.00 мск).Вакцина будет упакована в термобоксы, которые поддерживают температуру минус 18 градусов. Сейчас идет финальная подготовка груза.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201112/vaktsiny-1584126612.html
аргентина
москва
буэнос-айрес (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590414052_358:0:3089:2048_1920x0_80_0_0_6d387465f1e56a74fc0718091dc4913c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, аргентина, москва, буэнос-айрес (город), в мире