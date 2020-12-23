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Минздрав не раскроет, кто получил плацебо при испытаниях "Спутника V"
Минздрав не раскроет, кто получил плацебо при испытаниях "Спутника V"
Раскрытие данных о том, кто из участников пострегистрационных исследований "Спутника V" получил вакцину, а кто - плацебо, на текущем этапе не планируется,... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T16:27
2020-12-23T16:27
2020-12-23T16:27
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Раскрытие данных о том, кто из участников пострегистрационных исследований "Спутника V" получил вакцину, а кто - плацебо, на текущем этапе не планируется, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.Ранее глава центра имени Гамалеи сообщил РИА Новости, что Минздрав разрешил поменять формат пострегистрационных исследований вакцины "Спутник V" - добровольцам больше не будут вводить плацебо, а только настоящую вакцину, так как она уже доказала свою безопасность. Позднее пресс-служба Минздрав России сообщила, что набор новых участников для пострегистрационных испытаний вакцины производиться не будет."Расслепление исследования на текущем этапе не планируется", - сказал Кузнецов журналистам.Он отметил, что наблюдение за добровольцами продолжится в полном соответствии с протоколом, в том числе с сохранением группы плацебо, в течение как минимум шести месяцев.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество