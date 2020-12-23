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https://ria.ru/20201223/vaktsina-1590561757.html
В Австрии заинтересовались российской вакциной от COVID-19
В Австрии заинтересовались российской вакциной от COVID-19
Посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский сообщил РИА Новости о высоком интересе к российским вакцинам против коронавируса со стороны представителей австрийского... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T14:08
2020-12-23T15:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
австрия
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ВЕНА, 23 дек - РИА Новости. Посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский сообщил РИА Новости о высоком интересе к российским вакцинам против коронавируса со стороны представителей австрийского бизнеса, внимание проявляют и международные учреждения ООН, расположенные в Вене.Ранее австрийское издание Heute написало, что в Австрии, где вакцинация от COVID-19 прививкой Pfizer/BioNTech начнется только 27 декабря, уже прививают российской вакциной "Спутник V" на территории "специальной клиники", имеющей отношение к российской дипмиссии. Отмечалось, что прививают сотрудников расположенных в Вене международных организаций - ООН, ОБСЕ или МАГАТЭ.Посольство России эти сообщения опровергло, заявив, что не располагает ни вакциной "Спутник V", ни специальными "медицинскими учреждениями" для ее введения. В посольстве уточнили, что услуги подобного рода в принципе не относятся к деятельности дипломатических миссий.Он отметил, что по вопросам противодействия COVID-19 установлена связь между министерствами здравоохранения России и Австрии: 1 декабря состоялся телефонный разговор на уровне министров. Посол добавил, что Москва рассчитывает "на эффективное взаимодействие с австрийскими партнерами".Вакцинация от COVID-19 начнется в Австрии 27 декабря, первыми привьют пять добровольцев из группы риска старше 80 лет. Речь идет о вакцине американо-германского производства Pfizer и BioNTech. Минздрав Австрии надеется, что к 6 января на рынок ЕС будет допущена вакцина Moderna, а к февралю - AstraZeneca.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, австрия, вена, оон, в мире

В Австрии заинтересовались российской вакциной от COVID-19

14:08 23.12.2020 (обновлено: 15:01 23.12.2020)
 
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины Sputnik V в Карагандинском фармацевтическом комплексе
Производство вакцины Sputnik V в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
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ВЕНА, 23 дек - РИА Новости. Посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский сообщил РИА Новости о высоком интересе к российским вакцинам против коронавируса со стороны представителей австрийского бизнеса, внимание проявляют и международные учреждения ООН, расположенные в Вене.
Ранее австрийское издание Heute написало, что в Австрии, где вакцинация от COVID-19 прививкой Pfizer/BioNTech начнется только 27 декабря, уже прививают российской вакциной "Спутник V" на территории "специальной клиники", имеющей отношение к российской дипмиссии. Отмечалось, что прививают сотрудников расположенных в Вене международных организаций - ООН, ОБСЕ или МАГАТЭ.
Посольство России эти сообщения опровергло, заявив, что не располагает ни вакциной "Спутник V", ни специальными "медицинскими учреждениями" для ее введения. В посольстве уточнили, что услуги подобного рода в принципе не относятся к деятельности дипломатических миссий.

"Могу отметить также высокий интерес к российским вакцинам со стороны представителей австрийских деловых кругов, в том числе и медицинской промышленности. Нам известно также, что внимание к этой теме проявляют со стороны международных учреждений ООН, расположенных в Вене", - сообщил Любинский.

Он отметил, что по вопросам противодействия COVID-19 установлена связь между министерствами здравоохранения России и Австрии: 1 декабря состоялся телефонный разговор на уровне министров. Посол добавил, что Москва рассчитывает "на эффективное взаимодействие с австрийскими партнерами".
Вакцинация от COVID-19 начнется в Австрии 27 декабря, первыми привьют пять добровольцев из группы риска старше 80 лет. Речь идет о вакцине американо-германского производства Pfizer и BioNTech. Минздрав Австрии надеется, что к 6 января на рынок ЕС будет допущена вакцина Moderna, а к февралю - AstraZeneca.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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