https://ria.ru/20201223/vaktsina-1590561757.html

В Австрии заинтересовались российской вакциной от COVID-19

В Австрии заинтересовались российской вакциной от COVID-19

Посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский сообщил РИА Новости о высоком интересе к российским вакцинам против коронавируса со стороны представителей австрийского... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T14:08

2020-12-23T14:08

2020-12-23T15:01

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ВЕНА, 23 дек - РИА Новости. Посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский сообщил РИА Новости о высоком интересе к российским вакцинам против коронавируса со стороны представителей австрийского бизнеса, внимание проявляют и международные учреждения ООН, расположенные в Вене.Ранее австрийское издание Heute написало, что в Австрии, где вакцинация от COVID-19 прививкой Pfizer/BioNTech начнется только 27 декабря, уже прививают российской вакциной "Спутник V" на территории "специальной клиники", имеющей отношение к российской дипмиссии. Отмечалось, что прививают сотрудников расположенных в Вене международных организаций - ООН, ОБСЕ или МАГАТЭ.Посольство России эти сообщения опровергло, заявив, что не располагает ни вакциной "Спутник V", ни специальными "медицинскими учреждениями" для ее введения. В посольстве уточнили, что услуги подобного рода в принципе не относятся к деятельности дипломатических миссий.Он отметил, что по вопросам противодействия COVID-19 установлена связь между министерствами здравоохранения России и Австрии: 1 декабря состоялся телефонный разговор на уровне министров. Посол добавил, что Москва рассчитывает "на эффективное взаимодействие с австрийскими партнерами".Вакцинация от COVID-19 начнется в Австрии 27 декабря, первыми привьют пять добровольцев из группы риска старше 80 лет. Речь идет о вакцине американо-германского производства Pfizer и BioNTech. Минздрав Австрии надеется, что к 6 января на рынок ЕС будет допущена вакцина Moderna, а к февралю - AstraZeneca.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201222/vaktsina-1590428841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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