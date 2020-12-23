https://ria.ru/20201223/vaktsina-1590549547.html
Эксперт рассказал, сколько продлится защита от вакцины против COVID-19
Эксперт рассказал, сколько продлится защита от вакцины против COVID-19
Продолжительность действия вакцины против коронавирусной инфекции составит несколько месяцев, вероятно, будет необходимы повторные прививки, считает советник... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T13:10
2020-12-23T13:10
2020-12-23T13:10
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РИМ, 23 дек – РИА Новости, Александр Логунов. Продолжительность действия вакцины против коронавирусной инфекции составит несколько месяцев, вероятно, будет необходимы повторные прививки, считает советник министра здравоохранения Италии по COVID-19 профессор Вальтер Риччарди.Эксперт привел пример гриппа, "прививку от которого необходимо повторять каждый год, чтобы гарантировать защиту на определенный период."В этом мы сейчас и нуждаемся, пусть даже это не постоянный иммунитет. Важно знать, что она защитит на несколько месяцев, что позволит нам управлять сосуществованием с вирусом", - сказал Риччарди.По его словам, в мире остается много не побежденных до конца болезней, для которых придумана вакцина. В ряде случаев достаточно сделать одну на всю жизнь, но иногда нужно делать повторные прививки.В ноябре директор итальянского Института фармакологических исследований имени Mario Negri, профессор медицины Джузеппе Ремуцци говорил, что вакцины против COVID-19 не смогут уничтожить данный вирус, но защитят людей от серьезного заболевания. По его словам, "они будут больше похожи на противогриппозные вакцины, чем на вакцины против полиомиелита".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590532632.html
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коронавирус covid-19, италия
РИМ, 23 дек – РИА Новости, Александр Логунов.
Продолжительность действия вакцины против коронавирусной инфекции составит несколько месяцев, вероятно, будет необходимы повторные прививки, считает советник министра здравоохранения Италии
по COVID-19 профессор Вальтер Риччарди.
"Продолжительность действия вакцины мы поймем после первых применений, в данный момент мы знаем, что она длится несколько месяцев. С течением времени мы будем получать все больше понимания о ее эффективности", - заявил он в ходе онлайн-пресс-конференции для иностранных журналистов.
Эксперт привел пример гриппа, "прививку от которого необходимо повторять каждый год, чтобы гарантировать защиту на определенный период.
"В этом мы сейчас и нуждаемся, пусть даже это не постоянный иммунитет. Важно знать, что она защитит на несколько месяцев, что позволит нам управлять сосуществованием с вирусом", - сказал Риччарди.
По его словам, в мире остается много не побежденных до конца болезней, для которых придумана вакцина. В ряде случаев достаточно сделать одну на всю жизнь, но иногда нужно делать повторные прививки.
"Очень вероятно, что это случай коронавирусной инфекции", - заключил совета главы Минздрава Италии.
В ноябре директор итальянского Института фармакологических исследований имени Mario Negri, профессор медицины Джузеппе Ремуцци говорил, что вакцины против COVID-19 не смогут уничтожить данный вирус, но защитят людей от серьезного заболевания. По его словам, "они будут больше похожи на противогриппозные вакцины, чем на вакцины против полиомиелита".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.