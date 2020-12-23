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https://ria.ru/20201223/vaktsina-1590544308.html
В Волгоградскую область поступят более 92 тысяч доз вакцин от COVID-19
В Волгоградскую область поступят более 92 тысяч доз вакцин от COVID-19
Более 92 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции поступит в Волгоградскую область в ближайшие два-три месяца, сообщил журналистам заместитель председателя... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T12:51
2020-12-23T12:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
рашид алимов
волгоградская область
общество
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ВОЛГОГРАД, 23 дек – РИА Новости. Более 92 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции поступит в Волгоградскую область в ближайшие два-три месяца, сообщил журналистам заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов.Ранее сообщалось, что в Волгоградской области началась массовая вакцинация от коронавируса, в регион поступило 2,1 тысячи доз вакцины "Спутник V". Первыми начали прививать медработников и учителей.По его словам, чтобы вакцинация не останавливалась на новогодних праздниках, прививочные центры, которых в регионе 13, будут функционировать и на каникулах. Также в штатном режиме в области в праздничные дни будут работать больницы и поликлиники.По информации Алимова, в Волгоградскую область планируется поставка первой партии вакцины "ЭпиВакКорона", которую направят в отдаленные населенные пункты, так как этот препарат проще хранить по сравнению со "Спутником V".По данным оперштаба региона, в Волгоградской области на 23 декабря зарегистрированы 33 215 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 274 – за последние сутки, выздоровели 31 494 человека, скончались – 419.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201223/vaktsina-1590533073.html
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коронавирус covid-19, рашид алимов, волгоградская область, общество

В Волгоградскую область поступят более 92 тысяч доз вакцин от COVID-19

12:51 23.12.2020
 
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины Sputnik V в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Производство вакцины Sputnik V в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
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ВОЛГОГРАД, 23 дек – РИА Новости. Более 92 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции поступит в Волгоградскую область в ближайшие два-три месяца, сообщил журналистам заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов.
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области началась массовая вакцинация от коронавируса, в регион поступило 2,1 тысячи доз вакцины "Спутник V". Первыми начали прививать медработников и учителей.
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"В декабре-феврале по плану 92 600 доз вакцины поступит. В ближайшие дни ожидается поставка более 7 тысяч доз", - сообщил Алимов.
По его словам, чтобы вакцинация не останавливалась на новогодних праздниках, прививочные центры, которых в регионе 13, будут функционировать и на каникулах. Также в штатном режиме в области в праздничные дни будут работать больницы и поликлиники.
По информации Алимова, в Волгоградскую область планируется поставка первой партии вакцины "ЭпиВакКорона", которую направят в отдаленные населенные пункты, так как этот препарат проще хранить по сравнению со "Спутником V".
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По данным оперштаба региона, в Волгоградской области на 23 декабря зарегистрированы 33 215 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 274 – за последние сутки, выздоровели 31 494 человека, скончались – 419.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Рашид АлимовВолгоградская областьОбщество
 
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