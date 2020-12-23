https://ria.ru/20201223/vaktsina-1590544308.html

В Волгоградскую область поступят более 92 тысяч доз вакцин от COVID-19

В Волгоградскую область поступят более 92 тысяч доз вакцин от COVID-19

Более 92 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции поступит в Волгоградскую область в ближайшие два-три месяца, сообщил журналистам заместитель председателя... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T12:51

2020-12-23T12:51

2020-12-23T12:51

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

рашид алимов

волгоградская область

общество

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ВОЛГОГРАД, 23 дек – РИА Новости. Более 92 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции поступит в Волгоградскую область в ближайшие два-три месяца, сообщил журналистам заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов.Ранее сообщалось, что в Волгоградской области началась массовая вакцинация от коронавируса, в регион поступило 2,1 тысячи доз вакцины "Спутник V". Первыми начали прививать медработников и учителей.По его словам, чтобы вакцинация не останавливалась на новогодних праздниках, прививочные центры, которых в регионе 13, будут функционировать и на каникулах. Также в штатном режиме в области в праздничные дни будут работать больницы и поликлиники.По информации Алимова, в Волгоградскую область планируется поставка первой партии вакцины "ЭпиВакКорона", которую направят в отдаленные населенные пункты, так как этот препарат проще хранить по сравнению со "Спутником V".По данным оперштаба региона, в Волгоградской области на 23 декабря зарегистрированы 33 215 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 274 – за последние сутки, выздоровели 31 494 человека, скончались – 419.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201223/vaktsina-1590533073.html

https://ria.ru/20201222/vaktsiny-1590440359.html

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коронавирус covid-19, рашид алимов, волгоградская область, общество