В Волгоградскую область поступят более 92 тысяч доз вакцин от COVID-19
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины Sputnik V в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
© Sputnik / Абзал Калиев
ВОЛГОГРАД, 23 дек – РИА Новости. Более 92 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции поступит в Волгоградскую область в ближайшие два-три месяца, сообщил журналистам заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов.
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области началась массовая вакцинация от коронавируса, в регион поступило 2,1 тысячи доз вакцины "Спутник V". Первыми начали прививать медработников и учителей.
"В декабре-феврале по плану 92 600 доз вакцины поступит. В ближайшие дни ожидается поставка более 7 тысяч доз", - сообщил Алимов.
По его словам, чтобы вакцинация не останавливалась на новогодних праздниках, прививочные центры, которых в регионе 13, будут функционировать и на каникулах. Также в штатном режиме в области в праздничные дни будут работать больницы и поликлиники.
По информации Алимова, в Волгоградскую область планируется поставка первой партии вакцины "ЭпиВакКорона", которую направят в отдаленные населенные пункты, так как этот препарат проще хранить по сравнению со "Спутником V".
По данным оперштаба региона, в Волгоградской области на 23 декабря зарегистрированы 33 215 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 274 – за последние сутки, выздоровели 31 494 человека, скончались – 419.
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