https://ria.ru/20201223/vaktsina-1590533073.html

Минздрав разрешил поменять формат испытаний вакцины "Спутник V"

Минздрав разрешил поменять формат испытаний вакцины "Спутник V"

Добровольцам, участвующим в испытаниях российской вакцины от коронавируса "Спутник V", больше не будут вводить плацебо, только сам препарат. Об этом РИА Новости РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T12:10

2020-12-23T12:10

2020-12-23T15:21

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

александр гинцбург

нии им. гамалеи

распространение нового коронавируса

здоровье - общество

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Добровольцам, участвующим в испытаниях российской вакцины от коронавируса "Спутник V", больше не будут вводить плацебо, только сам препарат. Об этом РИА Новости сообщил директор Национального исследовательского центра имена Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.По его словам, многие из тех, кто получил плацебо, узнали это после анализов и потом привились самой вакциной, чтобы быть защищенными от заражения. "Спутник V" стал первой в мире зарегистрированной вакциной для профилактики COVID-19. Его разработали на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека в Центре академика Гамалеи при поддержке РФПИ.Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза испытаний стартовала в сентябре. Помимо России, исследования проводят в ОАЭ, Венесуэле и Белоруссии.Всего в тестах участвуют десятки тысяч человек, в том числе пожилые и из групп риска. После третьего промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100%.В начале декабря в России стартовала гражданская вакцинация от коронавируса, партии препарата поставили во все регионы. Запись открыта на две недели вперед.Пока что сделать прививку могут сотрудники сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний и не участвовавшие в испытаниях вакцины, а также работники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленности и сотрудники средств массовой информации. По мере поступления препарата список категорий граждан будут расширять. Беременным и кормящим вакцинация противопоказана. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201217/vaktsina-1589774106.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, нии им. гамалеи, здоровье - общество