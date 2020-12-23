Эксперт рассказал, что необходимо сделать перед началом вакцинации
ПАРИЖ, 23 дек – РИА Новости, Людмила Орищенко. Кампанию по вакцинации от коронавируса нужно начинать после того, как граждане будут убеждены в ее полезности, сказал РИА Новости инфекционист Института Пастера Лилля Даниэль Камю.
Еврокомиссия разрешила использование на рынке ЕС вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech. Вакцинация в странах ЕС может сможет начаться 27-29 декабря. Франция готова начать вакцинацию 27 декабря, сообщил в четверг глава миниздрава страны Оливье Веран. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вакцинация не будет носить обязательного характера.
Согласно опросу кампании Elabe, проведенному 15-16 декабря, почти половина жителей Франции – 49% - заявили, что не планируют проходить вакцинацию от коронавируса.
"Я думаю, что не надо начинать вакцинацию – даже если у нас есть вакцины, - если люди не убеждены (в полезности – ред.)", - отметил Камю.
Первый этап вакцинации во Франции будет касаться наиболее уязвимых слоев населения - постояльцев домов престарелых и персонала этих заведений. Как отмечал премьер-министр страны Жан Кастекс, в ходе первого этапа, который продлится 6-8 недель, будут провакцинированы около миллиона человек.
"Если первые, кто будут проходить вакцинацию, откажутся от нее, все остальное население тоже ее не примет потом. Поэтому прежде всего, перед тем как начинать вакцинацию, надо убедить людей в ее пользе. Если это сделать не получится, не стоит задействовать весь персонал, который предполагается. Это будет бесполезно", - считает эксперт.
Комментируя действия правительств стран Европы по борьбе с коронавирусной инфекцией, в частности, введены локдаунов, он отметил, что "никто еще не нашел идеального решения".
"Мне кажется, мы не можем обвинять какое-то правительство в беспорядочных действиях. Они все стараются сделать лучше, но нет идеального решения. Этот вирус быстро распространяющийся. Поэтому я воздержусь от того, чтобы давать советы или проводить сравнения между мерами, принятыми в разных странах", - заключил он.
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