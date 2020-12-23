https://ria.ru/20201223/vaktsina-1590499444.html

Эксперт рассказал, что необходимо сделать перед началом вакцинации

Эксперт рассказал, что необходимо сделать перед началом вакцинации

Кампанию по вакцинации от коронавируса нужно начинать после того, как граждане будут убеждены в ее полезности, сказал РИА Новости инфекционист Института Пастера РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T09:13

2020-12-23T09:13

2020-12-23T09:13

распространение нового коронавируса

жан кастекс

коронавирус covid-19

эммануэль макрон

кампания (италия)

еврокомиссия

франция

европа

в мире

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ПАРИЖ, 23 дек – РИА Новости, Людмила Орищенко. Кампанию по вакцинации от коронавируса нужно начинать после того, как граждане будут убеждены в ее полезности, сказал РИА Новости инфекционист Института Пастера Лилля Даниэль Камю.Еврокомиссия разрешила использование на рынке ЕС вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech. Вакцинация в странах ЕС может сможет начаться 27-29 декабря. Франция готова начать вакцинацию 27 декабря, сообщил в четверг глава миниздрава страны Оливье Веран. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вакцинация не будет носить обязательного характера.Согласно опросу кампании Elabe, проведенному 15-16 декабря, почти половина жителей Франции – 49% - заявили, что не планируют проходить вакцинацию от коронавируса.Первый этап вакцинации во Франции будет касаться наиболее уязвимых слоев населения - постояльцев домов престарелых и персонала этих заведений. Как отмечал премьер-министр страны Жан Кастекс, в ходе первого этапа, который продлится 6-8 недель, будут провакцинированы около миллиона человек.Комментируя действия правительств стран Европы по борьбе с коронавирусной инфекцией, в частности, введены локдаунов, он отметил, что "никто еще не нашел идеального решения".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201223/koronavirus-1590493789.html

https://ria.ru/20201222/vaktsiny-1590440359.html

кампания (италия)

франция

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жан кастекс, коронавирус covid-19, эммануэль макрон, кампания (италия), еврокомиссия, франция, европа, в мире