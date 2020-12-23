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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201223/vaktsina-1590499444.html
Эксперт рассказал, что необходимо сделать перед началом вакцинации
Эксперт рассказал, что необходимо сделать перед началом вакцинации
Кампанию по вакцинации от коронавируса нужно начинать после того, как граждане будут убеждены в ее полезности, сказал РИА Новости инфекционист Института Пастера РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T09:13
2020-12-23T09:13
распространение нового коронавируса
жан кастекс
коронавирус covid-19
эммануэль макрон
кампания (италия)
еврокомиссия
франция
европа
в мире
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ПАРИЖ, 23 дек – РИА Новости, Людмила Орищенко. Кампанию по вакцинации от коронавируса нужно начинать после того, как граждане будут убеждены в ее полезности, сказал РИА Новости инфекционист Института Пастера Лилля Даниэль Камю.Еврокомиссия разрешила использование на рынке ЕС вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech. Вакцинация в странах ЕС может сможет начаться 27-29 декабря. Франция готова начать вакцинацию 27 декабря, сообщил в четверг глава миниздрава страны Оливье Веран. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вакцинация не будет носить обязательного характера.Согласно опросу кампании Elabe, проведенному 15-16 декабря, почти половина жителей Франции – 49% - заявили, что не планируют проходить вакцинацию от коронавируса.Первый этап вакцинации во Франции будет касаться наиболее уязвимых слоев населения - постояльцев домов престарелых и персонала этих заведений. Как отмечал премьер-министр страны Жан Кастекс, в ходе первого этапа, который продлится 6-8 недель, будут провакцинированы около миллиона человек.Комментируя действия правительств стран Европы по борьбе с коронавирусной инфекцией, в частности, введены локдаунов, он отметил, что "никто еще не нашел идеального решения".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201223/koronavirus-1590493789.html
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жан кастекс, коронавирус covid-19, эммануэль макрон, кампания (италия), еврокомиссия, франция, европа, в мире

Эксперт рассказал, что необходимо сделать перед началом вакцинации

09:13 23.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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ПАРИЖ, 23 дек – РИА Новости, Людмила Орищенко. Кампанию по вакцинации от коронавируса нужно начинать после того, как граждане будут убеждены в ее полезности, сказал РИА Новости инфекционист Института Пастера Лилля Даниэль Камю.
Еврокомиссия разрешила использование на рынке ЕС вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech. Вакцинация в странах ЕС может сможет начаться 27-29 декабря. Франция готова начать вакцинацию 27 декабря, сообщил в четверг глава миниздрава страны Оливье Веран. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вакцинация не будет носить обязательного характера.
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Согласно опросу кампании Elabe, проведенному 15-16 декабря, почти половина жителей Франции – 49% - заявили, что не планируют проходить вакцинацию от коронавируса.
"Я думаю, что не надо начинать вакцинацию – даже если у нас есть вакцины, - если люди не убеждены (в полезности – ред.)", - отметил Камю.
Первый этап вакцинации во Франции будет касаться наиболее уязвимых слоев населения - постояльцев домов престарелых и персонала этих заведений. Как отмечал премьер-министр страны Жан Кастекс, в ходе первого этапа, который продлится 6-8 недель, будут провакцинированы около миллиона человек.
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22 декабря, 17:39Распространение нового коронавируса
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"Если первые, кто будут проходить вакцинацию, откажутся от нее, все остальное население тоже ее не примет потом. Поэтому прежде всего, перед тем как начинать вакцинацию, надо убедить людей в ее пользе. Если это сделать не получится, не стоит задействовать весь персонал, который предполагается. Это будет бесполезно", - считает эксперт.
Комментируя действия правительств стран Европы по борьбе с коронавирусной инфекцией, в частности, введены локдаунов, он отметил, что "никто еще не нашел идеального решения".
"Мне кажется, мы не можем обвинять какое-то правительство в беспорядочных действиях. Они все стараются сделать лучше, но нет идеального решения. Этот вирус быстро распространяющийся. Поэтому я воздержусь от того, чтобы давать советы или проводить сравнения между мерами, принятыми в разных странах", - заключил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаЖан КастексКоронавирус COVID-19Эммануэль МакронКампания (Италия)ЕврокомиссияФранцияЕвропаВ мире
 
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